|
Sem jezdili i umělci. To nejlepší z italských vesniček, na které zapomněl čas
KVÍZ: Lehčí už to být nemůže. Vyznáte se na slepé mapě Evropy?
Evropa se může zdát známá, ale poznali byste ji i na slepé mapě? Vyzkoušejte si jednoduchý kvíz a otestujte si, jak dobře znáte evropské státy, moře, ostrovy i zálivy – jednodušší už to být nemůže.
Hned v úvodu poprosíme o zdrženlivost. Do italského prestižního sdružení I Borghi più belli d’Italia, tedy Nejkrásnějších historických sídel v Itálii, je v současné době zařazeno více než 350...
Obchody, které vás dostanou do kolen. Bulharský fenomén konce socialismu
Potřebujete cigarety, pivo nebo svačinku? Žádný problém. Jen se k prodavači, který má oči v úrovni hydrantu, musíte předklonit. Anebo si rovnou dřepnout. Klek-šopy, jimiž byla kdysi proslavená Sofie,...
Gastro průvodce Vídní. Ochutnejte zákonem chráněný řízek a myši na talíři
Vídeň každý rok vyhlašuje hlavní turistické téma. Letošní je zasvěcené jídlu, vídeňské kuchyni a jejím specialitám. Vydáte se ochutnat sladké pradlenky, klobásu v županu nebo guláš pro kočí?
Ostrovy Francie, to není jen Korsika. Perly pohodové dovolené leží při pobřeží
Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to si ani nemusíme vypomáhat zámořskými departmenty. Ostrůvků při pobřeží Atlantiku a ve Středozemním moři mají totiž...
Přetížená stehna, výhled na Matterhorn. Jak se lyžuje na nejdelším svahu Evropy
Hledáte místo, kde se pořádně svezete? Ve švýcarském Zermattu se nachází nejdelší sjezdovka v Evropě, která vede z vrcholu Klein Matterhorn až dolů do údolí. Délka je přes 25 kilometrů, převýšení...
Věznice v sudu a perníkový chodník slávy. Co skrývá skvost na mapě Polska
Toruň přitahuje svou krásou turisty z celého světa. V roce 1997 byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO a kromě nejznámějších památek tu najdete mnoho skrytých atraktivních míst. Řadí se...
Zátoka DiCapria a dar pro princeznu. Nejkrásnější thajské pláže vás dostanou
Království jihovýchodní Asie láká turisty hlavně na krásnou přírodu a úchvatné pláže. Ideální sezona je v Thajsku od listopadu do března. S nákupem letenek tedy neotálejte.
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Machu Picchu pod tlakem. Nové letiště může k památce přivést davy turistů
Po desetiletích plánů a sporů se má letos otevřít mezinárodní letiště Chinchero v Peru. Projekt, který zásadně zkrátí cestu k Machu Picchu, vyvolává v regionu silné emoce. Zatímco peruánská vláda...
Zlatá cesta ke králi. Paříž vystavuje zapomenutý poklad Ludvíka Velikého
Pařížské muzeum Grand Palais hostí výjimečnou výstavu, jaká nemá v historii obdoby. Poprvé se podařilo shromáždit desítky monumentálních koberců, které si nechal utkat francouzský král Ludvík XIV....
Sníh a nezlomná důvěra v Alláha. Jak jsme ujeli dva tisíce kilometrů Marokem
Maroko je v arabštině nazývané al-Maghrib, tedy západ. Historicky se totiž jedná o nejzápadnější část islámského světa. A tak i když se městy nese pětkrát denně volání k modlitbě, životní rytmus je...
Od kadidla k plynu a ropě. Omán je turistickým diamantem Blízkého východu
„Otázka jako z televizní soutěže: Jak se jmenuje stát, který od zbytku arabských zemí odděluje poušť Rub al-Chálí a přezdívá se mu Krajina prázdna?“ ptá se Petr Tůma a prozrazuje: „Hraničí se...
Výstava toalet či vycpané dvouhlavé krávy. Bizáry najdete v muzeích po celém světě
Ačkoliv tu veřejně ukazují špinavé štětky, klidně sem můžete vzít děti. Ne že by se tu nějak bavily, protože Museo dello Spazzacamino v italské Santa Maria Maggiore je zasvěceno kominíkům. Je...
Dříve bahnitá laguna, kterou zná celý svět. Čarokrásné Benátky vás v zimě oslní
Patří k nejkrásnějším městům na celém světě a prý by je aspoň jednou za život měl vidět každý. Je ale dost možné, že podlehnete jejich kouzlu a jedna návštěva vám nebude stačit.