Dámská jízda v barevné Andalusii. Marbella nabízí odpočinek i krásné výlety

Plán vycestovat do letoviska Marbella na jihu Španělska v pěti „babách“ mě od první chvíle nadchl už proto, že jsem dámskou jízdu v zahraničí nikdy neabsolvovala. Kromě toho jde o moji oblíbenou destinaci, kde si navíc nedávno jedna z účastnic zájezdu pořídila s manželem byt. Jediné, co jsme tedy musely řešit, byly letenky a rezervace vozu, který jsme si vyzvedly hned po příletu do Málagy. Naše „bytná“ Ráďa měla jasný plán: „Něco procestujeme, vyrazíme za zábavou, ale hlavně vymalujeme byt a doladíme pár věcí, které nám tam ještě chybí.“ Tipněte si, zvládly jsme to?

Ráďa je dost výrazný typ, a jak se ukázalo, poznaly to i opice. Kromě toho, že jí jedna skočila na hlavu a začala vybírat imaginární vši z vlasů, se nám během túry nic nebezpečného nestalo.