Když turisté jedou do Saúdské Arábie, návštěvu někdy spojují s Egyptem. Jak se do téhle země vlastně cestuje nejčastěji?

Vzhledem k tomu, že opravdový turismus je tam zatím v plenkách, je Saúdská Arábie pořád poměrně okrajová destinace. Prozatím jsem na českém trhu nezaznamenal agenturu, která by tam komerčně pořádala zájezdy, ale pokud se tak stane, budou se vzhledem k rozloze téhle země zájezdy soustřeďovat jen na Saúdskou Arábii. V momentě, kdy Saúdové postaví na pobřeží Rudého moře resorty, jež už tam budují, a umělé ostrovy, co mají být srovnatelné s Maledivami (ostrovní stát v Indickém oceánu, pozn. red.) – tedy pokud jde o čistotu moře, podmořský život a potápění mezi korály –, bude se tam během deseti let jezdit jako do Egypta, který je jenom přes vodu. S jediným rozdílem – že saúdské resorty budou kvalitativně na jiné úrovni. Jednodenní výlety do vnitrozemí se pořádat asi nebudou, protože tam není moc co vidět, a pobytové zájezdy se budou dělat minimálně deseti- až čtrnáctidenní, aby se pokryly hlavní pamětihodnosti a atrakce.

Jeden z našich místních průvodců se nijak netajil tím, že živí dvě manželky. Ty ženy se spolu nikdy neviděly, každá bydlela s dětmi v jiném domě a on to po týdnu střídal. Bylo mu mimochodem kolem šedesáti.