Společně se svými „sestrami“ Menorcou a Ibizou a několika dalšími menšími kousky pevniny v moři tvoří Baleárské ostrovy – a z tohoto souostroví je Mallorca největší.
Svou rozlohou lehce překonává třeba takový Karlovarský kraj (či více než sedmkrát Prahu), poznat z ní tedy jenom pobřeží a nanejvýš ještě hlavní město by byla trochu škoda.
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Vydáte-li se však o trochu dál, překvapí vás Mallorca svou rozmanitostí. Pyšní se více než dvěma stovkami pláží, dlouhých písečných i menších, skrytých v zátokách, nádhernou přírodou kombinující vysoké hory s hlubokými kaňony a borovicové lesy s háji olivovníků, citrusovníků a mandloní.
Najdete zde také starobylé hrady i majáky, romantické vesničky i města plná jedinečných památek, ruchu a spousty možností, kde se bavit až do ranních hodin.
Palma, Alcudia a Sóller: města, která stojí za návštěvu
Hlavním městem ostrova je Palma de Mallorca a je to vlastně jediné mallorské velkoměsto. V metropoli s více než 400 000 obyvateli můžete zažít všechno – má gotickou katedrálu a hrad, staré jádro s úzkými uličkami, řadu barů, krámků, ba dokonce pláže.
Nic vám tu nebude chybět, snad jen autentičnost. Palma totiž bývá dost zahlcená turisty a ztrácí svou původní tvář. Neuškodí tedy poznat i další města, třeba Alcudii, které kdysi bývalo hlavním. Nadchne vás středověkými hradbami, ale třeba i tradičními trhy či jednou z nejdelších písečných pláží na Mallorce.
Oblíbené je také město Sóller, kam jezdí z Palmy historický vlak. Je zasazené do údolí mezi horami a mořem, obklopené vonnými pomerančovými sady a je velmi malebné.
Malebností vynikají i blízké vesnice Deià či Valldemossa, hlavně díky přísným památkovým regulacím zakazujícím výstavbu jakýchkoli budov, které by rušily jejich starobylý ráz.
Serra de Tramuntana: hory, vyhlídky a divoká Mallorca
Při poznávání zmíněných měst a vesniček vás jistě nadchne i místní příroda. Úžasné, na seznamu UNESCO zapsané pohoří Serra de Tramuntana, které se rozkládá podél celého severního pobřeží, začíná kousek od Palmy a zcela obklopuje Sóller, Deià i Valldemossu.
Alcudia zase leží mezi přírodním parkem S’Albufera s mokřady, kde žije přes tři sta druhů ptáků, a poloostrovem La Victoria s divokou hornatou přírodou, útesy strmě padajícími do mořských vln a spoustou nádherných vyhlídek.
Cap de Formentor a mallorské hrady: výhledy i historie
Jestli jsou vyhlídky tím, co vás láká, udělejte si výlet z Alcudie na Cap de Formentor, dechberoucí mys s majákem. A pokud byste chtěli pěkné výhledy spojit s poznáváním historie, vydejte se na některý z hradů.
Jeden se tyčí v horách nad městečkem Alaró a jde o méně navštěvovanou ruinu. Další pak najdete v mírně zvlněné krajině na východním cípu ostrova, jen kousek od moře. Jmenuje se Capdepera a je to spíš opevněné město se středověkými hradbami a hradem. Tady už ale bude turistů více.
Nejhezčí pláže Mallorky: kam za klidem i zábavou
A teď konečně k největšímu mallorskému lákadlu – k plážím. Jsou pokryté převážně bílým jemným pískem, výjimečně narazíte na kamenité, a všechny jsou volně přístupné.
Vybírat můžete mezi rozlehlými lány písku i menšími plážičkami zakousnutými do skalnatých břehů, dobře vybavenými městskými i vzdálenějšími přírodními, kde by snad mohlo být volněji.
Je tu totiž jedna dost zásadní věc: Mallorca je velmi vyhledávaná a v letních měsících „přeturistovaná“, tak s tím počítejte.
Prázdnější místa lze najít na severním a severozápadním pobřeží, kde se ukrývá spousta zátok, a stejně tak na jihovýchodě. Pláže tady bývají malé, s omezenou vybaveností a kapku horším přístupem – to je zkrátka daň za božský klid.
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Naopak v okolí Palmy, na jihu ostrova a poblíž Alcudie narazíte převážně na městské, rozlehlé písečné plácky s veškerým vybavením a dostatkem zábavy pro rodiny s dětmi, sportovní dobrodruhy i milovníky bujařejšího veselí a nočního života.
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Článek vznikl pro časopis Tina.