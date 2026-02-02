V Malajsii postavili důchoďák pro mladé. Vyhořelí dvacátníci se perou o místa

  8:30
Není to vtip ani parodie dnešního světa. V Malajsii dnes skutečně existuje domov důchodců pro lidi, kteří ještě ani nestihli „oficiálně“ vyhořet. Ne pro seniory, ne pro lidi po padesátce, ale pro dvacátníky a třicátníky, kteří už mají dost cílů a výkonu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Milan EisenhammerShutterstock

První „důchoďák“ pro mladé se nachází ve městě Gopeng a nabízí měsíční únik od ekonomického systému, kultury neustálého shonu a představy, že život musí být jeden nekonečný úkol. Za přibližně 430 dolarů (zhruba 8 750 korun) měsíčně se můžete přestěhovat do tichého areálu obklopeného přírodou a vaším jediným úkolem bude nedělat nic, píše magazín Relevant.

Žádné vzdělávací semináře. Žádné ranní rituály úspěšných lidí. Žádná motivační setkání při východu slunce, žádná pracovní doba od devíti do pěti. Spíte, dokud se sami neprobudíte. Jíte domácí jídlo. Můžete si zasadit zeleninu nebo jen celé odpoledne hledět do prázdna a dělat něco, co se dnes stává luxusem – snít.

Areál má rozlohu 3,2 hektaru a kromě ubytování a tří jídel denně nabízí také ticho, zeleň a kachny, které se procházejí, jako by neměly žádné povinnosti. Symboličtější už to snad ani být nemůže.

Ležet naplocho

Celý koncept stojí na myšlence tang ping a v překladu znamená „ležet naplocho“. Jde o čínské společenské hnutí, které vzniklo jako tichý odpor proti představě, že život musí být nekonečný maraton kariérních postupů, stresu a ekonomických obav.

Tang ping říká, že možná není nutné pořád stoupat výš. Možná si stačí na chvíli lehnout. Zakladatel projektu se rozhodl zůstat v anonymitě, jeho motivace je však osobní. Jeho rodiče totiž provozují klasický domov pro seniory ve městě Ipoh.

Právě tam ho napadla jednoduchá, ale radikální otázka – proč je péče a odpočinek vyhrazený jen starším lidem? Proč by mladí, kteří se už dnes hroutí pod tlakem světa, nemohli dostat svou vlastní podobu bezpečného útočiště dřív, než se úplně vyčerpají?

Když kolem vás tančí škorpion. V Malajsii najdete bílé pláže i zážitkový street food

Reakce na internetu se okamžitě rozdělily. Jedna polovina křičí „toto je dystopie“. Druhá odpovídá „vezměte si moje peníze“. Fakta jsou však jasná: zájem je obrovský. Gopeng Youth Retirement Home, který je na sociální síti Facebook oficiálně vedený jako domov pro seniory a osoby vyžadující asistovanou péči, otevřel letos a už během prvního měsíce má zcela obsazeno.

Nejde jen o bizarní projekt pro hrstku unavených lidí. Je to zrcadlo generace, která vyrůstala v době krizí, pandemie, klimatické úzkosti a neustálého porovnávání se na sociálních sítích. Generace, která má pocit, že od ní svět chce příliš mnoho a příliš brzy. Najednou existuje místo, kde se od vás neočekává nic. Ani výkon. Ani vize. Ani budoucnost. Jen klid.

Co si myslíte o domově „důchodců“ pro mladé lidi?

celkem hlasů: 42
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte notoricky známé památky podle jediné fotky?

Jedno z největších lákadel Barcelony. Sagrada Familia slavného architekta...

Dovolené a cestování miluje téměř každý z nás. Poznávání světa je dnes mimořádně jednoduché, takže v podstatě nemáme problém odletět kamkoliv, kam toužíme. V našem kvízu jsme se proto zaměřili na ty...

Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí

Nejstrmější sjezdovka v Rakousku se jmenuje Harakiri. Nachází se v Mayrhofenu v...

S trochou nadsázky se dá říct, že si tu sjezdovku užije jen každý třetí lyžař. Ten první nezvládne extrémní sklon a klouže se dolů po zadku, druhý kolegu zachraňuje a sbírá jeho poztrácený materiál....

Vykašlete se na wellness, tady se lidé dožívají stovky zcela přirozeně

Sicílie je pro Evropany jednou z nejdosažitelnějších modrých zón.

Představte si místa, kde věk je jen číslo. Místa, kde se stoleté ženy starají o zahradu, muži chodí denně pěšky do kopců a smrt se nebere jako tragédie, ale jako přirozená součást života. Nazývají se...

Žebříček, jemuž právem vévodí Rusko. Padesát pod nulou je tu běžná zima

Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A...

Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A oprávněně, protože žebříček lidských sídel s extrémně mrazivými teplotami je skutečně jedním z mála, v nichž dokáže...

ZANIKLÉ TRATĚ: Zaměstnance LETu Kunovice vozily do práce zepelíny

Obě kunovické Singrovky 820.113 a M240.0012 pózují před Starým závodem, 12....

Jubilejní stý díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede na Slovácko. Podíváme se na podnikovou vlečku, která několik desítek let sloužila nejen nákladní, ale také osobní dopravě. Dráha tak vozila nejenom...

