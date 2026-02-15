„Bůh, vlast, král“. Heslo, které drží Maroko pohromadě podobně jako poušť, hory a moře. Připomíná, že víra určuje rytmus dne, země je víc než jen místo na mapě, a že král zůstává symbolem stability v krajině plné kontrastů.
Naše cesta touto krajinou s cestovní kanceláří Čedok začala ve městě Marakéš, které leží na úpatí pohoří Atlas. Právě odtud historicky vedly karavanní cesty do Sahary i k Atlantiku. Město se dělí na starou medinu, která je zapsaná na seznamu UNESCO, a na modernější čtvrti z dob francouzského protektorátu.
Srdcem Marakéše je náměstí Jemaa el-Fnaa. Tady otestujete všechny své smysly. Oči nestíhají pestrost, uši zas změť zvuků a hluků a v pozoru je i čich. Vzduch tu totiž chutná po mátě, kouři z grilů a koření. Na chuť útočí čerstvá šťáva z pomerančů, které tu právě v lednu dozrávají.
Městu vévodí minaret mešity Koutoubia, který byl po staletí nejvyšší stavbou Marakéše a dodnes platí nepsané pravidlo, že nové budovy ho nesmí výrazně převyšovat.
Přehlídkou moci a luxusu měl být ve svých dobách palác Bahia. Vznikl na konci 19. století jako rezidence mocného vezíra Ahmada ibn Músá, jednoho z nejvlivnějších mužů tehdejšího Maroka.
Módní návrhář Yves Saint Laurent si v Marakéši pořídil dům a město se pro něj stalo druhým domovem i hlavním zdrojem inspirace. V jeho blízkosti dnes stojí Musée Yves Saint Laurent Marrakech, věnované jeho tvorbě a vztahu k Maroku. Saint Laurent zde dlouhodobě tvořil a část svých kolekcí navrhl právě pod vlivem marockých barev a světla.
Z jiného soudku jsou zahrady Jardin Majorelle, které vznikly ve 20. letech 20. století zásluhou francouzského malíře Jacquese Majorella. Zahrady jsou proslulé intenzivní modrou barvou staveb.
Po Majorellově smrti zahrady chátraly, dokud je v 80. letech nekoupil módní návrhář Yves Saint Laurent, který je zachránil a znovu otevřel veřejnosti. Právě zde také spočívá jeho popel.
Od sněhu k oceánu
Poklidnou marockou siestu narušil až program třetího dne, který měl být ve znamení přesunu skrz horský průsmyk do Ouarzazate a Zagory. Vzduch se ovšem ochlazoval s každou zatáčkou, a když nakonec začalo i sněžit, největší stoický klid předvedl náš řidič berberského původu. Že za jeho duševní vyrovnaností a pohodou nestála připravenost, nýbrž proslulá marocká laxnost a nezlomná důvěra v Alláha, jsme zjistili až o pár výškových metrů dál.
Co teď, ptali se turisté ze západu, předhánějící se v nápadech, jak cimrmanovsky a chytře vyřešit fakt, že se zhruba dvacetitunový autobus plný lidí zasekl uprostřed silnice na ledu a sněhu rychle přibývalo.
Řešení? Inšalláh! Obecné arabské rčení překládané jako „dá-li Bůh“. S fatalismem marockého řidiče se ovšem někteří účastníci zájezdu odmítali spokojit, a tak nasadili čepice, rukavice a s obětavostí sobě vlastní se pokoušeli autobus roztlačit. Marně. Sněhu přibývalo a slovy klasika: „Kdo chvíli močil, již močí opodál.“
Na jedení psů naštěstí nedošlo. Po zhruba třech hodinách začala kalamita slábnout a maročtí silničáři nás zachránili. Nikdo si ovšem nechtěl dobrodružství zopakovat, a tak se naše cesta nakonec ubírala směrem na Agadir.
V kontextu Maroka působí skoro jako jiný svět. Najdete tu široké pláže, modernější zástavbu a otevřené prostory. Důvod tohoto vzezření má ovšem smutný příběh. V roce 1960 Agadir téměř srovnalo se zemí ničivé zemětřesení, a město tak bylo z velké části znovu vystavěno. Nad městem se tyčí ruiny pevnosti Agadir Oufella, odkud je jeden z nejkrásnějších výhledů na pobřeží i celé město.
