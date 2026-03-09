Největší podvodní vodopád je jen iluze. Přesto má Mauricius co nabídnout

Autor:
  8:30
Na jihozápadě Mauricia se nachází jeden z nejfotografovanějších přírodních úkazů světa – takzvaný podvodní vodopád. Ve skutečnosti nejde o proud padající vody, ale o optický klam vytvořený pohybem písku na okraji oceánského šelfu. Ostrov však nabízí mnohem víc než tento slavný trik přírody: tyrkysové laguny, divokou přírodu i pestrou směs kultur.
Na jihozápadě Mauricia se nachází jeden z nejfotografovanějších přírodních... Kontrast mezi pobřežní mělčinou a temnou propastí probouzí fantazii. Přechod mezi pobřežními mělčinami a hloubkami oceánu je na jižním cípu Mauricia... Ten největší vodopád na Mauriciu musíte hledat pod hladinou. Podmořský vodopád na Mauriciu je fenomén, který tak dobře jinde neuvidíte. Dramatický sestup do hlubiny tu naštěstí nedoprovází divoké proudy. Místo je... Uvidět podmořský vodopád v celé kráse? To jde nejlépe při vyhlídkovém letu. Pobřeží u Le Morne nabízí kromě „podvodního vodopádu“ také krásné pláže s bílým... Čedičový masiv dosahuje výšky 556 metrů. Dostat se až na jeho vrcholovou... Pohled na Mauricius z Le Morne Pieter Both, někdy označovaný jako Peter Botte Mountain, je s výškou 820 metrů... Pieter Both, někdy označovaný jako Peter Botte Mountain, je s výškou 820 metrů...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Toto by měl vědět každý Čech. Jak dobře znáte naši zemi?

Zámek s rozlehlou zahradou v obci Lednice nedaleko jihomoravského Mikulova...

Nejvyšší hory, nejhlubší propast, největší rybník nebo nejnavštěvovanější památka. Znáte základní fakta o České republice, nebo vás některé otázky překvapí? Otestujte si své znalosti v kvízu....

Mezi světlem a temnotou. Magie kláštera sv. Michaela inspirovala Umberta Eca

Říká se, že vrchol Monte Pirchiriano si pro stavbu kláštera vybral sám...

Říká se, že vrchol Monte Pirchiriano si pro stavbu kláštera vybral sám archanděl Michael. A je snadné tomu uvěřit. Monumentální dílo skutečně působí jako brána mezi světem nebeským a pozemským. Věž...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Cestovatelský sen. Tyto pláže jsou tak krásné, až vypadají nereálně

S bílým, černým i zeleným pískem, s hnízdy tučňáků, pokryté diamanty či s...

S bílým, černým i zeleným pískem, s hnízdy tučňáků, pokryté diamanty či s letadly těsně nad hlavou. Svět ukrývá dokonalé pláže, které popírají zákony přírody i představivosti. Vybrali jsme pro vás...

Největší podvodní vodopád je jen iluze. Přesto má Mauricius co nabídnout

Na jihozápadě Mauricia se nachází jeden z nejfotografovanějších přírodních...

Na jihozápadě Mauricia se nachází jeden z nejfotografovanějších přírodních úkazů světa – takzvaný podvodní vodopád. Ve skutečnosti nejde o proud padající vody, ale o optický klam vytvořený pohybem...

Ostrov, kde pohřbívají sardinku. Gran Canaria uchvátí rituály i malou Saharou

Maspalomas Dunes, Kanárské ostrovy, Španělsko. Písečné duny Maspalomas najdeme...

Ideálním obdobím pro návštěvu Kanárských ostrovů je rané jaro. Sluníčko hřeje, ale neuondá, a teploty kolem třiadvaceti se hodí i při objevování nesčetných přírodních krás. Těmi se chlubí také Gran...

10. března 2026  8:30

Na fotbal do Londýna? Poradíme, kolik stojí výlet i kde nasát pravou atmosféru

Selhurst Park v jižním Londýně během evropského večera. Tradiční stadion...

