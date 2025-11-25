Maroko bez filtru. Pobřeží plné kontrastů láká na surfování i písečné duny

Ráno surfování na vlnách Atlantiku, odpoledne jízda na čtyřkolce přes zlaté duny a večer západ slunce ze hřbetu velblouda. Marocké pobřeží nabízí kombinaci, která se jen těžko hledá jinde. A právě teď zažívá boom. Za poslední roky se ze surfařských spotů stala oblíbená destinace pro evropské turisty.
Marocké pobřeží se během několika let proměnilo v jednu z nejžádanějších...

Marocké pobřeží se během několika let proměnilo v jednu z nejžádanějších surfařských destinací. Na prkně se tu však sjíždí i písečné duny. | foto: Profimedia.cz

Západ slunce nad surfařským městem Taghazout.
Pláže jsou v Taghazoutu překrásné a většina jich je bez kamenů, což oceníte...
Tržiště v Agadiru, Souk El Had, láká místní i turisty pestrou nabídkou koření,...
Zhruba čtyřicet minut jízdy od surfového ráje leží oblast Tamri a okolní duny...
36 fotografií

Marocké pobřeží se během několika let proměnilo v jednu z nejžádanějších surfařských destinací. Je to prakticky Mekka pro lovce vln. V létě je zde voda teplejší než v Portugalsku, vlny konzistentní a ceny výrazně nižší než v jiných evropských lokalitách. Z Prahy lze nově doletět přímým spojem do Marrákeše, blíže k pobřežním surfařským spotům je však letiště v Agádíru.

Zkrotit vlny oceánu

Kdyby mělo marocké pobřeží surfařské hlavní město, byl by to Taghazout. Půjčovny surfů jsou prakticky na každém rohu, nabízejí kompletní vybavení od velkých měkkých prken pro začátečníky až po tvrdé i krátké surfy pro pokročilé. K dispozici jsou i neopreny a takzvané leashe, což je šňůra, kterou si přivážete surf k noze, aby vám při pádu neuletěl.

Většina začátečníků se s prknem poprvé setká pod dohledem instruktora, který je nejprve seznámí se základy na souši a teprve potom jim pomůže chytit jejich první vlnu.

Půjčovny surfů jsou prakticky na každém rohu a nabízejí kompletní vybavení.

Místní děti sjíždějí vlny jako profíci. Pláže jsou tu překrásné a většina z nich je bez kamenů, což ocení každý, kdo se na surfu teprve učí. Ale když se pláž jmenuje Devil’s Rock, berte to jako varování, ne jako poetický název. Tam kameny opravdu jsou. Místo vypadá jako z pohlednice, ale docela jednoduše si odřete minimálně nohy. A s tím přichází důležité varování: mořská voda rány nedesinfikuje.

Turismus se na městě výrazně podepisuje. Ulice lemují kavárny se snídaňovým a brunchovým menu i moderní restaurace s mezinárodní kuchyní. K jídlu tu neodmyslitelně patří sklenice čerstvě vymačkaného pomerančového džusu. Vedle moderních podniků však stále kraluje tradiční marocká kuchyně – především tažín, pomalu dušený pokrm z kuskusu, čočky, zeleniny a masa, servírovaný v typické keramické nádobě stejného jména.

Ulice v surfařském městě Taghazout lemují kavárny se snídaňovým a brunchovým menu i moderní restaurace s mezinárodní kuchyní.

Ačkoliv se o marocké hašiš scéně tradují nejrůznější historky a marihuana se tam skutečně ve velkém pěstuje, my jsme za celý pobyt nenarazili na jedinou nabídku. Přitom přátelé, kteří surfařské vesnice navštívili před pár lety, vyprávěli příběhy o surfařích sjíždějících vlny s jointem v koutku úst. Nic z toho. Naopak, když jsme s jedním zaměstnancem půjčovny surfů zavtipkovali na téma hašiš, rychle nás umlčel: „Neříkejte to nahlas, policie je všude, nechci problémy.“

Do písečných dun

Zhruba čtyřicet minut jízdy od surfového ráje leží oblast Tamri a duny Timlalin. Na první pohled místo působí jako konec světa. Písečné kopce tu padají přímo do Atlantiku, a vytváří tak bizarní scenérii.

