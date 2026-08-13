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Mallorca, jak ji neznáte. Za plážemi čekají hory i vesnice jako ze středověku

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  8:30
Většina turistů si ji spojuje s plážemi jako z katalogu. Tento ostrov u břehů Španělska ale nabízí mnohem víc než skvělý relax u moře.

Společně se svými „sestrami“ Menorcou a Ibizou a několika dalšími menšími kousky pevniny v moři tvoří Baleárské ostrovy – a z tohoto souostroví je Mallorca největší.

Svou rozlohou lehce překonává třeba takový Karlovarský kraj (či více než sedmkrát Prahu), poznat z ní tedy jenom pobřeží a nanejvýš ještě hlavní město by byla trochu škoda.

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Vydáte-li se však o trochu dál, překvapí vás Mallorca svou rozmanitostí. Pyšní se více než dvěma stovkami pláží, dlouhých písečných i menších, skrytých v zátokách, nádhernou přírodou kombinující vysoké hory s hlubokými kaňony a borovicové lesy s háji olivovníků, citrusovníků a mandloní.

Najdete zde také starobylé hrady i majáky, romantické vesničky i města plná jedinečných památek, ruchu a spousty možností, kde se bavit až do ranních hodin.

Palma, Alcudia a Sóller: města, která stojí za návštěvu

Hlavním městem ostrova je Palma de Mallorca a je to vlastně jediné mallorské velkoměsto. V metropoli s více než 400 000 obyvateli můžete zažít všechno – má gotickou katedrálu a hrad, staré jádro s úzkými uličkami, řadu barů, krámků, ba dokonce pláže.

Nic vám tu nebude chybět, snad jen autentičnost. Palma totiž bývá dost zahlcená turisty a ztrácí svou původní tvář. Neuškodí tedy poznat i další města, třeba Alcudii, které kdysi bývalo hlavním. Nadchne vás středověkými hradbami, ale třeba i tradičními trhy či jednou z nejdelších písečných pláží na Mallorce.

Oblíbené je také město Sóller, kam jezdí z Palmy historický vlak. Je zasazené do údolí mezi horami a mořem, obklopené vonnými pomerančovými sady a je velmi malebné.

Do městečka Sóller jezdí z Palmy historický vlak. Je zasazené do údolí mezi...

Malebností vynikají i blízké vesnice Deià či Valldemossa, hlavně díky přísným památkovým regulacím zakazujícím výstavbu jakýchkoli budov, které by rušily jejich starobylý ráz.

Serra de Tramuntana: hory, vyhlídky a divoká Mallorca

Při poznávání zmíněných měst a vesniček vás jistě nadchne i místní příroda. Úžasné, na seznamu UNESCO zapsané pohoří Serra de Tramuntana, které se rozkládá podél celého severního pobřeží, začíná kousek od Palmy a zcela obklopuje Sóller, Deià i Valldemossu.

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Alcudia zase leží mezi přírodním parkem S’Albufera s mokřady, kde žije přes tři sta druhů ptáků, a poloostrovem La Victoria s divokou hornatou přírodou, útesy strmě padajícími do mořských vln a spoustou nádherných vyhlídek.

Cap de Formentor a mallorské hrady: výhledy i historie

Jestli jsou vyhlídky tím, co vás láká, udělejte si výlet z Alcudie na Cap de Formentor, dechberoucí mys s majákem. A pokud byste chtěli pěkné výhledy spojit s poznáváním historie, vydejte se na některý z hradů.

Jeden se tyčí v horách nad městečkem Alaró a jde o méně navštěvovanou ruinu. Další pak najdete v mírně zvlněné krajině na východním cípu ostrova, jen kousek od moře. Jmenuje se Capdepera a je to spíš opevněné město se středověkými hradbami a hradem. Tady už ale bude turistů více.

Nejhezčí pláže Mallorky: kam za klidem i zábavou

A teď konečně k největšímu mallorskému lákadlu – k plážím. Jsou pokryté převážně bílým jemným pískem, výjimečně narazíte na kamenité, a všechny jsou volně přístupné.

Vybírat můžete mezi rozlehlými lány písku i menšími plážičkami zakousnutými do skalnatých břehů, dobře vybavenými městskými i vzdálenějšími přírodními, kde by snad mohlo být volněji.

Palma de Mallorca má gotickou katedrálu a hrad, staré jádro s úzkými uličkami, řadu barů, krámků, ba dokonce pláže.
Gotická katedrála v Palma de Mallorca
Palma de Mallorca bývá dost zahlcená turisty a ztrácí svou původní tvář.
Palma de Mallorca skrývá mnoho historických staveb. Narazíte na ně na každém kroku.
13 fotografií

Je tu totiž jedna dost zásadní věc: Mallorca je velmi vyhledávaná a v letních měsících „přeturistovaná“, tak s tím počítejte.

Prázdnější místa lze najít na severním a severozápadním pobřeží, kde se ukrývá spousta zátok, a stejně tak na jihovýchodě. Pláže tady bývají malé, s omezenou vybaveností a kapku horším přístupem – to je zkrátka daň za božský klid.

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Naopak v okolí Palmy, na jihu ostrova a poblíž Alcudie narazíte převážně na městské, rozlehlé písečné plácky s veškerým vybavením a dostatkem zábavy pro rodiny s dětmi, sportovní dobrodruhy i milovníky bujařejšího veselí a nočního života.

Mallorca prakticky: doprava, ceny a půjčení auta

  • Do Palmy de Mallorca létají z Prahy přímé spoje, cesta trvá asi dvě a půl hodiny a palubní lístek seženete okolo 5 000 Kč. Mallorca je coby španělské území součástí EU, pro cestu vám stačí občanský průkaz.
  • Pro pohyb po ostrově můžete využít veřejnou dopravu, autobusy jsou zde frekventovanější a zajíždějí na více míst než vlaky. Jízdné se platí podle ujeté vzdálenosti – lístky na vlak koupíte na nádraží či u průvodčího.
  • Chcete-li prozkoumat celý ostrov, nejvýhodnější bývá půjčit si auto. Platí, že čím dříve si vůz zarezervujete, tím výhodnější to pro vás bude.
  • Mluví se tzv. mallorquí, což je dialekt katalánštiny. Běžně se ale domluvíte i klasickou španělštinou a v turistických oblastech také anglicky, francouzsky nebo německy.
  • Na ostrově je dostatek bankomatů, běžně se dá platit kartou, jen u nižších částek může být někde vyžadována hotovost. Ceny v obchodech jsou jen lehce vyšší než v ČR, dražší je ale jídlo v restauracích, služby i vstupy do památek (až o 50 procent).

Článek vznikl pro časopis Tina.

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