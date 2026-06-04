Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejkrásnější letoviska země Pohádek tisíce a jedné noci. Objevte perly Maroka

Autor:
  8:30
Kraj prostírající se na severozápadě černého kontinentu, to není jen „obyčejná“ Afrika. V Maroku se totiž proplétá berberský svět s arabským a to vše je okořeněné evropskými vlivy. Dohromady to vytváří fascinující směsici, kterou prostě musíte vidět a zažít.

Země s atmosférou jako z Pohádek tisíce a jedné noci se pyšní úchvatným vnitrozemím s historickými městy a pozoruhodnou přírodou, dechberoucí je ale i její pobřeží. Dobrou zprávou je, že poznat tuto zemi můžete, byť se budete zdržovat na pobřeží, udělat si výlet „dovnitř“ Maroka je snadné.

A tak zbývá jen zvolit, který z břehů bude „ten váš“ – oba mají své plusy i minusy. Severní pobřeží omývané Středozemním mořem mívá teplejší a klidnější vodu, je ale skalnatější a strmější. Oproti tomu na západě, u Atlantiku, najdete rozlehlé pláže s pozvolným vstupem do vody, zase tu ale fouká a voda je trošku chladnější.

Luxus, poušť a Gibraltar

Jestli stále ještě váháte, zda si vybrat sever, nebo jih, a nejraději byste uvítali místo, které kombinuje „středomořsky“ vyhřátou vodu s „atlantskými“ rozlehlými lány písku, máme pro vás skvělou zprávu – ono existuje. I na drsnějším severu se totiž dá najít pár výjimek.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Jednou z nich je Saidia, Modrá perla Maroka, která se pyšní dlouhou pláží, pozvolně se svažující do moře. Letovisko je luxusní, moderní a živé, se spoustou míst, kde se pobavit, i s širokou nabídkou nejrůznějších vodních sportů.

A kdyby vám to snad bylo málo, můžete se odsud vydat na výlet do pouště. Dalším skvostem severního pobřeží je zátoka Tamuda. Pláže jsou tu menší, ale stejně krásné. Toto letovisko je navíc klidnější a oproti „profláknuté“ Saidii i exkluzivnější.

Na výlet odsud můžete k Gibraltarskému průlivu, odkud za jasných dnů uvidíte břehy Evropy, dosažitelné je ale i starobylé město Fes, cesta trvá asi čtyři hodiny.

Čtyři královská města

Velmi oblíbená je i oblast kolem města Casablanca na západním pobřeží země. V tamních letoviscích vás čeká komfort i rozlehlé pláže – a vybírat přitom můžete z opravdu živých center, jako je třeba Ain Diab přímo na okraji Casablancy nebo Dar Bouazza ležící opodál, i těch klidnějších, jako je Mohammedia či Azemmour.

Největší výhodou ovšem je, že se odsud snadno dostanete do čtyř královských měst: do Rabatu, Marrákeše, Meknesu a již zmiňovaného Fesu. Do prvního z uvedených to máte z Casablancy zhruba hodinu cesty a k obdivování je tam středověká medina s hradbami, ruiny antického města i maják.

ZÁPAD SLUNCE. Poslední sluneční paprsky dopadají na pláž marockého hlavního města Rabat, oblíbené destinace zahraničních turistů.
Marocké letovisko Saidia
Pláž v marockém letovisku Saidia, pohled k alžírské hranici
Tržiště v marockém městě Rabat
28 fotografií

Marrákeš je vzdálený asi dvě a půl hodiny a je tam rušněji, zvlášť na náměstí Džamá el-Fná, kde potkáte akrobaty, prodejce suvenýrů i zaklínače hadů.

Ještě o půl hodiny delší cesta vede k Meknesu s mohutnými hradbami a přepychovými paláci a ani ne čtyři hodiny to potrvá do Fesu, který vás ohromí svým zachovalým starým městem.

Perla na břehu Atlantiku

Tak jako je perlou severního pobřeží Saidia, na západě tuto roli zastává Agadir. Leží jižněji, slibuje až tři sta slunečných dní v roce a se svými rozlehlými plážemi perfektní podmínky nejen pro koupání a opalování, ale i pro vodní sporty. A co víc, pyšní se tím, že je nejmodernějším marockým letoviskem u Atlantiku.