Za posledních pár let se z místních písečných dun stal prosperující turistický byznys, hlavně díky výletům na čtyřkolkách a sandboardingu. Stačí zastavit u silnice a jste obklopení prodejci: „Sir, madam, quad bike? Best price!“ nabízejí jeden přes druhého. Konkurence je obrovská. A všichni mají jedno společné přání: „Please, good review on Google.“ Dobré hodnocení je tu měnou, která rozhoduje, kdo přežije sezonu.

Za posledních pár let se z místních písečných dun stal prosperující turistický byznys, hlavně díky výletům na čtyřkolkách a sandboardingu.

Ačkoliv se může zdát, že výlet na čtyřkolce bude adrenalinovým zážitkem, realita je mnohem umírněnější. Z bezpečnostních důvodů vám stroj nepůjčí bez průvodce, tzv. guarda. Ten jede jako první, nastavuje tempo a dává pozor, abyste jízdu nepojali příliš sportovně.

Jakmile se pokusíte driftovat nebo přidáte víc plynu, máváním rukou vás okamžitě krotí zpět k poslušnosti. Namísto divokého off-roadu vás tedy čeká klidná vyhlídková projížďka. Ale ty výhledy stojí za to. Hlavně během zlaté hodinky, kdy se celé panorama ponoří do teplých odstínů.

Maroko umírá žízní. Ze zelené oázy se stává suchá a vyprahlá pustina

Přestože to celé působí jako vstupní brána do opravdové pouště, tato scenérie je spíš jen její ochutnávkou. Nekonečná Sahara leží až o několik hodin dál směrem na východ, blízko alžírských hranic.

Podél pobřeží stojí malé rybářské vesničky s domky, které připomínají chýše. A nejsou to kulisy pro turisty, lidé tam opravdu žijí. Závan rybiny je cítit ve vzduchu a všude narazíte na škeble. U silnic stojí místní s pytlíky sušených mušlí a snaží se je prodat projíždějícím. Marketing zaostává, ale snaha se cení.

Podél pobřeží stojí malé rybářské vesnice. Místní mají z obýváku neskutečný výhled na oceán.

Střet s realitou

Maroko je krásné, ale není to ráj bez chyb. Dokládají to například odpadky, které tu a tam naruší jinak malebné výhledy. Odpadkových košů je v okolí pomálu, ale problém sahá mnohem hlouběji než jen k jejich absenci.

Maročané jsou zvyklí odpad odhodit, kde je to zrovna napadne, třeba z okénka jedoucího auta. A když se vzduchem začne šířit kouř a nosní sliznici podráždí štiplavý zápach, není důvod k panice. To se jen ve škarpě vedle vašeho zaparkovaného auta pálí odpadky. O to víc nás potěšilo setkání se dvěma místními na pláži, kteří sbírali vše, co do přírody nepatří.

Druhá tvář Maroka. Při vyhlídkové jízdě na velbloudech se malebná krajina místy střídá s nelichotivými pohledy na odpadky a nepořádek.

Na ulicích tu potkáte spoustu toulavých psů a koček. Funguje tu nezisková organizace, která se snaží držet jejich počet pod kontrolou. Zvířata odchytává, očkuje proti vzteklině, kastruje a do ucha jim dá malou známku, podle které poznáte, že jsou ošetřená. Místní lidé i turisté je pak často bez obav hladí nebo jim přinesou něco k snědku. Toulavé kočky posedávající ve stínu a psi poklidně ležící na ulici tak paradoxně dotvářejí kolorit marockých měst.

Dopravní chaos

Půjčit si v Maroku auto je skvělý nápad, pokud nechcete celou dovolenou trávit v jednom hotelu. Jenže jízda marockými silnicemi otestuje i ostřílené řidiče a méně zocelené povahy dokáže pořádně rozhodit.

Na hlavních tazích klidně potkáte koně. Realitou je i oslí taxi. Auta hodná srazu veteránů tu denně válí kilometry.

Auta hodná srazu veteránů tu denně válí kilometry.

Helmy na skútrech? Jen když je poblíž policie. V tom shonu si někteří helmu nasadí obráceně, aniž by to vůbec postřehli. Sotva policie zmizí z dohledu, helmy mizí také.

