Za prahem šest set let starého hliněného domu se rozprostírá vyprahlá krajina – němý svědek toho, co dokáže dvacet let bez vody. Maroko je živoucím důkazem, jak rychle klimatická změna proměňuje celý region a s ním i životy lidí.
Písečná poušť Erg Chebbi

Písčité duny pouště Erg Chebbi v Maroku
Vlny Atlantského oceánu jsou cílem surfařů. V Maroku je vyhlášené například...
Oáza Tinerhir (Tinghrir Oasis ) se nachází v oblasti jižního Maroka.
Po několika dnech strávených surfováním na vlnách Atlantského oceánu jsme začali toužit po pohledu na horská panoramata. V Maroku můžete zažít úplně jiné světy v jednom dni, protože země nabízí úchvatné saharské duny, divoké vlny oceánu i vysoké vrcholky hor. Ze surfařské vesnice Taghazout je to do nejvyššího pohoří Vysokého Atlasu značná vzdálenost a naše dovolená pomalu spěla ke konci, proto jsme se rozhodli pro bližší variantu – pohoří Antiatlas a vesničku Oumesmat poblíž města Tafraoute.

Cesta z pobřeží do hor vede přes terakotové scenérie. Suchost a pustina postupně vytlačují poslední zbytky zeleně.

Maroko se před našima očima mění ze zelené oázy v suchou pustinu.

Dorazili jsme právě včas. Horská vesnice jako by se ponořila do zlatavého ohně západu slunce. Možná byste zde čekali nižší teploty, třeba i trochu sněhu na vrcholcích hor. Taková představa je však mylná, to byste tu museli být o dvacet let dříve.

Když se rozhlédnu po okolí, nevidím živáčka. Vesnice je prázdná, domy tiché. Kde jsou všichni lidé?

V Tafraoute potkáváme milého Berbera, který nás pozve do svého šest set let starého hliněného domu. Berbeři jsou domorodí obyvatelé severní Afriky a v Maroku tvoří významnou část populace. Právě on nám odpoví na všechny otázky, které nás při pohledu na opuštěnou vesnici napadají.

Jeho tradiční berberský příbytek jako jeden z mála odolal času, okolní stavby se pomalu sesouvají k zemi. Prohlížíme si místnosti, kde se před staletími odehrával každodenní život. „Tady se žilo společně se zvířaty,“ vysvětluje Berber. „Vyrábělo se kozí máslo, které vydrží klidně sto let nezkažené. Není k jídlu, ale na mazání kloubů.“

Tradiční berberské domy z hlíny a slámy pomalu mizí spolu s jejich majiteli. Nedostatek vody nutí lidi opouštět vesnice a bez péče se staletá architektura rozpadá.

Vede nás na střešní terasu. „Tady se ženy scházely, povídaly si, sledovaly dění ve vesnici,“ ukazuje kolem sebe s úsměvem. „My tomu říkáme ‚berber phone‘.“ Kdysi měly nádherné výhledy do zelené přírody, dnes by koukaly na vyprahlou krajinu.

Proč je tu tedy teď prázdná vesnice?​​ „V létě je tu nesnesitelné vedro,“ vysvětluje Berber. „Lidé se z ní vystěhovali do větších měst.“ Je to jev, který se děje po celém Maroku. Podle agentury OCHA (Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí) počasí zásadně ovlivňuje přesun populace z venkovských oblastí do měst. Někteří majitelé domů sem sice občas zajedou na dovolenou, ale nikdo tu už nebydlí trvale.

Hlavní důvod je samozřejmě nasnadě. Chybí voda.

Spotřeba vody na obyvatele klesla z 2 500 m³ ročně na pouhých 600 m³, což je pod hranicí vodního stresu. Blíží se tedy k úrovni vodního nedostatku, který představuje 500 m³ na jednu osobu za rok.

