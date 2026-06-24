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Mexico City okouzlí i mimo fotbal. Město stojí na troskách dávné říše

Matouš Waller
  14:36
Západ slunce nad Mexico City

Západ slunce nad Mexico City | foto: Depositphotos

Ciudad de Mexico (28. března 2026)
Centrem města je Náměstí ústavy (Plaza de la Constitución neboli Zócalo). Na...
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Mexico City je impozantní stavbou. Na kráse...
Vykopávky Hlavního chrámu (Templo Mayor) v březnu 2024.
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Nejvyšší fotbalová soutěž se už tento čtvrtek přesune do hlavního města Mexika. Na tamním Aztéckém stadionu se utká česká reprezentace s tou domácí. Mexická metropole má však co nabídnout i mimo Mistrovství světa ve fotbale 2026. Nové ulice postavené na troskách dávné civilizace jsou protkané historií. Kromě toho je Mexico City také gurmánským a uměleckým zážitkem.

Jednou ze zastávek Mistrovství světa ve fotbale 2026 bude i mexická metropole Mexico City. V hlavním a nejlidnatějším městě nejjižnější země Severní Ameriky žije podle aktuálních odhadů více než devět milionů lidí. Celá aglomerace je domovem téměř 22 milionů obyvatel.

Kde se hraje Mistrovství světa ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale se letos odehraje ve třech zemích Severní Ameriky. Hostit jej bude šestnáct měst v USA, Mexiku a Kanadě:

  • USA: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle;
  • Mexiko: Guadalajara, Mexico City, Monterrey;
  • Kanada: Toronto, Vancouver.

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Na místním Aztéckém stadionu, kde celé letošní mistrovství začalo, se letos odehraje jen pětice zápasů. Pro našince je nejvýznamnější ten čtvrteční, kdy se čeští fotbalisté na domácí půdě utkají s mexickou reprezentací.

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Stadion, stejně jako samo město, navíc nehostí fotbalové Mistrovství světa poprvé. Konalo se tu už dvakrát – v letech 1970 a 1986. Estadio Azteca je tedy prvním stadionem, na který se nejvyšší fotbalová soutěž vrací už potřetí.

Centrem města je Náměstí Ústavy (Plaza de la Constitución neboli Zócalo). Na jeho severní okraji (vlevo) stojí největší barokní katedrála světa, za její pravou věží pak vykukuje archeologické naleziště Templo Mayor (Hlavního chrámu). Východní okraj náměstí (vpravo nahoře) beze zbytku zaplňuje Národní palác, který je dnes sídlem vlády i prezidenta. | foto: ProtoplasmaKid, CC BY-SA 4.0

Celá země je vyhlášená historickými památkami a uměním, typické jsou například časté a různorodé festivaly. Jaké ale je samotné město Mexiko rozložené v Údolí Mexika v nadmořské výšce 2 240 metrů, které pro snazší odlišení dostalo zkratku CDMX?

Mix tisícileté historie a mrakodrapů

Město Mexiko (španělsky doslova Ciudad de México), někdy zvané také Mexico City, leží takřka ve středu stejnojmenné země. Vzniklo počátkem 16. století, jeho historie nicméně sahá ještě o několik set let dále.

Náměstí tří kultur ke svému názvu nepřišlo náhodou, vlivy se tu nicméně nemísily najednou, ale postupně. | foto: Juan Carlos Fonseca Mata, CC BY-SA 4.0

Město postupně vyrostlo na ruinách někdejší aztécké metropole Tenochtitlánu, kterou v roce 1521 zničili španělští kolonizátoři, i ploše uvolněné zaniklým jezerem Texcoco.

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Dnes tu díky tomu na návštěvníky čeká všehochuť aztécké historie, koloniálních paláců, ale i moderních čtvrtí s mrakodrapy. Nová výstavba sice staré město postupně téměř překryla, jeho zbytky jsou však dodnes na několika místech patrné.

Pohled na Palác umění z terasy Torre Latinoamericana, nejstaršího mrakodrapu v Mexico City. Palác je kulturním centrem města – kromě uměleckých sbírek tu sídlí i několik významných národních těles, například symfonický orchestr či taneční a baletní soubory. | foto: Jeses, CC BY-SA 2.5

Patří k nim například Náměstí tří kultur ležící pět kilometrů severně od středu města nebo trosky Templo Mayor (Hlavního chrámu někdejšího Tenochtitlánu), které se nacházejí jen pár kroků od centra. Tím je Náměstí Ústavy (Plaza de la Constitución neboli Zócalo, jak jej nazývají místní).

Na jeho severním okraji (a těsně vedle někdejšího hlavního chrámu) stojí Metropolitní katedrála Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie, která je největší katedrálou v Americe a největší barokní katedrálou na světě.

Budova Museo Soumaya (vlevo) na náměstí Plaza Carso. | foto: José Luiz Bernardes Ribeiro, CC BY-SA 4.0

Významná jsou i další muzea, která ve městě sídlí, například Umělecké Museo Soumaya s charakteristickou hlavní budovou a sbírkou čítající okolo 66 tisíc děl či vedlejší Museo Jumex zaměřené na současné umění. Oblíbený je také rodný dům a muzeum malířky Fridy Kahlo.

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Vítaným úkrytem před ruchem města je pak největší městský park Bosque de Chapultepec, který leží jen kousek od centra. Zalesněný vrch o rozloze 686 hektarů (tedy téměř osmkrát více než pražská Stromovka) je také domovem mnoha institucí.

