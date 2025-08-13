Schizofrenie na Mallorce. Turistů je málo, ale ostrov je odporně přeplněný

Klára Lyons
Nedávno jsme navštívili ostrov Mallorca. V červenci jsme přirozeně očekávali nával turistů, ale skutečnost předčila naše očekávání. Plné hotelové resorty, hlučné diskotéky přímo pod okny hotelu a absolutní nemožnost zaparkovat v místech, která údajně letos zažívají odliv turistů. I přes krásu ostrova a přátelskost místních jsme odjížděli s jedinou myšlenkou: v hlavní sezoně už nikdy více.
V rodinném ráji hluk do dvou do rána

V oblíbeném středisku Puerto de Soller je na pláži také hlava na hlavě.

Pobývali jsme v menším středisku Sa Coma na východě ostrově. Přeplněný hotel jsme v druhé půlce července čekali. Jakožto rodiče pětiletého dítěte, které přes prázdniny nemá školku, jsme se rozhodli spojit příjemné s užitečným a užít si „klidnou“ dovolenou s dítětem. Podobný nápad mělo ale samozřejmě více rodičů.

Jídelní hala hotelu praskala ve švech a při snídani nebylo kvůli křiku dětí a dospělých slyšet vlastního slova. To by se ještě v resortu zaměřeném na rodiny s dětmi dalo pochopit. Co se ovšem pochopit nedalo byl noční hluk, který nedovolal nejen sednout si v klidu na terasu, ale později ani usnout. Nejen z našeho hotelu, ale i z okolních podniků se rozléhala okolo hlasitá hudba často až do dvou hodin do rána šest dnů v týdnu.

V oblíbeném středisku Puerto de Soller je na pláži také hlava na hlavě.
Nekonečně proudy aut v městečku Valldemossa. Najít místo k zaparkování je doslova nemožné.
Jedno z mála míst, kde jsme byli na chvíli sami.
Demonstranti v hlavním městě ostrova posílají turisty domů.
„Naši hosté to mají rádi,“ pokrčila recepční rameny, když jsme si druhý večer přišli jemně stěžovat s tím, že (nejen) naše dítě nemůže v takovém hluku spát. Setkali jsme se tak s naprosto opačnou zkušeností, než kterou popisují místní sdělovací prostředky. Podle nich totiž po masivních protestech ubylo turistů, především z Velké Británie a Německa. Úbytek turistů je údajně tak citelný, že někteří manažeři dali personálu uprostřed července volno a mají obavy o zachování práce.

Většina míst, která jsme během naší týdenní dovolené navštívili, přitom pod náporem turistů trpí. Středisko Sa Coma, kde jsme byli ubytovaní, je proslavené dlouhou písečnou pláží. Ceny lehátek odpovídají její popularitě – za celodenní pronájem dvou lehátek a slunečníku si připravte obnos 36 eur (900 Kč). I při této ceně bylo nalezení volného lehátka na přeplněné pláži téměř nemožné. Tlačenice je logicky nejen na pláži, ale i v moři, takže pokud si chcete jít zaplavat, musíte se nejdříve probít hradbou turistů.

Zjevné omezení turismu se nekoná ani v přilehlých podnicích, kde je těžké sehnat stůl. Když se bavíme s místními, od každého se dozvídáme něco jiného. Zatímco mnoho obyvatel si nadále stěžuje na přeplněnost, jiní úbytek vnímají a bojí se ztráty zaměstnání.

„Je tady mnohem méně turistů než před rokem. Nechtěli jsme je, tak teď to máme,“ popisuje nám manažer restaurace, přestože s obsazeností jeho podniku je na první pohled všechno v pořádku. Všechny stoly jsou plné a číšníci se nestačí otáčet. „Mně to vlastně nevadí, je to teď větší pohoda, ale jestli to takhle půjde dál, tak přijdeme o práci,“ dodává manažer.



Orlické hory pro začátečníky. Kde hledat krásná místa a kam určitě vyrazit

Masiv Orlických hor vystupuje nad okolí táhlým, přes padesát kilometrů dlouhým hřebenem, po němž vedou cesty nabízející daleké výhledy do Čech, na Moravu i na polskou stranu. Jméno pohoří pochází od...

Chorvatsko láká i seniory. S těmito radami ušetříte a vyhnete se davům

Chorvatsko nabízí seniorům řadu možností, jak si užít slunce, moře i kulturu, a to za výhodnější ceny. Zapomeňte na přeplněné pláže a vysoké sezonní ceny – klíčem k úsporám je správné plánování a...

