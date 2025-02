Tady je Trumpovo! Google v USA přejmenoval Mexický záliv na Americký

„Americký záliv!“ napsal Trump stručně a k příspěvku přiložil výřez z map Google. Prezident mluvil o záměru přejmenovat záliv už počátkem ledna ještě před svou inaugurací. První den ve funkci v pondělí 20. ledna podepsal dekret, kterým krok stvrdil. Uplynulou neděli Trump exekutivním příkazem vyhlásil Dnem amerického zálivu (9. února).

Trump považuje Mexický záliv za „nesmazatelnou součást Ameriky“ zásadní pro americkou ekonomiku a za „oblíbenou destinaci Ameriky pro turistiku a rekreaci“.

Záměr republikánského prezidenta vyvolal kontroverze i úsměvné reakce. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová například navrhla přejmenovat Spojené státy na „Mexickou Ameriku“ s odkazem na mapu ze 17. století, na které je pod tímto názvem zobrazena velká část severoamerického regionu. Podle Mexika je také název zálivu starší než samotné USA. Sheinbaumová také požádala Google, aby ponechal název viditelný pro uživatele z Mexika nezměněný.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová odmítla návrh budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa na přejmenování Mexického zálivu. Sheinbaumová poukázala, že tento název se vyskytuje od roku 1607 a je tak straší než samotné USA. (8. ledna 2025)

Společnost Google koncem ledna oznámila, že záliv přejmenuje, až bude změna zaregistrována v americké databázi zeměpisných názvů.

V konkurenční aplikaci map firmy Apple zůstal název Mexický záliv, poznamenala agentura AFP.

„Prezident Trump může v tuto chvíli prosadit, jak se dané místo bude nazývat ve Spojených státech, případně to, jak budou vypadat atlasy a mapy na půdě USA. Nebál bych se ale, že by to mělo ovlivnit, jak jednotlivá místa nazýváme u nás. Například Londýnu říkáme Londýn, proti čemuž nemůže nikdo nic namítat,“ popsal iDNES.cz kartograf Radek Barvíř z Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.