Záběr z dronu na hrad Chapultepec na kopci uprostřed stejnojmenného lesoparku. | foto: ProtoplasmaKid, CC BY-SA 4.0

Je tu například městská zoo nebo Národní antropologické muzeum, které je jedním z nejnavštěvovanějších muzeí v Latinské Americe. Ve sbírkách mimo jiné má takzvaný Sluneční kámen, zvaný též Aztécký kalendář. Jen pár kroků od muzea pak stojí Hrad Chapultepec, který využívali mexičtí vládci a následně i prezidenti až do roku 1934.

Tortilly známé i neznámé

Typická mexická kuchyně vychází ze starobylých zvyků. Je rozmanitá, přestože je založená na jednoduchém základě několika surovin – kukuřici, fazolích, paprikách a čerstvých bylinkách. Charakteristické jsou také pomalu připravovaná masa či typické omáčky.

Tacos al Pastor - tacos po pastýřsku s masem, cibulí a ananasem. | foto: City Foodsters, CC BY 2.0

K národním jídlům Mexika patří plejáda variací na tortilly – například plněné placky tacos, skládané a zapečené quesadilly nebo pečené enchilady. V takhle velké zemi jsou nicméně samozřejmostí regionální varianty, které se nevyhnuly ani Mexico City.

CDMX je gastronomickým centrem Mexika, ve kterém se mísí kuchyně původních obyvatel s vlivem španělských kolonizátorů. I díky tomu patří návštěva města mezi nejzajímavější gastronomické zážitky. Autentické pokrmy navíc nabízejí zejména stánkaři přímo v ulicích.

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Mezi ty nejznámější patří Tacos al Pastor (zhruba tacos po pastýřsku), připravované nejčastěji z marinovaného a rožněného vepřového. Jemné maso je rozprostřené po kukuřičné tortille, spolu s cibulí a krájeným ananasem a směs je bohatě doplněná bylinkami.

Pod jménem tamales se skrývají nesčetné variace kukuřičného těsta vařeného (nebo i smaženého) v obalu z kukuřičných listů. | foto: Jruizs2k, CC BY-SA 4.0

Velmi oblíbenými jsou také tamales – kukuřičné těsto na mnoho způsobů – s masem, zeleninou, olivami nebo i na sladko, zabalené a vařené v listech (nejčastěji kukuřičných klasů). Mezi typické pouliční jídlo patří také tortas, velké sendviče s masem, omáčkou a také bohatou zeleninovou směsí.

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Evropany spíš nepochopená je pak místní delikatesa huitlacoche, která se nejčastěji používá jako jedna z přísad do populární quesadilly. Mexický lanýž, jak se pochoutka nazývá, je ve skutečnosti plodnicí Sněti kukuřičné, parazitické houby, která patří k nejrozšířenějším chorobám této plodiny.

Typické mexické churros. | foto: Sharon Hahn Darlin, CC BY 2.0

Populárním dezertem jsou churros, které do Latinské Ameriky přivezli španělští kolonizátoři. Tyčky s hvězdicovitým tvarem z jemného odpalovaného těsta připomínají chutí klasické koblihy a to i díky smažení. Jedí se ještě za tepla pouze obalené cukrem a skořicí, nebo polité čokoládou. Vrcholem jsou však churros plněné karamelizovaným kondenzovaným mlékem (takzvané dulce de leche).

Aztécký stadion: Oválná fotbalová legenda

Ve čtvrtek 25. června se čeští fotbalisté s domácím týmem utkají na stadionu, který patří k těm nejikoničtějším na světě. Oválná budova na jihu města patří od dokončení v roce 1966 s místy pro 104 000 diváků k největším stadionům na světě.

Estadio Azteca a Mexico City v pozadí. | foto: Arne Müseler, CC BY-SA 3.0

Od té doby prošla stavba třikrát rekonstrukcí, naposledy ještě letos právě pro Mistrovství světa ve fotbale. Úpravy, které se dotkly například instalace moderních technologií, však srazily kapacitu na zhruba 87 500 míst. I přes úpravy je však dosud největším stadionem v Latinské Americe.

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Současný název Aztécký stadion nese jen dočasně pro účely mistrovství, běžně je pojmenován Estadio Banorte (Stadion Banorte podle jedné z místních bank). Označení sponzora však muselo zmizet kvůli předpisům FIFA.

Pohled na noční a prozářený Estadio Azteca z výšky. | foto: Gobierno CDMX, CC0

Letošní mistrovství světa hostí stadion už na své šedesáté narozeniny. Za tu dobu se na něm odehrála celá řada významných událostí. Na mistrovství světa v roce 1970 například „zápas století“ Itálie se Západním Německem či Pelého triumf. O šestnáct let později tu diváci viděli „boží ruku“ a „gól století“ Diega Maradony.

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Už od dokončení je sídlem samotné mexické fotbalové reprezentace a fotbalistů Club América. V minulosti tu nicméně sídlily i další kluby.

Zajímavost na závěr

Město Mexiko dlouhodobě sužují propastné sociální rozdíly. Miliony lidí žijí na východě města i za jeho hranicemi ve čtvrtích připomínajících slumy, nebo přímo na ulicích, které jsou proslulé vysokou mírou kriminality. Žijí pod hranicí chudoby a denně se potýkají s nedostatkem potravin a vody, což je způsobené vysokou mírou nezaměstnanosti.

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Na západní straně města pak leží moderní a udržované bulváry obývané bohatší střední vrstvou i vyšší společenskou třídou. Město pak kromě typických problémů častého smogu a nedostatku vody řeší i postupné propadání. Kvůli vzniku na vysušených jezerech některé části klesají až o dva centimetry za měsíc.

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