Exotické Maroko je zemí plnou kontrastů. Navíc ho máme na dosah ruky

Není to úplně typické marocké město, ale nebojte se, i tady se dá najít ono kouzlo Orientu – mají ho ruiny historické pevnosti Oufella i tradiční tržnice Souk El Had. Pobavit se pak můžete třeba v krokodýlím parku.

Kdybyste zatoužili po větší dávce pravé marocké atmosféry, zamiřte do nedalekého letoviska Essaouira. Úroveň služeb je podobná, přístavní město je ovšem klidnější i autentičtější, s historickou medinou, hradbami, citadelou a orientálními trhy. No, a z obou měst je dosažitelný Marrákeš, jste tam za dvě a půl hodinky

Může se hodit

  • V Maroku je několik mezinárodních letišť (Oujda u Saidie, Tanger u zátoky Tamuda, Casablanca, Agadir, Essaouira a další), na všechna se ale létá s přestupy, přímé linky existují pouze v sezoně a vypravují je jen někteří dopravci.
  • Výhodnější bývá „balíček“ od cestovní kanceláře, obvykle se službami all-inclusive, kde je letenka v ceně.
  • Při turistickém pobytu do devadesáti dní není potřeba vízum, stačí pas.
  • Na většinu míst se dostanete vlakem (oncf.ma) nebo autobusem (supratours.ma a ctm.ma), pronajmout si můžete i auto.
  • Mluví se arabsky a berbersky, na většině míst se domluvíte francouzsky, na severu země španělsky, v turistických oblastech dokonce i anglicky.
  • Měnou je marocký dirham, peníze si směňte po příletu do země (za eura), ve městech jsou bankomaty, v lepších podnicích a supermarketech přijímají karty, do odlehlejších oblastí a na trhy ale mějte hotovost.
  • Téměř vše je levnější než u nás, více můžete zaplatit jen za vstupy do památek, organizované výlety do pouště apod. Na trzích se o ceny běžně smlouvá.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jakou známku byste dostali? 40 otázek prověří vaše znalosti zeměpisu

Mapa světa

Myslíte si, že byste dnes zvládli zeměpis ze základní školy na jedničku? Vyzkoušejte si velký kvíz plný otázek o Česku, světě, mapách, sopkách, vesmíru, národních parcích i krasových jeskyních....

Jak soudruzi budovali frontu na maso. Kolos za miliony vydržel jen pár let

Byl symbolem kultu osobnosti i jedním z největších monumentů své doby. Stalinův...

Byl symbolem kultu osobnosti i jedním z největších monumentů své doby. Stalinův pomník na pražské Letné, kterému Pražané přezdívali „fronta na maso“, vydržel stát jen sedm a půl roku. Jeho místo dnes...

Švýcaři už stany nestaví. Za elektrokolem si vozí celý obytný přívěs

Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete...

Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete strávit pod vlastní střechou. Ne ve stanu, ale v bydlení, které do cíle přijelo s vámi. Zapřažené za e-kolo. Takový je...

Podmořská galerie prehistorického umění, kterou už nikdo neměl spatřit

Tisíce let zůstávala skrytá. Jeskyně s pravěkými malbami tuleňů, bizonů i...

Tisíce let zůstávala skrytá. Jeskyně s pravěkými malbami tuleňů, bizonů i otisky lidských rukou měla navždy zmizet, zapomenutá pod hladinou Středozemního moře. Pak ji ale náhodou objevil potápěč z...

KVÍZ: Jak dobře znáte Ostravu? Otestujte své razovité znalosti

Jak dobře znáte Ostravu?

Ostrava už dávno nehraje v uhelných tónech. Dnes překvapuje jako jedno z nejzelenějších měst v Česku, které láká na světové technické památky, skvostnou architekturu i skrytá kulturní tajemství....

Nejkrásnější letoviska země Pohádek tisíce a jedné noci. Objevte perly Maroka

ZÁPAD SLUNCE. Poslední sluneční paprsky dopadají na pláž marockého hlavního...

Kraj prostírající se na severozápadě černého kontinentu, to není jen „obyčejná“ Afrika. V Maroku se totiž proplétá berberský svět s arabským a to vše je okořeněné evropskými vlivy. Dohromady to...

4. června 2026  8:30

Přelidněné samoty. Tady cestovatelé hledají konec světa, narážejí na davy

Stálé obyvatele tu spočítáte na prstech, okolo nic jiného než divoké pustiny...

