Exotické Maroko je zemí plnou kontrastů. Navíc ho máme na dosah ruky

Maroko je zemí, kde se střetává starověký svět s moderním, zemí, kde se můžete kochat pohledem na zasněžené hory (nebo do nich rovnou vyrazit na výlet) i odpočívat na pláži u oceánu, zemí, kde můžete bydlet v přepychovém hotelu blyštícím se novotou a z něj se vydávat do starobylých královských měst, kde si budete připadat jako v jiném světě, nebo na velbloudech do pouštních oáz... Existuje spousta dovolenkových destinací, o kterých se říká, že jsou rozmanité a plné kontrastů, na málokterou to ovšem sedí tak dokonale jako právě na Maroko.