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Uličky plné umění. Djerbahood proměnil tuniskou vesnici v galerii pod širým nebem
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Uličky plné umění. Djerbahood proměnil tuniskou vesnici v galerii pod širým nebem
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Myslíte si, že znáte destinaci, kam letos vyrážíte? Možná vás tento kvíz vyvede z omylu. Ověřte si své znalosti evropských i světových zajímavostí, místních specialit, tradic, zákazů i...
Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější pamětihodnost celé Ischie, naprosto ikonická záležitost. A současně jeden z nejmalebnějších hradních komplexů v celé Itálii....
Kolik letos stojí běžný nákup v Chorvatsku? Vyrazili jsme s kartou Visa do supermarketů Spar a Lidl v Zadaru a porovnali ceny základních potravin a nápojů. Zjistili jsme, za co si čeští turisté u...
Nacházela se hluboko v Němci okupované Evropě, vlastně jen několik hodin cesty od hranic Rakouska a centrálních oblastí Třetí říše. Přesto slovinská partyzánská nemocnice Franja, skrytá v soutěsce...
Florencie patří k městům, která můžete navštívit i desetkrát, a stejně vždycky něčím překvapí. Jednou z takových maličkostí, kterou napoprvé snadno přehlédnete, jsou zdejší buchette del vino. Názorně...
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Každé léto se Pamplona na devět dní stane hlavním městem celého Španělska. Svátek svatého Fermína promění jinak poklidné dvousettisícové středisko provincie Navarra v milionovou metropoli oslavující...
Nacházela se hluboko v Němci okupované Evropě, vlastně jen několik hodin cesty od hranic Rakouska a centrálních oblastí Třetí říše. Přesto slovinská partyzánská nemocnice Franja, skrytá v soutěsce...
Vyhlášené pláže z instagramových fotografií a cestovatelských žebříčků často ve skutečnosti znamenají davy turistů, hluk a fronty na jediné povedené selfíčko. Zatímco sociální sítě proměňují...
Jen půl hodiny cesty od Agadiru leží místo, které připomíná kulisu z pohádky. Marocká vesnice Aghroud se během několika let proměnila v pestrobarevnou galerii pod širým nebem. Návštěvníky sem lákají...
Týden v Arizoně přinesl překvapivě různorodou krajinu a neplánovaně i výstup na nejvyšší horu tohoto federálního státu USA. Řídce osídlená krajina nese dodnes zřetelné stopy po osídlování amerického...
Pokud toužíte po dobrodružné dovolené, Island je pro vás přímo ideální. Přestože tento ostrov oplývá dechberoucí přírodou, zeleně je zde pomálu. Možná i netypický krajinný ráz tak magicky přitahuje...
Florencie patří k městům, která můžete navštívit i desetkrát, a stejně vždycky něčím překvapí. Jednou z takových maličkostí, kterou napoprvé snadno přehlédnete, jsou zdejší buchette del vino. Názorně...
Kolik letos stojí běžný nákup v Chorvatsku? Vyrazili jsme s kartou Visa do supermarketů Spar a Lidl v Zadaru a porovnali ceny základních potravin a nápojů. Zjistili jsme, za co si čeští turisté u...
Každý den v podvečer, když slunce zapadá za obzor přeplněného jižního pobřeží Tenerife, vyplouvá z tichého přístavu nenápadný trajekt. Na palubě veze jen hrstku zahraničních turistů. Loď po dobu dvou...
Za Lidkou, Kutná Hora - Hlouška
14 500 Kč/měsíc
Jedna z nejfotografovanějších pláží světa zůstane i letos turistům uzavřena. Řecké úřady kvůli riziku skalního řícení prodloužily zákaz vstupu na ikonickou pláž Navagio na ostrově Zakynthos minimálně...
Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější pamětihodnost celé Ischie, naprosto ikonická záležitost. A současně jeden z nejmalebnějších hradních komplexů v celé Itálii....