Stálé obyvatele tu spočítáte na prstech, okolo nic jiného než divoké pustiny nebývá. Osady na ostrovech a ztracené v horách právě tím lákají. Turisté sem chodí hledat klid, nerušeně tiché rozjímání....

4. června 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Malý Štokr vyjíždí ze stanice Osoblaha.

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  3. 6. 11:53

Ostrov barevných domků a kanálů. Burano patří k pokladům benátské laguny

Jen půl hodiny lodí od ruchu Benátek leží Burano, ostrov pastelově barevných...

Jen půl hodiny lodí od ruchu Benátek leží Burano, ostrov pastelově barevných domků, tichých kanálů a proslulého krajkářství. Místo, kde kdysi žili rybáři a zručné krajkářky, dnes láká návštěvníky...

3. června 2026  8:30

Vypněte svět, zapněte hory: Objevte letní pohodu v rakouském Salcbursku

Advertorial
Vypněte svět, zapněte hory: Objevte letní pohodu v rakouském Salcbursku

Hledáte nezapomenutelné letní zážitky, a přitom nechcete trávit dlouhé hodiny na cestách? Salcbursko máte doslova na dosah ruky! Jen něco málo přes čtyři hodiny jízdy z Prahy vás dělí od srdce...

3. června 2026

Léto v Salcbursku: Dokonalý mix horské turistiky, cyklistiky a jezer

Advertorial
Léto v Salcbursku: Dokonalý mix horské turistiky, cyklistiky a jezer

Hledáte nezapomenutelné letní zážitky, a přitom nechcete trávit dlouhé hodiny na cestách? Salcbursko máte doslova na dosah ruky! Jen něco málo přes čtyři hodiny jízdy z Prahy vás dělí od srdce...

3. června 2026

Utajené vyhlídky i sýr od pasačky. Poznejte Salcbursko, jak ho ještě neznáte

Advertorial
Utajené vyhlídky i sýr od pasačky. Poznejte Salcbursko, jak ho ještě neznáte

Hledáte nezapomenutelné letní zážitky, a přitom nechcete trávit dlouhé hodiny na cestách? Salcbursko máte doslova na dosah ruky! Jen něco málo přes čtyři hodiny jízdy z Prahy vás dělí od srdce...

3. června 2026

Proč Češi milují Salcbursko? Léto tu chutná po horách a jezerech

Advertorial
Proč Češi milují Salcbursko? Léto tu chutná po horách a jezerech

Hledáte nezapomenutelné letní zážitky, a přitom nechcete trávit dlouhé hodiny na cestách? Salcbursko máte doslova na dosah ruky! Jen něco málo přes čtyři hodiny jízdy z Prahy vás dělí od srdce...

3. června 2026

Mezi ohněm a ledem. Nejkrásnější trek Islandu vás provede přes ledovce i vodopády

Premium
Landmannalaugar působí jako malované kulisy – svahy hrají červenou, oranžovou i...

Na Islandu se říká, že když projdete tento trek, projdete celý ostrov. Jeden den stojíte v horkých pramenech pod Duhovými horami, další brodíte řeku uprostřed černé pustiny. A když už si myslíte, že...

3. června 2026

Sídlo kolaborantské vlády s vodou, která léčí. Vichy má temnou minulost

Letecký pohled na město Vichy

Na hladině řeky Allier se zrcadlí koruny kaštanů. Na konci května jsou ještě obsypané květy a jejich bílé svíce stoupají vzhůru podél promenád i lázeňských parků. Terasy restaurací se pomalu...

2. června 2026  8:30

KVÍZ: Jakou známku byste dostali? 40 otázek prověří vaše znalosti zeměpisu

Mapa světa

Myslíte si, že byste dnes zvládli zeměpis ze základní školy na jedničku? Vyzkoušejte si velký kvíz plný otázek o Česku, světě, mapách, sopkách, vesmíru, národních parcích i krasových jeskyních....

vydáno 2. června 2026

Řecké „dvanáctiostroví“ v Egejském moři. Objevte nedotčené ostrovy boha slunce

Rhodos

Dodeka v řečtině znamená dvanáct a původně název souostroví Dodekanésy nebo Dodekany opravdu označoval jen tucet ostrovů poblíž tureckého pobřeží. Ve skutečnosti jich však je více než stovka a zhruba...

1. června 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.