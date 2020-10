Co je to stogram a jak se krmí tygr ussurijský? Luxusním expresem přes Sibiř

12:00

Co je to „stogram“ a jak se krmí tygr ussurijský? Martin Klimenta (54) – organizátor neobvyklých dálkových cest – vysvětluje, jak při luxusní jízdě po Transsibiřské magistrále poznávat kultury dnešního Ruska. Na co se vás Rusové nestydí zeptat a proč nejvíc věří americkému dolaru? A jak vypadaly pomníky československých legionářů počátkem 90. let?