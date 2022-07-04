náhledy
Na jihozápadě Mauricia se nachází jeden z nejfotografovanějších přírodních úkazů světa – takzvaný podvodní vodopád. Ve skutečnosti nejde o proud padající vody, ale o optický klam vytvořený pohybem písku na okraji oceánského šelfu. Ostrov však nabízí mnohem víc než tento slavný trik přírody: tyrkysové laguny, divokou přírodu i pestrou směs kultur.
Autor: Profimedia.cz
Takzvaný podvodní vodopád u poloostrova Le Morne Brabant patří k nejznámějším přírodním úkazům na Mauriciu. Na první pohled vypadá, jako by se voda z oceánu propadala do hluboké, několikasetmetrové propasti.
Autor: Profimedia.cz
Fascinující vodopád je ve skutečnosti jen optickou iluzí. Vzniká pohybem písku a bahna, které oceánské proudy stahují ze šelfu do hlubších částí moře.
Autor: Profimedia.cz
Na snímcích může vodopád působit jako obří díra v oceánu. Ve skutečnosti je tato část mořského dna jen o několik metrů hlubší než okolí.
Autor: Profimedia.cz
Pohyb písku z pobřeží směrem do oceánu vytváří iluzi proudící vody. Příroda tak dokáže vytvořit podívanou, která mate lidské oči.
Autor: Profimedia.cz
Fotografové z celého světa míří na Mauricius právě kvůli tomuto úkazu. Snímky podvodního vodopádu často vítězí v prestižních fotografických soutěžích.
Autor: Profimedia.cz
Nejlépe je tento přírodní trik viditelný z ptačí perspektivy. Proto se mnoho turistů vydává na vyhlídkový let vrtulníkem.
Autor: Profimedia.cz
Pobřeží u Le Morne nabízí kromě „podvodního vodopádu“ také krásné pláže s bílým pískem. Tyrkysová laguna patří k nejmalebnějším na ostrově.
Autor: Profimedia.cz
Hora Le Morne Brabant se dramaticky tyčí nad oceánem. Je symbolem svobody a připomínkou historie uprchlých otroků.
Autor: Profimedia.cz
Čedičový masiv dosahuje výšky 556 metrů. Dostat se až na jeho vrcholovou plošinu není nic snadného. Pohled na Mauricius z jeho vrcholu však stojí za to.
Autor: Zuzana Majíčková
Pieter Both, někdy označovaný jako Peter Botte Mountain, je s výškou 820 metrů druhou nejvyšší horou Mauricia.
Autor: Shutterstock
Pieter Both, někdy označovaný jako Peter Botte Mountain, je s výškou 820 metrů druhou nejvyšší horou Mauricia.
Autor: Shutterstock
Mauricius leží v Indickém oceánu asi 900 kilometrů východně od Madagaskaru. Ostrov je známý svou exotickou přírodou i pestrou kulturou.
Autor: Zuzana Majíčková
Hlavní město Port Louis nabízí živé trhy plné vůní a barev. Turisté tu ochutnají tropické ovoce i místní speciality. Centrální tržnice v Port Louis patří k nejrušnějším místům na ostrově.
Autor: ČTK
Ostrov získal proslulost i díky poštovním známkám všeobecně známým jako modrý a červený mauricius. V současnosti je ve světě údajně jen dvanáct, respektive čtrnáct exemplářů. Dva originály jsou k vidění i v muzeu Blue penny, které se nachází v hlavním městě Port Louis.
Autor: Shutterstock
Mauricius láká nejen plážemi, ale i tropickou přírodou. Národní park Black River Gorges nabízí husté lesy a dramatické vyhlídky.
Autor: Jaroslav Beránek, iDNES.cz
Další lákadlo ostrova se nachází nedaleko vesnice Chamarel. Takzvaná „sedmibarevná země“ vábí turisty na barevné duny, které vznikly z lávy, jež chladla při různých teplotách.
Autor: Profimedia.cz
Sedmibarevné písečné duny jsou jednou z hlavních atrakcí ostrova. Jedná se o výsledek nerovnoměrného ochlazování roztavené skály.
Autor: Shutterstock
V oblasti Chamarel nedaleko „sedmibarevné země“ stojí také palírna místního rumu. Návštěvníci zde mohou ochutnat tradiční nápoje z cukrové třtiny.
Autor: Profimedia.cz
Chamarel je známý také krásným vodopádem, který padá z výšky přes sto metrů. Patří k nejvyšším vodopádům na Mauriciu.
Autor: Profimedia.cz
Mauricius je ideálním místem pro milovníky oceánu, šnorchlování i potápění. Korálové útesy ukrývají pestrý podmořský život.
Autor: Pelikan,cz
Oblast Blue Bay patří na Mauriciu mezi nejlepší lokality pro pozorování korálů. V průzračné vodě žijí stovky druhů tropických ryb.
Autor: Profimedia.cz
Z městečka Trou d’Eau Douce se vyplouvá na ostrov Ile aux Cerfs. Ten láká návštěvníky tyrkysovou lagunou i vodními sporty.
Autor: Profimedia.cz
Na severu ostrova se táhne několik kilometrů dlouhá pláž Pointe aux Piments. Místo je ideální pro romantické procházky i koupání.
Autor: Getty Images
Pobřeží Mauricia střídá bílé pláže, lávové kameny i palmové háje. Každá část ostrova nabízí trochu jinou atmosféru.
Autor: Profimedia.cz
Mauricius vznikl před miliony let díky podmořským sopečným erupcím. Sopečný původ dodnes formuje jeho dramatickou krajinu.
Autor: Profimedia.cz
Ostrov byl dlouho neobydlený a první Evropané sem dorazili až v 16. století. Postupně jej ovládli Portugalci, Nizozemci, Francouzi i Britové.
Autor: Jaroslav Beránek, iDNES.cz
Mauricius není jen o slavném podvodním vodopádu. Ostrov nabízí pestrou směs tropické přírody, pláží i kultur z různých koutů světa.
Autor: Profimedia.cz
Ať už přijedete za dobrodružstvím, odpočinkem nebo fotografiemi, Mauricius málokoho zklame. Tyrkysové laguny a exotická atmosféra z něj dělají jeden z nejkrásnějších ostrovů Indického oceánu.
Autor: Profimedia.cz