Málaga přitom pro Čechy není vzdálená. Přímým letem z Ostravy se do ní dostanete za tři a půl hodiny. Navíc se po hlavní turistické sezóně můžete Málagou toulat v klidu a beze spěchu.
Proč jet mimo sezónu? Kam k moři na podzim?
Chcete zažít autentické Španělsko bez přeplněných pláží a davů turistů? Nejlepší čas pro takovou cestu je dovolená mimo sezónu. Na podzim, v zimě nebo na jaře objevíte místa s uvolněnou a klidnější atmosférou. Během těchto měsíců je navíc velká šance, že najdete výrazně levnější letenky. Po horkém létě je moře stále příjemně teplé, takže si můžete užít koupání i na začátku podzimu, zatímco ulice měst a pláže jsou téměř prázdné.
Chystáte se do Málagy v zimě? Nechte se okouzlit vánočními světly na hlavní ulici Calle Larios. Jsou považována za jedny z nejkrásnějších v celém Španělsku a dokazují, že Málaga má své kouzlo po celý rok.
Pokud přemýšlíte, kam k moři z Česka, a nechcete trávit čas cestováním, je letecký výlet do Španělska skvělou volbou. Dobrou zprávou je, že se nikdo nemusí kvůli letu trmácet přes celou republiku, letět můžete i z letiště v Ostravě.
Město s bohatou historií a téměř věčným sluncem
Málaga je město s více než 2 800 let bohatou historií, která sahá až k Féničanům, Římanům a Maurům. Živé ulice lemují tiší svědci těchto epoch. Navštivte palácovou pevnost Alcazaba, která je mistrovským dílem maurské architektury, někdy nazývaným „miniaturní Alhambra“. Nad ní se tyčí pevnost Gibralfaro, jejíž hradby a věže nabízejí jedinečný panoramatický výhled na město a záliv.
Neopomeňte navštívit i římské divadlo, které se nachází přímo v centru města a bylo objeveno teprve v polovině 20. století. Dominantou města je monumentální renesanční katedrála, která je unikátní tím, že jí chybí jedna věž, a proto se jí přezdívá „La Manquita“ (Jednoruká).
V Málaze ožívá umění
Málaga je proslulá jako rodiště jednoho z největších umělců 20. století – Pabla Picassa. A proto je návštěva Picassova muzea (Museo Picasso Málaga), které sídlí v krásném renesančním paláci Buenavista, naprostou povinností. Muzeum nabízí přes 200 uměleckých děl, která přehledně mapují Picassovu tvorbu od raných skic až po jeho pozdní díla. Abyste si mohli vytvořit ucelený obrázek, můžete navštívit také Picassův rodný dům (Casa Natal), který se nachází na náměstí Plaza de la Merced.
Málaga ale zdaleka není jen o Picassovi. S více než 30 muzei a galeriemi si na své přijde opravdu každý. Město se v posledních letech stalo významným kulturním centrem jižního Španělska.
Důkazem je například Centre Pompidou Málaga, které sídlí v ikonické budově ve tvaru barevné krychle přímo u přístavu. Je to první a dosud jediná pobočka slavného pařížského muzea mimo Francii, která přináší do Málagy moderní a současné umění.
Milovníci historie a klasiky si užijí Ruské muzeum, kde jsou vystavena díla ze sbírek Státního ruského muzea, nebo Carmen Thyssen Museum s rozsáhlou kolekcí španělské malby z 19. století.
Vášeň pro rytmus: Vítejte ve světě flamenka
I když je srdcem flamenka Sevilla, Málaga má s touto vášnivou kulturou silné a dlouholeté spojení. Pokud toužíte zažít autentickou andaluskou atmosféru, měli byste navštívit jedno z tradičních „tablao“. Jedná se o menší kluby a scény, kde si můžete vychutnat působivé představení se zpěvem, kytarou a tancem.
Energie a emoce, které z umělců vyzařují, jsou tak silné, že se celý sál rozeznívá v rytmu tleskání. Návštěva takového představení je zážitek, který dovolenou v Andalusii posune na zcela jinou úroveň a vtiskne vám do paměti nezapomenutelnou vzpomínku.
Vynikající občerstvení přímo na pláži
Až budete mít procházení města a muzeí dost, vydejte se na pláž, která je nedílnou součástí života v Málaze. Jen kousek od historického centra se nachází Playa de La Malagueta, oblíbená městská pláž, která je snadno dostupná pěšky. Její tmavý písek a mírné vlny jsou ideální pro relaxaci.
Hned vedle se nachází menší a klidnější Playa de La Caleta, která je oblíbená zejména mezi místními obyvateli, protože nabízí poklidnější atmosféru. Obě pláže jsou vybaveny sprchami, lehátky a slunečníky a lemuje je promenáda, kde si můžete vychutnat procházku s výhledem na moře.
Místní obyvatelé Málagy se přezdívají „Boquerones“ (ančovičky), a to právě podle oblíbené rybí speciality, kterou je možné ochutnat v tradičních plážových barech chiringuitos.
Uprostřed pláží najdete takzvané chiringuitos – tradiční plážové bary a restaurace. Tady musíte ochutnat místní specialitu espeto. Jedná se o čerstvé sardinky napíchnuté na špejli, které se grilují na otevřeném ohni z olivového dřeva přímo na pláži. Vůně kouře a grilovaných ryb je pro zdejší pobřeží typická.
