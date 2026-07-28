Přibližně devadesát procent území Mauritánie, státu ležícího na rozhraní severní a západní Afriky, pokrývá Sahara. Rozlehlá krajina dun, kamenitých plošin a vyprahlých planin patří k nejřidčeji osídleným oblastem světa. Do země každoročně přijíždí méně než deset tisíc zahraničních návštěvníků, zatímco sousední Alžírsko či Senegal lákají miliony lidí.
Důvodem není nedostatek pozoruhodných míst, ale především slabá turistická infrastruktura, dlouhé vzdálenosti a pověst bezpečnostně komplikovaného regionu. Mauritánie přitom nezažila teroristický útok od roku 2011. Podle Globálního indexu terorismu je na tom lépe než řada evropských států.
„Nejsem taxikář. Zastavil jsem jen proto, že jste cizinec a chtěl jsem vědět, co si myslíte o mé zemi.“