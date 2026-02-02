První „důchoďák“ pro mladé se nachází ve městě Gopeng a nabízí měsíční únik od ekonomického systému, kultury neustálého shonu a představy, že život musí být jeden nekonečný úkol. Za přibližně 430 dolarů (zhruba 8 750 korun) měsíčně se můžete přestěhovat do tichého areálu obklopeného přírodou a vaším jediným úkolem bude nedělat nic, píše magazín Relevant.
Žádné vzdělávací semináře. Žádné ranní rituály úspěšných lidí. Žádná motivační setkání při východu slunce, žádná pracovní doba od devíti do pěti. Spíte, dokud se sami neprobudíte. Jíte domácí jídlo. Můžete si zasadit zeleninu nebo jen celé odpoledne hledět do prázdna a dělat něco, co se dnes stává luxusem – snít.
Areál má rozlohu 3,2 hektaru a kromě ubytování a tří jídel denně nabízí také ticho, zeleň a kachny, které se procházejí, jako by neměly žádné povinnosti. Symboličtější už to snad ani být nemůže.
Ležet naplocho
Celý koncept stojí na myšlence tang ping a v překladu znamená „ležet naplocho“. Jde o čínské společenské hnutí, které vzniklo jako tichý odpor proti představě, že život musí být nekonečný maraton kariérních postupů, stresu a ekonomických obav.
Tang ping říká, že možná není nutné pořád stoupat výš. Možná si stačí na chvíli lehnout. Zakladatel projektu se rozhodl zůstat v anonymitě, jeho motivace je však osobní. Jeho rodiče totiž provozují klasický domov pro seniory ve městě Ipoh.
Právě tam ho napadla jednoduchá, ale radikální otázka – proč je péče a odpočinek vyhrazený jen starším lidem? Proč by mladí, kteří se už dnes hroutí pod tlakem světa, nemohli dostat svou vlastní podobu bezpečného útočiště dřív, než se úplně vyčerpají?
|
Když kolem vás tančí škorpion. V Malajsii najdete bílé pláže i zážitkový street food
Reakce na internetu se okamžitě rozdělily. Jedna polovina křičí „toto je dystopie“. Druhá odpovídá „vezměte si moje peníze“. Fakta jsou však jasná: zájem je obrovský. Gopeng Youth Retirement Home, který je na sociální síti Facebook oficiálně vedený jako domov pro seniory a osoby vyžadující asistovanou péči, otevřel letos a už během prvního měsíce má zcela obsazeno.
Nejde jen o bizarní projekt pro hrstku unavených lidí. Je to zrcadlo generace, která vyrůstala v době krizí, pandemie, klimatické úzkosti a neustálého porovnávání se na sociálních sítích. Generace, která má pocit, že od ní svět chce příliš mnoho a příliš brzy. Najednou existuje místo, kde se od vás neočekává nic. Ani výkon. Ani vize. Ani budoucnost. Jen klid.