V Malajsii postavili důchoďák pro mladé. Vyhořelí dvacátníci se perou o místa

Ostrov Perhentian. Všude okolo palmy, borovice, bílý písek a průhledné...

Není to vtip ani parodie dnešního světa. V Malajsii dnes skutečně existuje domov důchodců pro lidi, kteří ještě ani nestihli „oficiálně“ vyhořet. Ne pro seniory, ne pro lidi po padesátce, ale pro...

2. února 2026  8:30

Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí

Nejstrmější sjezdovka v Rakousku se jmenuje Harakiri. Nachází se v Mayrhofenu v...

S trochou nadsázky se dá říct, že si tu sjezdovku užije jen každý třetí lyžař. Ten první nezvládne extrémní sklon a klouže se dolů po zadku, druhý kolegu zachraňuje a sbírá jeho poztrácený materiál....

2. února 2026

Olympijské putování napříč severní Itálií. Kam se vydat za olympijskými hrami?

Premium
Italské město Cortina d’Ampezzo se připravuje na 25. zimní olympijské hry,...

Milán Cortina 2026 předvede, že zimní olympiáda nemusí být soustředěná na jedno místo. Soutěže se odehrají na sněhu, ledu i v kulisách rušných měst, kde se sport prolne s architekturou, kulturou a...

1. února 2026

Kam na masopust 2026: Praha, UNESCO na Hlinecku i další místa, kde to letos žije

Roztocký Masopust se opět po roce probudil k životu. (15. února 2025)

Zima pomalu ztrácí svou sílu a v kalendáři se blíží období, které po staletí patří k těm nejveselejším v roce. Masopust 2026 klepe na dveře a s ním i vůně čerstvých koblih, ryk maškar a tradiční...

1. února 2026

ZANIKLÉ TRATĚ: Zaměstnance LETu Kunovice vozily do práce zepelíny

Obě kunovické Singrovky 820.113 a M240.0012 pózují před Starým závodem, 12....

Jubilejní stý díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede na Slovácko. Podíváme se na podnikovou vlečku, která několik desítek let sloužila nejen nákladní, ale také osobní dopravě. Dráha tak vozila nejenom...

1. února 2026

Ostrov svobody s vůní tabáku, jejž miloval i Hemingway. Kuba umí zastavit čas

V Santiagu de Cuba si nenechte ujít návštěvu zdejší katedrály. Její historie...

„Mañana“ neboli zítra je na Kubě asi nejpoužívanějším slovem. Nikam se tu nespěchá, nic není hned a právě v tom spočívá kouzlo tohoto ostrova svobody. Když přijmete místní tempo, čekají vás...

1. února 2026

Proč si udělat volno mimo jarní prázdniny? Lepší ceny a klidná zimní dovolená v přírodě

Ve spolupráci
Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Jarní prázdniny mají své kouzlo a v Česku jsou spojené hlavně s lyžováním a s rodinnou zimní dovolenou. Vycházejí sice na různé termíny, aby nedošlo k přehlcení ubytovacích zařízení, i tak je ale...

31. ledna 2026

Vykašlete se na wellness, tady se lidé dožívají stovky zcela přirozeně

Sicílie je pro Evropany jednou z nejdosažitelnějších modrých zón.

Představte si místa, kde věk je jen číslo. Místa, kde se stoleté ženy starají o zahradu, muži chodí denně pěšky do kopců a smrt se nebere jako tragédie, ale jako přirozená součást života. Nazývají se...

31. ledna 2026

Švýcarské Alpy v rytmu freestylu. Laax Open nabídl triky na hraně nemožného

U-rampa, triky na hraně nemožného a tisíce fanoušků v euforii. Laax Open 2026...

U-rampa, triky na hraně nemožného a tisíce fanoušků v euforii. Laax Open 2026 ve spolupráci se Zalandem proměnil švýcarské Alpy v obří freestyle festival. Světové hvězdy snowboardingu a lyžování,...

30. ledna 2026

Kde se natáčela Princezna stokrát jinak. Kost, Náchod, Opočno. Místa z pohádky

V Libochovicích se natáčí nová filmová pohádka Princezna stokrát jinak

Česká pohádková scéna se rozrůstá o nový ambiciózní snímek. Pohádka Princezna stokrát jinak v režii Miloslava Šmídmajera, která 29. ledna vstupuje do kin, zaujala diváky nejen příběhem o princezně...

30. ledna 2026

Český výletník: Zimní túry bez rumu? Nad Děčínem jsem potkal Sťatého majora

Rozhledna na Děčínském Sněžníku původně sloužila jako zeměměřičská věž....

V zimě je nejlepší vyrazit na místo, které má toto roční období přímo ve svém názvu, na nejvyšší českou stolovou horu Česka Děčínský Sněžník. A stojí za to si odskočit vedle na Tiské stěny plné...

30. ledna 2026

Výlet jako Brno. Projděte nejstarší západní stezku na nejvyšší horu Křivoklátska

Zámek Zbiroh stojí na zdaleka viditelném návrší.

Nejvyšší vrchol Křivoklátské vrchoviny, 721 metrů vysoký Radeč, umožňuje daleké výhledy na všechny světové strany. Celodenní výlet ze Zbiroha ale nabídne víc než panoramata – ať už je to návštěva...

29. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.