Kruhový objezd je neoblíbeným konceptem místního narativu. Proč ztrácet čas jízdou dokola? Nejčastěji to střihnou napříč do protisměru. Ze dvou jízdních pruhů se běžně stanou tři a na korbě pick-upu se houpá půl vesnice.

Marocké pobřeží se během několika let proměnilo v jednu z nejžádanějších surfařských destinací. Na prkně se tu však sjíždí i písečné duny.
Západ slunce nad surfařským městem Taghazout.
Pláže jsou v Taghazoutu překrásné a většina jich je bez kamenů, což oceníte zejména při učení na surfu.
Tržiště v Agadiru, Souk El Had, láká místní i turisty pestrou nabídkou koření, ovoce, nábytku a oblečení. Koupit si zde můžete třeba i ledničku.
36 fotografií

Ať už navštívíte Maroko kvůli vlnám, dunám nebo slunci, nenechá vás chladnými. Je to země kontrastů, nádherných výhledů, milých lidí a určitého chaosu. Pobřeží se navíc rychle mění. Vláda sází na cestovní ruch a výsledkem je intenzivní výstavba nových hotelů.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je Rakouská zátoka u...

Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...

KVÍZ: Poznáte lokomotivy podle fotografií?

Soutěž
19 Parní lokomotiva řady 555.0

Považujete se za znalce železnice? Otestujte si své znalosti ve kvízu, ve kterém bude vaším úkolem poznat lokomotivy podle fotografií.Čtenáři, kteří do 30. listopadu 2025 do 23 hodin odpoví na...

Kamenné věže ztělesňují hrdost Kavkazu. Proto jsou režimu nepohodlné

Jejich historie sahá dvě tisíciletí před náš letopočet. Přesto se největšího...

Jejich historie sahá dvě tisíciletí před náš letopočet. Přesto se největšího rozmachu dočkaly až ve středověku, ale jejich sláva rezonuje krajinou severního Kavkazu dodnes. Ingušské věže jsou...

Muzeum, kde se plánovaly války. S Francií na dlani si tu pohrávala řada králů

Zakonzervovat minulost, zaznamenat odkaz historie. Z takových důvodů se v...

Zakonzervovat minulost, zaznamenat odkaz historie. Z takových důvodů se v muzeích světa schází většina exponátů. Ne tak ale v pařížském Musée des Plans-Reliefs. Tamní sbírka vznikala z důvodů přímo...

Tady se psaly dějiny Balkánu. Prozkoumejte slavné mosty Bosny a Hercegoviny

Nejnavštěvovanější most Bosny a Hercegoviny se klene v hercegovském Mostaru. A...

Bosna a Hercegovina je zemí starobylých mostů. Podívejme se na ty nejzajímavější. Nejnavštěvovanější most Bosny a Hercegoviny se klene v hercegovském Mostaru. A vyhřívá se na pozici ikony města....

Maroko bez filtru. Pobřeží plné kontrastů láká na surfování i písečné duny

Marocké pobřeží se během několika let proměnilo v jednu z nejžádanějších...

Ráno surfování na vlnách Atlantiku, odpoledne jízda na čtyřkolce přes zlaté duny a večer západ slunce ze hřbetu velblouda. Marocké pobřeží nabízí kombinaci, která se jen těžko hledá jinde. A právě...

25. listopadu 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Mikulášská jízda s parní lokomotivou 464.202 Rosnička na trati Choceň – Vysoké...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  24. 11. 22:53

Krušnohorské skiareály startují zimní sezonu, první lyžaře přivítají Potůčky

V Potůčkách se poprvé lyžaři sklouznou v úterý 25. listopadu.

V úterý 25. listopadu, tedy o den dříve než loni, začne sezona v lyžařském areálu v Potůčkách na Karlovarsku. Už v pátek 28. listopadu se pak dočkají i ti, kteří míří na Klínovec. Provozovatel areálu...

24. listopadu 2025  12:32

Dobrodružství ve španělském Bocairentu. Maurské jeskyně ukrývají kus historie

Dávní obyvatelé Maurové v Bocairentu ukrývali zásoby obilí do komor vytesaných...