Údolí Paradise Valley bez vody. V letních měsících se zde nevykoupete, v zimě tu můžete narazit na tyrkysové laguny.

„Ještě v roce 2006 to tu vypadalo jinak,“ vypráví Berber. „Lidé pracovali v zemědělství, pěstovali plodiny, chovali zvířata.“ Po celém Maroku dnes najdete pole, kde neroste vůbec nic, jen se tam válí kamení. „Zemědělství tady skončilo,“ dodává tiše.

A má pravdu. Zemědělství v Maroku prošlo výraznou transformací. Zatímco v roce 1965 tvořilo zemědělství 23,4 % HDP, dnes jeho podíl klesl na pouhých 10,1 %. Přesto však stále zaměstnává přes 30 procent obyvatelstva.

„Hladina podzemní vody klesla do hloubky dvou set metrů. Vyvrtat hlubší studnu je strašně drahé, jeden metr výkopu stojí pět set dirhamů.“ Rychle počítám – studna by vyšla na sto tisíc dirhamů, tedy přes dvě stě tisíc korun. Pro místní obyvatele je to astronomická částka, kterou prostě nemohou dovolit.

Západ slunce nad Atlantikem při sandboardingu na písčitých dunách pouště Tamri

„Dříve tu bylo v zimě minus čtyři stupně. Teď je kolem dvaceti a neprší. Jen dva až tři dny v roce,“ pokračuje. Podle marockého statistického úřadu HCP spadly průměrné srážky v posledních dvaceti letech o více než 30 procent.

Vláda se snaží reagovat. Ministr vodního hospodářství Nizar Baraka pro portál Médias24 uvedl, že země postupně zavádí tzv. „smlouvy o vodních vrstvách“, jejichž cílem je regulovat čerpání podzemních vod a omezit jejich nadměrné využívání. Součástí strategie je také instalace chytrých vodoměrů a vytvoření národního vodního katastru, který má zmapovat všechny vodní zdroje napříč zemí. Ministerstvo zároveň upozorňuje, že až 90 procent marockých studní funguje mimo zákon, což situaci výrazně komplikuje. Vláda proto plánuje jejich postupnou legalizaci, ovšem pod podmínkou instalace chytrých vodoměrů.

Dalším pilířem marocké strategie je rozsáhlá výstavba přehrad. Dnes země disponuje přehradami s kapacitou 20,7 miliardy m³. Cílem je do roku 2028 dosáhnout kapacity 25 miliard m³, tedy zhruba tolik vody, kolik by zadrželo 35 vodních nádrží o kapacitě Orlíku. Ministr vodního hospodářství Nizar Baraka během ústní interpelace v Horní komoře parlamentu uvedl, že naplněnost přehrad aktuálně činí 32 procent.

Dnes Maroko disponuje přehradami s kapacitou 20,7 miliardy m³. Cílem je do roku 2028 dosáhnout kapacity 25 miliard m³, tedy zhruba tolik vody, kolik by zadrželo 35 vodních nádrží o kapacitě Orlíku.

Maroko zároveň sází na odsolování mořské vody. V současnosti má země sedmnáct odsolovacích stanic s výrobní kapacitou 320 milionů m³ ročně, oproti pouhým 40 milionům v roce 2021. Do roku 2030 má být tato kapacita navýšena na 1,7 miliardy m³. Baraka zdůrazňuje, že právě tato kombinace představuje „novou logiku marocké adaptace na klimatickou změnu“.

Maroko se před našima očima mění ze zelené oázy v suchou pustinu. Pokud se Maročanům nepodaří v blízké budoucnosti zdroje vody zajistit, může se zvýšit emigrace nejen z venkova do měst, ale i mimo Maroko, především pak do zemí Evropské unie.

„Voda třeba ještě přijde, in šáalláh,“ říká na rozloučenou Berber s lehkým úsměvem. Doufejme.

Maroko umírá žízní. Ze zelené oázy se stává suchá a vyprahlá pustina

