Výlet do tajů irské whisky. Městečko Tullamore překvapí pohostinností

Ve znaku malého městečka, kterým protéká uměle vytvořený říční kanál zřízený překvapivě k plavení sudů s whiskey do Dublinu, najdete ptáka Fénixe. Spojení s bájným tvorem, který povstal z popela, se datuje k roku 1785. První letecká havárie v historii lidstva se stala v tomto roce právě v městečku Tullamore. Tři průkopníci vzduchoplavby tehdy naplánovali vzlet papírovým horkovzdušným balónem. Pokus o překonání zemské přitažlivosti nedopadl dobře. Balón se krátce po startu vznítil a spadl na domy v centru města. Vznikl tak velký požár, který málem pohltil celé městečko. To však vstalo z popela, podobně jako pták Fénix, který je nyní jeden ze symbolů Tullamore.

Hlavní tepnou městečka je hlavní třída Columcille Street, která město pomyslně rozděluje na dvě poloviny. V ulici najdete různé obchůdky, obchody, restaurace, kavárny ale také několik tradičních irských pubů, kterých je v Tullamore celkem sedmnáct.

Paddy and Bishop´s v Tullamoru. Ve městě najdete celkem sedmnáct tradičních irských pubů

„Těch tradičních bývalo u nás ve městě více než třicet. Kvůli pandemii covidu a s ní spojených opatření se na jejich počtu bohužel podepsala a nyní už jich tady máme méně,“ říká jeden z provozovatelů Eugene Kelly. „Puby nejsou jen místo pro pití alkoholu. Jde hlavně o prostor pro setkávání. To je myslím v dnešní době důležité. Lidé se potřebují potkávat a sdílet pocity,“ dodává Kelly, velký fanoušek liverpoolského FC a majitel jednoho z nejstarších podniků města Kelly’s Pub, který na břehu kanálu stojí už více než sto čtyřicet let.

Samosebou nejslavnější místní budova je komplex destilérky Tullamore D.E.W. Slavnou destilérku na okraji města založil v roce 1829 Daniel E. Williams. Nově postavené návštěvnické centrum teď láká zájemce z celého světa. Během téměř dvou hodinové prohlídky vás místní provedou kompletní historií nápoje, nahlédnete do tajů výroby, vyzkoušíte tradiční irskou kávu, projdete neuvěřitelně velkým skladem se sudy, v nichž odpočívá a zraje whiskey, zavítáte do tajného baru Snug, zkusíte nápoj přímo ze sudu a na konci vás čeká ochutnávka kompletního sortimentu slavné palírny.

Návštěva palírny Tullamore

Obyvatelé Tullamore jsou na místní budovu palírny pořádně pyšní. Tullamore D.E.W. dává práci významné části městečka a proslavila místo na všech kontinentech. Místní whiskey je třikrát destilovaná a takzvaně triple blend, což znamená, že se míchá ze tří druhů obilných destilátů – ze sladového ječmene, nesladového ječmene a pšenice.

Irská káva je jednou z místních specialit. Její tradice a vznik se datuje k roku 1943 a přístavnímu městečku Foynes. Podle dostupných informací nápoj vznikl víceméně náhodně. Do místní kavárny zavítal personál letecké společnosti Pan Am, jejíž letadlo zde přistálo kvůli špatnému počasí. Kavárník chtěl hosty něčím povzbudit, a tak jim do kávy nalil tradiční whiskey a navrch přidal čerstvě ušlehanou smetanu. Nový fenomén byl na světě.

Pečlivá příprava irské kávy

V Tullamore si dávají na přípravu této kávy velmi záležet. Proto Vám do nahřáté skleničky na nožičce naservírují panáka tullamorky, klasickou filtrovanou kávu, třtinový cukr a na povrch pak jako čepici třicetiprocentní smetanu. Nápoj nesmíte za žádnou cenu promíchat. Káva se pije přes vrstvu smetany, která funguje jako pomyslný filtr.

Pro člověka, který je na ostrově poprvé, bude určitě překvapením přívětivost místních obyvatel. Pokud si sednete sami do kavárny nebo do jednoho z místních pubů, dlouho sami nezůstanete. Irové jsou velmi sdílní a je běžné, že se u vašeho stolu najednou objeví několik místních a s upřímným zaujetím se začnou vyptávat, odkud jste a co že v malém městě uprostřed Irska pohledáváte.

Dalším tradičním symbolem města i celého Irska jsou vlkodavové. Ti patří mezi nejvyšší psí plemena světa. Jejich původní úloha ve společnosti je zřejmá z jejich druhového názvu. Měli za úkol chránit obyvatele a ovce proti vlkům. Po vyhynutí vlků lidé ztratili o plemeno zájem a dříve hojně rozšíření vlkodavové byli najednou tak vzácní, že je chovatelé téměř nemohli sehnat. V roce 1860 se kapitán George Graham zasadil o obnovu chovatelství této ušlechtilé rasy, a tak se s těmito krásnými, vřelými a přátelskými psy můžeme v Irsku setkat i dnes.