V Andalusii se můžete těšit na další tradiční pochoutky. Kromě espetos určitě zkuste studenou mandlovou polévku ajoblanco nebo typickou sladkost tortas locas.
Navíc je zde velmi oblíbené takzvané „tapear“ – tedy obcházení tapas barů a ochutnávání malých porcí jídla s lokálním vínem nebo pivem. Je to skvělý způsob, jak poznat místní kulturu a ochutnat co nejvíce specialit během jednoho večera.
Oblast Málagy je také proslulá svými víny, zejména sladkým dezertním vínem Moscatel. Můžete navštívit jednu z historických bodegas, tedy vinných sklepů, a ochutnat místní speciality. Tyto sklepy se často nacházejí v historických budovách a nabízejí jedinečnou atmosféru, která potěší každého milovníka vína. Návštěva vinného sklípku je skvělým zážitkem.
Místa k vidění v centru Málagy
K příjemné procházce vybízí moderní a živá promenáda Muelle Uno, která leží hned u přístavu. Najdete zde obchody, restaurace a bary s dechberoucím výhledem na luxusní jachty. Tento prudce stylový kontrast k historickému centru dává jasně najevo, že Málaga je dynamické a moderní město.
Rušnou částí města je také hlavní pěší ulice Calle Larios, kterou lemují elegantní obchody, kavárny a restaurace. Ulice je centrem dění – ať už pro nákupní horečky, nebo jen pro pozorování místního života.
Název tržnice znamená „loděnice“, protože budova dříve skutečně sloužila jako loděnice.
Místní atmosféru můžete také nasát na tržnici Mercado Central de Atarazanas. Ochutnejte zde čerstvé ovoce, zeleninu, mořské plody i čerstvě připravené tapas. Je to perfektní místo pro rychlý a autentický oběd.
Prosluněná Málaga
Málaga je navíc rájem pro milovníky slunce. Patří mezi nejslunnější města Evropy, s průměrem přes tři tisíce hodin slunečního svitu ročně. Díky tomu je dovolená ve Španělsku příjemná i v zimě. Podzimní dovolená u moře bez davů je tady ideální, protože moře je po létě stále příjemně vyhřáté a pláže nejsou přeplněné.
Málaga jako brána do Andalusie
Pro milovníky aktivního odpočinku nabízí Andalusie mnoho možností. Z Málagy můžete vyrazit na jednodenní výlet do ikonických měst, jako je Granada, kde se nachází slavná Alhambra, nebo Córdoba s její jedinečnou mešitou a katedrálou (Mezquita-Catedral de Córdoba). Pro dobrodruhy je pak jasnou volbou proslulá stezka Caminito del Rey s dechberoucími výhledy.
Nedaleko se nachází také historické město Ronda, které je proslulé pro svůj most Puente Nuevo, spojující dvě části města nad hlubokou roklí. Ronda je jedním z nejstarších měst ve Španělsku a nabízí úžasné výhledy a atmosféru.
Za krásnými plážemi se můžete vydat také do pobřežního městečka Nerja, kde si nenechte ujít návštěvu Balkonu Evropy – vyhlídku, která nabízí panoramatický pohled na Středozemní moře. Nedaleko odtud se nachází jeskyně Cuevas de Nerja s jedněmi z největších stalagmitů a stalaktitů na světě.
Pokud vyhledáváte zejména přírodu a turistiku, pak je právě pro vás skvělou volbou návštěva Národního parku Montes de Málaga. Nachází se jen kousek od města a nabízí nádherné stezky, pinie a olivové háje. Je to ideální místo k úniku z ruchu města.
Další úžasný zážitek nabízí akvárium Sea Life Benalmádena. Poznáte zde řadu fascinujících živočichů, jako jsou rejnoci, želvy, mořští koníci, nebo dokonce žraloci. Jednou ze zdejších hlavních atrakcí je podvodní tunel, kterým se můžete procházet a pozorovat ryby a obrovské želvy, jak vám plavou přímo nad hlavou. Je to skvělý zážitek pro děti i dospělé, který navíc poskytuje perfektní útočiště před horkým španělským sluncem.
Zelení obyvatelé města a pláží Málagy
Při procházce Málagou vás možná překvapí, že nad hlavou vám přelétávají hlasitě skřehotající papoušci. Nejedná se o žádnou raritu, ale o běžný jev. Ve městě a v jeho parcích, stejně jako na promenádách u pláží, se totiž usadili mníšci šedí. Tito původem jihoameričtí papoušci se zde úspěšně rozmnožili a jejich početné kolonie, které si staví obrovská hnízda na palmách, jsou dnes neodmyslitelnou součástí místní fauny. Jejich výrazná zelená barva a neustálý hluk dodávají městu exotický ráz.
Praktické tipy a kultura
Ať už se vydáte do kteréhokoli muzea, buďte připraveni na specifický španělský životní rytmus. Ve Španělsku, a tedy i v Málaze, je stále běžná siesta. To znamená, že menší obchody a restaurace se často zavírají mezi 14:00 a 17:00. Větší památky a muzea sice bývají otevřené déle, ale pokud si chcete dát oběd v tradiční restauraci nebo nakoupit v menších obchůdcích, plánujte svůj den s ohledem na toto pravidlo.
Večer pak ulice ožívají až v pozdních hodinách – typická španělská večeře začíná nejdříve v 21:00.