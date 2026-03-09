|
Největší podvodní vodopád je jen iluze. Přesto má Mauricius co nabídnout
KVÍZ: Toto by měl vědět každý Čech. Jak dobře znáte naši zemi?
Nejvyšší hory, nejhlubší propast, největší rybník nebo nejnavštěvovanější památka. Znáte základní fakta o České republice, nebo vás některé otázky překvapí? Otestujte si své znalosti v kvízu....
Mezi světlem a temnotou. Magie kláštera sv. Michaela inspirovala Umberta Eca
Říká se, že vrchol Monte Pirchiriano si pro stavbu kláštera vybral sám archanděl Michael. A je snadné tomu uvěřit. Monumentální dílo skutečně působí jako brána mezi světem nebeským a pozemským. Věž...
Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...
Cestovatelský sen. Tyto pláže jsou tak krásné, až vypadají nereálně
S bílým, černým i zeleným pískem, s hnízdy tučňáků, pokryté diamanty či s letadly těsně nad hlavou. Svět ukrývá dokonalé pláže, které popírají zákony přírody i představivosti. Vybrali jsme pro vás...
Na jihozápadě Mauricia se nachází jeden z nejfotografovanějších přírodních úkazů světa – takzvaný podvodní vodopád. Ve skutečnosti nejde o proud padající vody, ale o optický klam vytvořený pohybem...
Ostrov, kde pohřbívají sardinku. Gran Canaria uchvátí rituály i malou Saharou
Ideálním obdobím pro návštěvu Kanárských ostrovů je rané jaro. Sluníčko hřeje, ale neuondá, a teploty kolem třiadvaceti se hodí i při objevování nesčetných přírodních krás. Těmi se chlubí také Gran...
Na fotbal do Londýna? Poradíme, kolik stojí výlet i kde nasát pravou atmosféru
Fotbalový výlet do Londýna nemusí znamenat jen drahé lístky na hvězdy Premier League. Stačí vybočit z turistické trasy a zažijete autentickou atmosféru. Kolik stojí cesta, pivo i vstupenky a kam...
Ostrov ohně, bílých raků a aloe vera. Lanzarote je klenot se slanou příchutí
„Krajina jako z obrazů Zdeňka Buriana. Pravěk. Sopečné vrcholy, ze kterých se sice už nekouří, přesto je tu půda pokrytá tmavým prachem. Černé pláže. Olivíny. Oheň šlehající z útrob země. Za pouhých...
Když se potká Francie s Flandry. Proč se vydat do Lille a kam na výlet
Rodné město Charlese de Gaulla, sídlo prvoligového fotbalového klubu a skvělý výchozí bod pro cestování do mnoha zemí včetně Belgie, Nizozemí nebo Spojeného království – takové je francouzské město...
Vysoké Tatry bez davů: Jak si užít zimní hory a nepotkat u toho půlku národa?
Zimní Vysoké Tatry nabízejí mnohem víc než jen populární střediska. Kromě perfektního lyžování na upravených sjezdovkách ukrývají i svou tichou tvář, kterou nejlépe vystihují nekonečná vysokohorská...
Na co zírá mašinfíra: Pod dráty na jih, z Plzně do Klatov
Radek, náš dnešní mašinfíra, nám ukáže další zajímavou trať v západních Čechách. Projedeme další úsek Plzeňsko-březenské dráhy, tentokrát ale směrem z Plzně na jih, do Klatov. Čeká nás bezmála...
Mayské památky a koupání v jeskyních. Yucatán je Mexiko pro začátečníky
Poloostrov, který je téměř dvaapůlkrát větší než Česká republika, je tím nejhezčím, co můžete v Mexiku navštívit. Je přitom úplně jedno, zda vás láká příroda, historie nebo moře.
Rybářská chata 50 m od přehrady
Kadaň - Tušimice, okres Chomutov
3 650 000 Kč
Kolem životadárné železnice. Nová stezka otevírá neprozkoumanou část Kanady
Kanada nabízí spoustu lákadel. Kromě hokeje, javorového sirupu a měst jako Toronto nebo Montréal země láká hlavně na nedotčenou přírodu. Vedle národních parků Banff a Jasper či legendárních...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...