Vůně rumu i pačuli. Madagaskar není podobný ničemu na Zemi, na podzim má sezonu

Premium

Madagaskar, to je zkrátka jiný svět... Nejezdí se tam za plážovými radovánkami, ačkoli i ty jsou možné, jen byste zůstali ochuzeni o to nejzajímavější, co ostrov nabízí. Turisté sem míří za poznáním...