Do pouště
Z Agadiru jsme následující den zamířili na severovýchod. Do vnitrozemí, kde se oceánský vítr mění v suchý pouštní vzduch. Cílem bylo město Taroudant, někdy přezdívané „malý Marakéš“. Město obepínají mohutné hradby dlouhé téměř osm kilometrů, které patří k nejzachovalejším v celém Maroku. Taroudant totiž býval v 16. století hlavním městem mocné saadské dynastie a důležitým obchodním centrem mezi Saharou a pobřežím.
Nedlouho před západem slunce jsme pak dojeli k hliněné osadě Kasbah Ait Ben Haddou. Tento ksar (tradiční opevněná vesnice či sýpka, typická pro berberskou architekturu v zemích Maghrebu, pozn. red.) vznikl už ve středověku jako důležitá zastávka na karavanní trase, po níž se ze Sahary převážela sůl, zlato, koření i otroci směrem k Marakéši a dál na sever Afriky. Celý komplex je vystavěn na svahu nad řekou a tvoří ho desítky domů nalepených jeden na druhý. Domy propojují terasy, schodiště a úzké uličky.
A konečně pravá brána do pouště. Město Ouarzazate. Leží přesně tam, kde končí hory Atlasu a začíná saharská krajina. Po staletí byl klíčovým bodem karavanních tras – místem, kde se odpočívalo, doplňovala voda a překládalo zboží mířící ze Sahary na sever Maroka. Dominantou města je Kasbah Taourirt, rozsáhlá pevnostní rezidence místních vládců z 19. století.
Za soutěskou Todre už se hory pomalu rozpustily do širokých plání, zeleň zmizela, obzor se prodloužil a všechno se zbarvilo do okrových odstínů. Přes Erfoud jsme pokračovali tam, kam mířily karavany po staletí – na okraj Sahary k dunám Erg Chebbi. Duny tu dosahují výšky až kolem 150 metrů a vytvářejí nekonečné vlny písku lehkého jako mouka, které se neustále mění podle větru a světla. Doporučuji si tu vyhradit čas na východ i západ slunce.
Na druhý pokus
Ze Sahary už naše cesta vedla do Tamegroute a Zagory. Tamegroute leží v údolí řeky Draa a funguje jako zelená tepna saharské krajiny. Už po staletí je známé jako náboženské centrum i místo tradiční výroby keramiky s typickou tmavě zelenou glazurou.
Tamegroute zkrátka ukazuje, jak se v poušti žije, a Zagora, odkud se do ní kdysi vyráželo. Zagora totiž byla po staletí výchozím bodem karavan mířících hluboko do Sahary.
|
Tady už byl pomalu čas nechat poušť za zády. Poslední zastávkou na cestě zpět představovala filmová studia Atlas. Nejde tolik o klasické haly, ale o obrovské venkovní kulisy, které se postupně rozrůstaly od 80. let podle potřeb filmařů.
Točily se tu historické velkofilmy, biblické příběhy i moderní dobrodružné snímky. Mnohá místa, která tak diváci považují za Egypt, Jeruzalém nebo antický svět, jsou ve skutečnosti právě tady, v Maroku.
Sedm dní napříč Marokem bylo výživných a kdo chtěl zpět do Marakéše, a pak i domů, musel se modlit, že tentokrát už Bůh vážně dá. Čekal nás druhý pokus projetí průsmyku Tizi n’Tichka, tentokrát z druhé strany.
Jedná se o nejvýše položený hlavní silniční průsmyk v Maroku, ležící v nadmořské výšce přibližně 2 260 metrů v pohoří Vysoký Atlas. Výhledy tu jsou úchvatné. Silnice tu ve 30. letech 20. století vybudovali Francouzi a dodnes patří k nejdůležitějším dopravním trasám mezi severem a saharskými oblastmi Maroka. Vede v prudkých serpentinách přes horské svahy a hluboká údolí.
Na konci cesty jsme se vraceli zpět do Marakéše s pocitem, že jsme Maroko poznali v jeho nejrůznějších podobách. Ukázalo se, jak výrazně se jednotlivé části země liší a jak snadno se tu mění klima, krajina i způsob života. Právě tyto kontrasty dělají z cestování po Maroku silný zážitek.