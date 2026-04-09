Objevování poloostrova Yucatán začínáme v naší příletové destinaci – městě Cancún. Vysoké hotely lemující karibskou pláž, zábavní centra a přeplněné podniky jsou rájem amerických turistů. Jak ale později zjišťujeme, Cancún má se skutečným autentickým Mexikem společného jen málo.
Po prvních dvou nocích a vyrovnání se se sedmihodinovým časovým posunem si půjčujeme auto a vydáváme se necelé dvě hodiny na jih do města Tulum, které je branou do Mayské riviéry a zároveň začátkem našeho putování.
Po cestě potkáváme několik policejních aut a v nich policisty se samopaly. Pocit je to zvláštní, ale časem si zvykáme. V autopůjčovně dostáváme jasné instrukce, co dělat v případě, že nás policie zastaví.
Většina strážců zákona je údajně napojena na místní mafii a od turistů často vybírá neoprávněné pokuty. Za celou dobu našeho dvoutýdenního putování s více než 1 400 najetými kilometry nás ale nakonec nikdo nezastaví.
V pořádku proběhne i tankování benzínu, během kterého se údajně podle průvodců a internetových fór turisté často okrádají. Doporučuji dobře si zkontrolovat počáteční stav paliva a kontrolovat zaměstnance, který vám tankuje.
Jediná vada na kráse
Přestože středisko Tulum se v poslední době stává Mekkou influencerů, hned při příjezdu je jasné, že tady už jde o více autentické Mexiko. Ubytováváme se v hotelu uprostřed přírodního parku Tulum. Park je unikátní tím, že spojuje mayské ruiny s panenskou přírodou.
Jen kousek od hotelu se nachází jedna z nejikoničtějších scenérií v Mexiku – mayské ruiny tyčící se přímo nad Karibikem. Po cestě na nejvyšší bod bývalého mayského města potkáváme několik volně žijících nosálů a obřích leguánů. V parku navíc volně žijí i jaguáři, které je prý ale v korunách stromů extrémně těžké spatřit.
Ve většině hotelů vám zdarma zapůjčí kola a vy se tak můžete vydat prozkoumávat krásy přímořského města v sedle. Jediná věc, která kazí jinak dokonalou karibskou idylku, je řasa sargassum. Přichází pravidelně, ale letos se prý z důvodu globálního oteplování vyskytla dříve. Hnědé chuchvalce se hromadí na pláži a při přes snahu personálu hotelů je pravidelně odklízet nepříjemně zapáchají a znepříjemňují koupání.
„Jen malý zádrhel v ráji, za který si ale člověk může sám,“ komentuje situaci recepční. Napadá mě, že bez řas by výhledy tady byly možná až příliš kýčovité. Na pláži se prodávají mladé kokosy, které tady místní jedí se solí a limetkou. Jídlo je tu vůbec naprosto dokonalé. Navíc pokud ho zapíjíte silnou margaritou, máte pocit, že jste se ocitli v nebi.
Po čtyřech dnech objevování krás Tulumu pokračujeme na jih, kde se o 215 kilometrů dále nachází městečko Bacalar. Město sedmi odstínů modré je známé svou 66 kilometrů dlouhou lagunou s průzračnou vodou. V porovnání s městy Mayské riviéry je Bacalar klidnější, méně turistický a mnohem více autentický.
Ubytováváme se v osobitém hotýlku a večer trávíme prozkoumáváním nevelkého centra města. Úžasné malované muraly střídají taco bary a obchůdky s místním zbožím. Na večeři se nakonec usazujeme v restauraci La Playita s nádherným výhledem na lagunu. Na rozdíl od moře v Tulumu je voda v laguně průzračně čistá a má neuvěřitelně tyrkysovou barvu.
Dno tvoří světlý vápenec a bílý písek. Díky tomu, že je napájena podzemními cenoty, nepřináší skoro žádné bahno. Zatímco v noci se hemží krokodýly, kteří ale prý netouží po lidském mase, během dne je rájem plavců, potápěčů a pozorovatelů různých druhů ptactva.
Číšníci se s námi dávají do řeči a stejně jako valná většina „místňáků“ znají a milují Prahu. S angličtinou ve většině částí Yucatánu pochodíte, pokud ale vládnete španělštinou, domorodci se vám více otevřou. To se potvrzuje i další den, kdy vyrážíme na plavbu lagunou. Průvodce Miguel nám během tříhodinové plavby vypráví, jak moc se těší, že letošní Světový pohár přiláká do Mexika víc turistů, nebo jak je smutný, že turisté teď mají z jeho země neoprávněný strach.
„Ve Spojených státech je teď přitom mnohem nebezpečněji než tady,“ zakončuje Miguel smutně. Pravdou je, že případy násilí proti turistům jsou v Mexiku v poměru k počtu návštěvníků relativně vzácné.
Nejlépe střežené tajemství džungle
Po dvou nocích v Bacalaru definitivně opouštíme pobřeží a míříme do vnitrozemské džungle. Biosférická rezervace Calakmul se nachází ve státě Campeche a řadí se k největším tropickým rezervacím v Mexiku. Kromě hluboké mayské džungle se zde nachází i nejméně turistická archeologická naleziště v celém Mexiku. Je znát, že do tohoto regionu stát investuje nemalé prostředky.
Jedním z největších místních projektů je mayský vlak, známý jako Tren Maya, vedoucí 1 500 kilometrů přes celý Yucatánský poloostrov. Kromě investice do vlaku se zde podporuje i výstavba hotelů. Ubytováváme se v novém pětihvězdičkovém hotelu Mundo Maya přímo v džungli, kde cenu za noc drží v rámci propagace stále velice nízko.
