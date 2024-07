Ostrov, kde se lidé smějí. Tak klidná a romantická ale Malta kdysi nebyla

Potvrdili by vám to i filmaři, pro které je Malta vysněným exteriérem, zvlášť při natáčení historických filmů. Kam člověk otočí hlavu, je něco k vidění. Doširoka otevřená ústa zálivů, které vedou směrem do takzvaných Tří měst. V rytmu vlnek se jakoby v bocích pohupují luxusní plachetnice z celého světa, které zakotvily jen kousek za místem, kde strážní věžička hradeb nastavuje uši a oči. Opravdu jsou do ní tyto symboly vytesané – přístav Grand Harbour nikdy neusíná a všechny neustále sleduje. I menší rybářské lodě luzzu mají na přídi namalované takzvané Horovy oči chránící je před nástrahami moře. Pomrkávají směrem ke gigantické pevnosti Ricasoli, jež střeží Port of Valletta z otevřeného moře.

Civilizace, která vše zbudovala, nezanechala stopy. Neví se ani to, zda Maltu obývala, nebo tam jen připlouvala na rituální obřady.