Fotbalový výlet do Londýna nemusí znamenat jen drahé lístky na hvězdy Premier League. Stačí vybočit z turistické trasy a zažijete autentickou atmosféru. Kolik stojí cesta, pivo i vstupenky a kam...

10. března 2026

Ostrov ohně, bílých raků a aloe vera. Lanzarote je klenot se slanou příchutí

Premium
Červenohnědé pouště, lávové vyvřeliny. Nezní to sice moc lákavě, ale španělské...

„Krajina jako z obrazů Zdeňka Buriana. Pravěk. Sopečné vrcholy, ze kterých se sice už nekouří, přesto je tu půda pokrytá tmavým prachem. Černé pláže. Olivíny. Oheň šlehající z útrob země. Za pouhých...

9. března 2026

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

9. března 2026  15:56

Největší podvodní vodopád je jen iluze. Přesto má Mauricius co nabídnout

Na jihozápadě Mauricia se nachází jeden z nejfotografovanějších přírodních...

Na jihozápadě Mauricia se nachází jeden z nejfotografovanějších přírodních úkazů světa – takzvaný podvodní vodopád. Ve skutečnosti nejde o proud padající vody, ale o optický klam vytvořený pohybem...

9. března 2026  8:30

Když se potká Francie s Flandry. Proč se vydat do Lille a kam na výlet

Historické náměstí Grand Place ve francouzském městě Lille (3. ledna 2026)

Rodné město Charlese de Gaulla, sídlo prvoligového fotbalového klubu a skvělý výchozí bod pro cestování do mnoha zemí včetně Belgie, Nizozemí nebo Spojeného království – takové je francouzské město...

9. března 2026

Vysoké Tatry bez davů: Jak si užít zimní hory a nepotkat u toho půlku národa?

Ve spolupráci
Vysoké Tatry v zimě nejsou jen o lyžování. Nabízejí spoustu dalších zážitků.

Zimní Vysoké Tatry nabízejí mnohem víc než jen populární střediska. Kromě perfektního lyžování na upravených sjezdovkách ukrývají i svou tichou tvář, kterou nejlépe vystihují nekonečná vysokohorská...

8. března 2026

Mezi světlem a temnotou. Magie kláštera sv. Michaela inspirovala Umberta Eca

Říká se, že vrchol Monte Pirchiriano si pro stavbu kláštera vybral sám...

Říká se, že vrchol Monte Pirchiriano si pro stavbu kláštera vybral sám archanděl Michael. A je snadné tomu uvěřit. Monumentální dílo skutečně působí jako brána mezi světem nebeským a pozemským. Věž...

8. března 2026

Na co zírá mašinfíra: Pod dráty na jih, z Plzně do Klatov

Brejlovec 750.096 společnosti Kladenská dopravní a strojní v čele...

Radek, náš dnešní mašinfíra, nám ukáže další zajímavou trať v západních Čechách. Projedeme další úsek Plzeňsko-březenské dráhy, tentokrát ale směrem z Plzně na jih, do Klatov. Čeká nás bezmála...

8. března 2026

Mayské památky a koupání v jeskyních. Yucatán je Mexiko pro začátečníky

Návštěvu Chichén Itzá lze spojit s osvěžením v Ik-Kil, leží jen kousek od sebe....

Poloostrov, který je téměř dvaapůlkrát větší než Česká republika, je tím nejhezčím, co můžete v Mexiku navštívit. Je přitom úplně jedno, zda vás láká příroda, historie nebo moře.

7. března 2026  8:30

Kolem životadárné železnice. Nová stezka otevírá neprozkoumanou část Kanady

Zasněžené Skalisté hory v kanadské Albertě.

Kanada nabízí spoustu lákadel. Kromě hokeje, javorového sirupu a měst jako Toronto nebo Montréal země láká hlavně na nedotčenou přírodu. Vedle národních parků Banff a Jasper či legendárních...

7. března 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Bardotka T478.1146 (Retrolok) v čele vlaku společnosti Valenta-Rail ve stanici...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  6. 3.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.