Země s atmosférou jako z Pohádek tisíce a jedné noci se pyšní úchvatným vnitrozemím s historickými městy a pozoruhodnou přírodou, dechberoucí je ale i její pobřeží. Dobrou zprávou je, že poznat tuto zemi můžete, byť se budete zdržovat na pobřeží, udělat si výlet „dovnitř“ Maroka je snadné.
A tak zbývá jen zvolit, který z břehů bude „ten váš“ – oba mají své plusy i minusy. Severní pobřeží omývané Středozemním mořem mívá teplejší a klidnější vodu, je ale skalnatější a strmější. Oproti tomu na západě, u Atlantiku, najdete rozlehlé pláže s pozvolným vstupem do vody, zase tu ale fouká a voda je trošku chladnější.
Luxus, poušť a Gibraltar
Jestli stále ještě váháte, zda si vybrat sever, nebo jih, a nejraději byste uvítali místo, které kombinuje „středomořsky“ vyhřátou vodu s „atlantskými“ rozlehlými lány písku, máme pro vás skvělou zprávu – ono existuje. I na drsnějším severu se totiž dá najít pár výjimek.
Jednou z nich je Saidia, Modrá perla Maroka, která se pyšní dlouhou pláží, pozvolně se svažující do moře. Letovisko je luxusní, moderní a živé, se spoustou míst, kde se pobavit, i s širokou nabídkou nejrůznějších vodních sportů.
A kdyby vám to snad bylo málo, můžete se odsud vydat na výlet do pouště. Dalším skvostem severního pobřeží je zátoka Tamuda. Pláže jsou tu menší, ale stejně krásné. Toto letovisko je navíc klidnější a oproti „profláknuté“ Saidii i exkluzivnější.
Na výlet odsud můžete k Gibraltarskému průlivu, odkud za jasných dnů uvidíte břehy Evropy, dosažitelné je ale i starobylé město Fes, cesta trvá asi čtyři hodiny.
Čtyři královská města
Velmi oblíbená je i oblast kolem města Casablanca na západním pobřeží země. V tamních letoviscích vás čeká komfort i rozlehlé pláže – a vybírat přitom můžete z opravdu živých center, jako je třeba Ain Diab přímo na okraji Casablancy nebo Dar Bouazza ležící opodál, i těch klidnějších, jako je Mohammedia či Azemmour.
Největší výhodou ovšem je, že se odsud snadno dostanete do čtyř královských měst: do Rabatu, Marrákeše, Meknesu a již zmiňovaného Fesu. Do prvního z uvedených to máte z Casablancy zhruba hodinu cesty a k obdivování je tam středověká medina s hradbami, ruiny antického města i maják.
Marrákeš je vzdálený asi dvě a půl hodiny a je tam rušněji, zvlášť na náměstí Džamá el-Fná, kde potkáte akrobaty, prodejce suvenýrů i zaklínače hadů.
Ještě o půl hodiny delší cesta vede k Meknesu s mohutnými hradbami a přepychovými paláci a ani ne čtyři hodiny to potrvá do Fesu, který vás ohromí svým zachovalým starým městem.
Perla na břehu Atlantiku
Tak jako je perlou severního pobřeží Saidia, na západě tuto roli zastává Agadir. Leží jižněji, slibuje až tři sta slunečných dní v roce a se svými rozlehlými plážemi perfektní podmínky nejen pro koupání a opalování, ale i pro vodní sporty. A co víc, pyšní se tím, že je nejmodernějším marockým letoviskem u Atlantiku.
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Exotické Maroko je zemí plnou kontrastů. Navíc ho máme na dosah ruky
Není to úplně typické marocké město, ale nebojte se, i tady se dá najít ono kouzlo Orientu – mají ho ruiny historické pevnosti Oufella i tradiční tržnice Souk El Had. Pobavit se pak můžete třeba v krokodýlím parku.
Kdybyste zatoužili po větší dávce pravé marocké atmosféry, zamiřte do nedalekého letoviska Essaouira. Úroveň služeb je podobná, přístavní město je ovšem klidnější i autentičtější, s historickou medinou, hradbami, citadelou a orientálními trhy. No, a z obou měst je dosažitelný Marrákeš, jste tam za dvě a půl hodinky
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Článek vznikl pro časopis Tina.