Starobylý Bocairent ukrývá jednu z nejzajímavějších památek Valencie – Maurské jeskyně, do nichž se návštěvníci doslova plazí, šplhají a soukají úzkými průduchy ve stropě. Prohlídka, kterou...

24. listopadu 2025

Nejen luxus a mrakodrapy. Dubaj nabízí umění i gastro zážitky v poušti

Multimediální výstava Infinity des Lumi&#232;res v Dubaji

Dubaj vás ohromí, ať už chcete, nebo ne. Všechno je obrovské – letiště, auta, mrakodrapy i billboardy. Velké jsou i ambice přilákat co nejvíc turistů. Dubaj dělá vše pro to, aby nabídla co nejširší...

23. listopadu 2025

Na co zírá mašinfíra: Výlet podhůřím Šumavy z Horažďovic do Klatov

Dvojice motorových vozů Stadler RS1 Regio Shuttle společnosti GW Train Regio v...

S dnešním Mašinfírou si vyzkoušíme nevyzpytatelnost pošumavského počasí. Na konci dubna jsme mezi stanicemi Horažďovice předměstí a Klatovy zažili jak krásné jaro s rozkvetlými stromy, tak sněhovou...

23. listopadu 2025

Kamenné věže ztělesňují hrdost Kavkazu. Proto jsou režimu nepohodlné

Jejich historie sahá dvě tisíciletí před náš letopočet. Přesto se největšího...

Jejich historie sahá dvě tisíciletí před náš letopočet. Přesto se největšího rozmachu dočkaly až ve středověku, ale jejich sláva rezonuje krajinou severního Kavkazu dodnes. Ingušské věže jsou...

22. listopadu 2025

Nákladná, ovšem výjimečná. Co skýtá dovolená v Severní Dalmácii na palubě jachty

Premium
V Mandalina Marina v Šibeniku, prvním chorvatském přístavu vhodném pro...

V Mandalina Marina v Šibeniku, prvním chorvatském přístavu vhodném pro kotvení obřích jacht, je seřazena celá flotila luxusních lodí. Jachtaře z celého světa přitahuje pobřežní čára Dalmácie, která...

21. listopadu 2025

„Okamžitě jsem začal plánovat.“ Výherce míří na Maltu, nyní se bude losovat Dubaj

Své si zde najdou rodiny s dětmi, parta kamarádů i cestující páry. Jen v Dubaji...

Soutěž iDNES Premium o exotické dovolené má dalšího výherce. Petr Langr z Dolní Čermné získal čtyřhvězdičkový pobyt na Maltě včetně výletu na ostrov Gozo. A soutěž pokračuje dál – v dalším kole se...

21. listopadu 2025  11:26

Kam z Ostravy za čistým vzduchem? Pět míst pro restart v Beskydech a Poodří

A ještě jedno tradiční ostravské panorama. Tentokrát lze v pozadí spatřit třeba

Ostrava v posledních letech udělala obrovský pokrok ve zlepšení kvality ovzduší a zaznamenává historická minima znečištění. Přestože průmyslové zátěže ubylo, v zimních měsících se zde drží při...

21. listopadu 2025

Prodej bytu 2+kk, 70 m2 - Poděbrady
Prodej bytu 2+kk, 70 m2 - Poděbrady

Táboritská, Poděbrady - Poděbrady III, okres Nymburk
7 300 000 Kč

Více z nabídky 108 358 nemovitostí

Hofburg otevírá návštěvníkům unikátní pohled do soukromí Františka Josefa

Hofburg (14. září 2025)

Výlet do Vídně se neobejde bez návštěvy Hofburgu, sídla někdejšího císařského dvora. Stále jsou zde k vidění soukromé místnosti císaře Františka Josefa I. i jeho manželky Alžběty. Prohlídka mnoho...

21. listopadu 2025

KVÍZ: Poznáte lokomotivy podle fotografií?

Soutěž
19 Parní lokomotiva řady 555.0

Považujete se za znalce železnice? Otestujte si své znalosti ve kvízu, ve kterém bude vaším úkolem poznat lokomotivy podle fotografií.Čtenáři, kteří do 30. listopadu 2025 do 23 hodin odpoví na...

vydáno 21. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.