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Jen půl hodiny cesty od Agadiru leží místo, které připomíná kulisu z pohádky. Marocká vesnice Aghroud se během několika let proměnila v pestrobarevnou galerii pod širým nebem. Návštěvníky sem lákají nejen domy zářící všemi odstíny duhy, ale také dlouhá písečná pláž, autentická atmosféra a pohostinnost místních.
Autor: Profimedia.cz
Když se řekne Maroko, většině cestovatelů se vybaví rušné mediny, orientální trhy nebo saharské duny. Jen málokdo však zná Aghroud, nenápadnou pobřežní vesnici vzdálenou zhruba 30 kilometrů severně od Agadiru. Právě zde vzniklo jedno z nejfotogeničtějších míst v zemi, které si postupně získává pozornost turistů z celého světa.
Autor: Dan Tykvart
Ještě před několika lety šlo o klidnou rybářskou obec. Dnes návštěvníky vítají ulice hrající všemi barvami. Fasády domů zdobí sytě modré, žluté, zelené i červené odstíny, které vytvářejí působivou mozaiku viditelnou už z dálky.
Autor: Dan Tykvart
Proměna nevznikla podle velkolepého developerského plánu. Naopak. Za barevnou podobou vesnice stojí spolupráce místních obyvatel a umělců, kteří chtěli oživit veřejný prostor a zároveň upozornit na krásu svého regionu.
Autor: Dan Tykvart
Výsledkem je místo, kde se tradiční marocká architektura přirozeně propojuje s moderním uměleckým pojetím.
Autor: Dan Tykvart
Při procházce Aghroudem člověk získá pocit, že se ocitl uvnitř obrazu. Barvy zde nejsou zvoleny náhodně. Inspiraci našli tvůrci v okolní přírodě – v modři Atlantiku, zlatých písečných plážích, zelených kopcích i v tradiční kultuře berberského obyvatelstva.
Autor: Dan Tykvart
Úzké uličky se neustále proměňují podle toho, jak na ně dopadá sluneční světlo. Největší kouzlo mají během východu a západu slunce, kdy teplé paprsky ještě zvýrazňují kontrast mezi jednotlivými odstíny.
Autor: Dan Tykvart
Není proto překvapením, že se Aghroud stal oblíbeným cílem fotografů a tvůrců obsahu na sociálních sítích. Přesto si zatím uchovává atmosféru běžné marocké vesnice a nepůsobí jako turistická atrakce vytvořená pouze pro fotografie.
Autor: Dan Tykvart
Aghroud však není jen o barevných domech. Jen pár kroků od vesnice se rozprostírá dlouhá písečná pláž omývaná vodami Atlantiku. Díky kombinaci mořského vzduchu a výhledu na okolní kopce nabízí ideální místo pro odpočinek i aktivní trávení času.
Autor: Dan Tykvart
Místní sem chodí na rodinné pikniky, zatímco návštěvníci využívají podmínky pro surfování a další vodní sporty. Na rozdíl od známějších marockých letovisek zde panuje klidnější atmosféra a člověk má pocit, že objevil místo, které masový turismus zatím minul.
Autor: Dan Tykvart
Přestože zájem turistů roste, Aghroud si zachovává svou autenticitu. V uličkách fungují malé rodinné kavárny a restaurace, kde lze ochutnat tradiční marocké speciality.
Autor: Dan Tykvart
Není výjimkou, že se návštěvník dá do řeči s místními obyvateli a nad šálkem sladkého mátového čaje vyslechne příběhy o proměně vesnice.
Autor: Dan Tykvart
Mnozí obyvatelé otevřeli drobné podniky nebo nabízejí rukodělné výrobky. Turistický ruch tak přinesl nové pracovní příležitosti a pomohl oživit místní ekonomiku.
Autor: Dan Tykvart
Podle dostupných údajů navštíví vesnici přibližně 30 tisíc lidí ročně a příjmy z cestovního ruchu vzrostly o desítky procent.
Autor: Dan Tykvart
Aghroud leží na pobřežní silnici mezi Agadirem a městem Essaouira. Nejjednodušší je přijet autem, ale využít lze i místní autobusové spojení. Na prohlídku vesnice a odpočinek na pláži se vyplatí vyhradit alespoň půl dne.
Autor: Dan Tykvart
Úspěch Aghrodu ukazuje, že i malá vesnice může získat pozornost světa bez rozsáhlých hotelových komplexů či velkých investic. Místní samospráva a obyvatelé nyní pracují na dalším rozvoji infrastruktury a projektech zaměřených na udržitelný cestovní ruch.
Autor: Dan Tykvart
Pokud tedy při cestě po Maroku hledáte místo mimo hlavní turistické trasy, kde se snoubí umění, příroda a autentický život místních obyvatel, může být právě Aghroud jedním z nejpříjemnějších překvapení celé země. A možná také jedním z nejbarevnějších.
Autor: Dan Tykvart