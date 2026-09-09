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Zlaté poklady, kobylky a tančící kostlivci. Poznejte neobyčejnou Oaxacu

  8:30
Hlavní město stejnojmenného státu na jihu Mexika si uchovalo silnou vazbu na původní kultury, především na Zapotéky a Mixtéky, a zároveň nese výraznou stopu koloniálního jha. Oaxaca je také vyhlášenou kulinární destinací, a tak se tu předkolumbovské tradice setkávají s koloniální minulostí nejen na talíři, ale i na ulici a v běžném životě.

Oaxaca de Juárez, jak zní celý název města, leží ve výšce přibližně 1 550 metrů v údolí sevřeném pohořími Sierra Norte a Sierra Sur. Má kolem 260 tisíc obyvatel a celý stát patří kulturně i etnicky k nejpestřejším částem Mexika.

Významnou část obyvatel tvoří příslušníci původních národů a vedle španělštiny zde stále žijí desítky domorodých jazyků. Právě tato pestrost dává Oaxace výraznou vlastní identitu.

Nálezy ze zlata

Historické centrum je kompaktní a většina důležitých míst leží v pohodlné pěší vzdálenosti od hlavního náměstí Zócalo. Ulice lemují nízké koloniální domy, za jejich zdmi se ukrývají dvory, restaurace, galerie a obchody a charakteristickou součástí architektury je nazelenalý kámen cantera verde.

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Jednou z dominant centra je chrám Santo Domingo de Guzmán s bohatě zdobeným interiérem. Bývalý dominikánský klášter dnes slouží jako muzeum a jsou zde vystaveny mimořádné nálezy z nedalekého Monte Albánu, včetně zlatých šperků, jadeitu a dalších předmětů spojených především s mixtéckou kulturou.

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Ve městě se vyplatí navštívit také tržiště. Benito Juárez a Mercado 20 de Noviembre nabízejí ovoce, zeleninu, koření, chilli, maso, sýry, čokoládu, keramiku i textil a mezi stánky fungují jednoduché kuchyně, připravující místní jídla.

Jedním ze symbolů oaxacké kuchyně je tlayuda, velká tenká tortilla opečená do křupava, potřená fazolemi a doplněná sýrem quesillo, zeleninou a často také masem. Připravuje se přímo před zákazníkem na rozpáleném grilu a svou velikostí někdy připomíná mexickou odpověď na pizzu.

Podstatně složitější disciplínou je mole. Oaxaca bývá označována za zemi sedmi mole a jednotlivé varianty se výrazně liší barvou, použitými chilli papričkami, kořením i přípravou. Nejznámější mole negro může obsahovat několik desítek ingrediencí včetně chilli, koření a čokolády.

Kobylky a čokoláda

Čokoláda má v Oaxace mnohem hlubší tradici než pouze jako součást mole. Kakao se v Mezoamerice používalo dávno před příchodem Evropanů a dodnes se zde prodávají hrubě zpracované čokoládové tablety ochucené cukrem a skořicí. Slouží především k přípravě výrazného čokoládového nápoje.

Na trzích se lze setkat také s chapulines, praženými kobylkami ochucenými chilli, solí a limetou. Pro návštěvníka mohou působit jako gastronomická kuriozita, v Oaxace však mají dlouhou tradici. Jedí se samotné, v tortillách i jako součást dalších jídel.

Jednou z dominant centra Oaxacy je chrám Santo Domingo de Guzmán s bohatě zdobeným interiérem.
Jednou z dominant centra Oaxacy je chrám Santo Domingo de Guzmán s bohatě zdobeným interiérem.
Bývalý dominikánský klášter dnes slouží jako muzeum a jsou zde vystaveny mimořádné nálezy z nedalekého Monte Albánu, včetně zlatých šperků, jadeitu a dalších předmětů spojených především s mixtéckou kulturou.
Historické centrum Oaxacy je kompaktní a většina důležitých míst leží v pohodlné pěší vzdálenosti od hlavního náměstí Zócalo.
15 fotografií

Oaxaca je také významným centrem tradičních řemesel. Teotitlán del Valle je známý tkanými vlněnými koberci, jejichž výrobci používají tradiční zapotécké vzory a často také přírodní barviva. San Bartolo Coyotepec proslavila keramika barro negro. Její kovově lesklý vzhled nevzniká glazováním, ale leštěním povrchu před výpalem.

V obcích Arrazola a San Martín Tilcajete se vyrábějí alebrije, fantastická zvířata vyřezávaná ze dřeva a pokrývaná pestrými vzory. Dnes patří k nejznámějším mexickým řemeslným výrobkům a sahají od jednoduchých suvenýrů až po sběratelské práce, vznikající několik měsíců.

Oaxaca: Día de los Muertos

Zvláštní podobu získává Oaxaca na začátku listopadu během Día de los Muertos.
  • Zvláštní podobu získává Oaxaca na začátku listopadu během Día de los Muertos. Den mrtvých se slaví v mnoha částech Mexika, právě zde je však propojení původních tradic s katolickými Dušičkami mimořádně výrazné.
  • Rodiny připravují oltáře s fotografiemi zesnulých, jídlem, svíčkami a oranžovými aksamitníky a navštěvují hřbitovy, kde někdy zůstávají dlouho do noci.
  • Nejde přitom o mexickou obdobu ponurého evropského vzpomínání na zemřelé. Smrt zde vstupuje do života otevřeněji, barevněji a často také veseleji. Kostlivci, lebky, svíčky a květiny přitom nejsou pouhou dekorací.
  • Tradice spojené se Dnem mrtvých byly v roce 2008 zapsány na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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