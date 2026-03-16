Okolí Malagy ukrývá nesčetná tajemství. Vydejte se s námi na stezku smrti

Petra Miková
Jih Španělska nejsou jen pláže a tapas bary. Stačí sednout do auta nebo vlaku z Malagy a během jednoho dne se můžete ocitnout na stezce přilepené ke skále, v uličkách bílých andaluských měst nebo na britském území, kde mezi turisty pobíhají opice. Redakce iDNES.cz vybrala výlety, které stojí za to podniknout, když cestujete po Andalusii.
Malebná Malaga při západu slunce
Málaga má také úchvatné pláže.
Zhruba 100 kilometrů od Rondy se na pobřeží Costa del Sol nachází Málaga. Díky mezinárodnímu letišti slouží jako vstupní brána do Andalusie.
Pokud hledáte trochu adrenalinu, zamiřte na Caminito del Rey. Tato úzká stezka vede po dřevěných chodnících připevněných ke skalním stěnám vysoko nad řekou Guadalhorce.
Caminito del Rey, neboli Královská cesta vede po dřevěných chodnících připevněných ke skalním stěnám vysoko nad řekou Guadalhorce.
Pokud přiletíte do Malagy, na toto slunečné město a rodiště malíře Pabla Picassa vám stačí klidně jeden den. Byla by proto škoda zůstat jen tam. Okolí nabízí řadu rozmanitých jednodenních nebo i delších výletů, ať už raději poznáváte města nebo se chcete zapotit na výšlapu.

Ideální čas pro návštěvu regionu Costa del Sol je jaro nebo podzim. Letní měsíce bývají extrémně horké a pokud nechcete celý pobyt strávit jen v moři a na pláži, mohou být třiatřicetistupňová vedra vyčerpávající. Zhruba od října se „ochladí“ na příjemných 20 stupňů, což je na výlety mnohem příznivější teplota.

Caminito del Rey Stezka přilepená ke skále

Pokud hledáte trochu adrenalinu, zamiřte na Caminito del Rey. Tato úzká stezka vede po dřevěných chodnících připevněných ke skalním stěnám vysoko nad řekou Guadalhorce.

Z některých míst se otevírají pohledy do hloubky desítek metrů a i kvůli možným padajícím kamenům je nutné po celou dobu trasy mít na sobě helmu.

Původně trasa vznikla na začátku 20. století jako servisní cesta pro pracovníky při stavbě vodní elektrárny. Po letech chátrání ji kvůli bezpečnosti uzavřeli a v roce 2015 po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřeli. Právě kvůli své zchátralosti a smrtelným úrazům se jí dříve přezdívalo stezka smrti.

Dnes vede několik kilometrů dlouhá trasa vysoko nad soutěskou Desfiladero de los Gaitanes a končí visutým mostem nad kaňonem. Před návštěvou je však dobré vědět, že stezka patří mezi nejvyhledávanější atrakce v Andalusii a počet návštěvníků je kvůli bezpečnosti omezený. Je proto nutné rezervovat vstupenku dopředu.

Ronda Město rozdělené kaňonem

Pokud jste někdy viděli fotku monumentálního mostu, který spojuje dvě skály, byla to pravděpodobně Ronda. Most Puente Nuevo leží vysoko nad řekou Guadalevín a propojuje dvě části historického centra vysoko nad hlubokou soutěskou.

Ronda je také kolébkou býčích zápasů. Nachází se zde jedna z nejstarších býčích arén ve Španělsku, Plaza de Toros. Procházka úzkými uličkami starého města navíc nabízí řadu vyhlídek do andaluské krajiny plné olivovníků. Z Malagy sem autem dorazíte zhruba za hodinu a půl.

Setenil de las Bodegas Domy pod skálou

Jen kousek od Rondy leží naprostý unikát. V Setenil de las Bodegas jsou totiž některé domy doslova vmáčknuté pod obrovské skalní převisy. Na ulicích Cuevas del Sol nebo Cuevas de la Sombra se procházíte pod masivní skálou, která nad chodníkem vytváří přirozenou střechu. Pod ní fungují bary, restaurace i malé obchody.

Město patří mezi takzvaná bílá města Andalusie a mnoho cestovatelů se zde zastavuje během výletu do Rondy. Ideální je proto obě místa spojit do jednoho dne.