Další den ráno se vydáváme na prohlídku místního archeologického naleziště. Na ploše 70 kilometrů čtverečních se zde rozkládají desítky pyramid, paláců a náměstí. Tato návštěva je jedním z nejsilnějších momentů celé naší výpravy. Na rozdíl od více známých chráněných pyramid si lze na ty místní stále ještě vylézt. Kochat se pohledem z vrcholu 45 metrové pyramidy a poslouchat odsud zvuky džungle je velkým zážitkem, na který možná do smrti nezapomenete.
Turistů je tady v dopoledních hodinách pomálu, zato se všude kolem ozývá křik vřešťanů a pávů. Místo je nabité silnou energií někdejšího mayského království a za nás jde o jedno z nejlépe střežených pokladů, které turisté ještě nestačili dobýt.
Naším dalším cílem je hlavní město poloostrova Mérida. Abychom si rozdělili dlouhou cestu, zastavujeme na nocleh v přímořském městečku Campeche. S každým kilometrem směrem na sever je okolní krajina méně zelená a kolem silnice přibývá odpadků. Teplota stoupá a civilizace kolem znatelně ubývá. Ve stánku u cesty si kupujeme meloun a papáju. Místní nás v klidu obsluhují a nikdo nás nenutí ke koupi turistických cetek.
Město Campeche nám dává představu místního městečka jen málo zatíženého turismem. Koloniální město s bohatou historií je známé svými bitvami proti pirátům, díky nimž ho dodnes chrání mohutné opevnění. Hlavní náměstí s katedrálou a historické domy jsou zajímavé ve dne, se setměním však získávají díky působivému nasvícení úplně jiné kouzlo.
Stejně jako jiným městům i Campechemu noc sluší. Se setměním se do jeho uliček vrací po odpolední siestě život. V pouličním baru si dáváme pivo a tacos. Po chvíli k nám přichází žebrák. Namísto natažené ruky začíná před restaurací zpívat cosi o lásce a dalekých cestách. Napadá mě, že tak krásně zpívá u nás v Čechách jen málokdo.
Do jeho zpěvu se přidávají hlasy hudebníků Mariachi z nedalekého baru. Během večeře nám nabídne své zboží několik pouličních prodejců. Na rozdíl od arabských zemí stačí jednou odmítnout a prodavači v klidu odchází.
Koupání za přítomnosti netopýrů
Po cestě do Méridy se zastavujeme v Uxmalu, jednom z nejlépe zachovalých mayských archeologických nalezišť v Mexiku. Namísto masivních pyramid se v Uxmalu tyčí bohatě dekorované stavby. Místo působí elegantněji a tak nějak „umělečtěji“ než džunglí zarostlý Calakmul. Pokud ale milujete klid a zároveň dobrodružství stranou turistů, Calakmul u vás nejspíš zvítězí na plné čáře.
Hned vedle naleziště stojí muzeum čokolády Choco story, které má svou pobočku i v Praze. Kromě expozice a ochutnávky pravé aztécké čokolády tady uvidíte i jaguáry a opice, které si budete moci nakrmit přímo z ruky.
Mérida se svou velikostí přibližuje Praze a je Mekkou restaurací, barů a nočního života. Tady uvidíte autentické Mexiko s jeho špínou, ale i syrovou krásou. Procházíme známou čtvrtí koloniálních domů, které připomínají dobu španělských kolonizátorů a dodnes tvoří srdce města. Za návštěvu rozhodně stojí i místní trhy, kde za směšnou cenu nakoupíte i obří avokáda, která místní přidávají téměř do každého jídla.
Zkušenost z Yucatánského poloostrova by nebyla kompletní bez návštěvy cenotů. Jedná se o krasové studny nebo jezírka vzniklá propadem vápencové půdy, ve kterých se lze koupat. Po cestě z Méridy do Chichén Itzá zastavujeme v městečku Homún. Místní cenoty jsou mnohem méně turistické než v oblasti kolem Tulum, a tak se nakonec ve dvou z nich koupeme sami.
Průvodce Jesús nám z více než stovky cenotů ukazuje tři nejkrásnější. Nad hlavou nám létají netopýři a pod námi se v krystalicky čisté vodě zrcadlí v téměř čtyřicetimetrové hloubce slunce, které sem dopadá otvorem dírou ve stropě. Znovu mě napadá, že Mexiko má jednoduše vše.
Čekání na hada
Naší poslední zastávkou při cestě zpět do Cancúnu je jedno z nejznámějších mayských měst na světě, Chichén Itzá, které bylo v roce 2007 zapsáno mezi sedm novodobých divů světa. Nejznámější pyramida El Castillo byla zasvěcená bohu Kukulkán.
Se svými 365 schody dříve fungovala jako symbolický kalendář, zatímco kousek dál se v Cenote Sagrado našly lidské pozůstatky obětované Bohu deště. V den jarní rovnodennosti tady čekají stovky turistů na to, až se díky postavení slunce na schodech El Castillo vytvoří stín plazícího hada symbolizující nový začátek.
Zatímco ve dne je místo přeplněné turisty, večer při noční světelné show je tady příjemně prázdno. Když si odmyslíme horentní sumu za vstup, úžasně osvětlený sedmý div světa si nás nakonec získal. Stejně tak si nás nakonec přes prvotní ostražitost získal celý Yucatán.
Úžasné jídlo, skvělé zážitky a pohostinní lidé, kteří se z nás i přes mnohá varování nesnažili tahat peníze. Na závěr nutno dodat, že i přes přítomnost policistů se zbraněmi jsme se nikdy necítili v nebezpečí a do Mexika se ještě rozhodně vrátíme.