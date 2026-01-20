Regionální správa přírody IFCN (Institute of Forests and Nature Conservation) ve spolupráci s Univerzitou Madeiry zavádí nový systém regulace návštěvnosti klasifikovaných turistických tras. Cílem je ochrana přírody, vyšší bezpečnost a také komfortnější zážitek pro samotné turisty. Změny se dotknou prakticky každého, kdo se na madeirské stezky vydá.
Největší novinkou je povinná rezervace konkrétního času vstupu na trasu. Každá klasifikovaná stezka má nově stanovený maximální počet návštěvníků, který je rozdělen do 30minutových časových slotů. Pokrývají celý den – od východu až po západ slunce – a mají zabránit ranním náporům, kdy se na některých trasách tvořily doslova fronty.
Rezervace probíhají výhradně přes oficiální platformu SIMplifica a jsou povinné pro všechny návštěvníky bez ohledu na věk či národnost. Bez platné rezervace vás na trasu nepustí – kontroly probíhají přímo u nástupních míst.
Kolik za turistiku zaplatíte?
Výše vstupného se nově liší podle toho, zda vyrážíte sami, nebo s průvodcem, který má uzavřený oficiální protokol s IFCN. Turisté s cestovní kanceláří nebo certifikovaným průvodcem zaplatí i v roce 2026 stejnou cenu jako dosud, tedy 3 eura za osobu. Samostatní turisté zaplatí 4,50 eura za osobu. Platba probíhá rovnou při rezervaci na platformě SIMplifica.
Jedna z nejslavnějších tras ostrova, PR1 Vereda do Areeiro, má zvláštní režim. Od srpna 2024 je uzavřená kvůli rozsáhlým bezpečnostním pracím a její znovuotevření je plánováno na duben 2026. Po plném otevření ale dojde k výraznému zdražení. Turisté s certifikovaným průvodcem zaplatí 7 eur, samostatní návštěvníci 10,50 eura.
|
Dříve zadarmo, od letoška za peníze. Místa, kam už se bez placení nepodíváte
Vyšší cena má odrážet extrémní popularitu této trasy i náročnost její údržby a zabezpečení. Do doby znovuotevření se na částečně přístupném úseku směrem k Miradouro da Pedra Rija uplatňují běžné sazby.
Obyvatelé autonomní oblasti Madeira mají vstup na klasifikované trasy nadále zdarma, povinnost registrace a rezervace časového slotu se ale vztahuje i na ně.
Změny rezervace? Jen výjimečně
Jakmile je rezervace potvrzená a zaplacená, možnosti změn jsou omezené. Přesun na jiný časový slot je možný pouze v případě, že je na trase ještě volná kapacita – což v hlavní sezoně rozhodně není samozřejmost.
Vrácení peněz nebo automatické přesunutí rezervace přichází v úvahu jen tehdy, pokud samotné úřady rozhodnou o omezení nebo uzavření trasy, například kvůli špatnému počasí, bezpečnostním pracím nebo jiným rizikům. Pokud se na trasu nedostavíte z vlastních důvodů, s refundací většinou počítat nemůžete.
Pro běžné návštěvníky Madeiry to znamená jediné: plánovat dopředu. U nejpopulárnějších tras, jako jsou PR1, PR6 (25 Fontes) nebo PR8 (Ponta de São Lourenço), se dají v hlavní sezoně očekávat rychle vyprodané časové sloty.
Na druhou stranu nový systém slibuje klidnější stezky, méně davů a intenzivnější zážitek z přírody. Madeira se tímto krokem zařazuje mezi destinace, které se snaží regulovat masovou turistiku citlivě a dlouhodobě udržitelně. Pro milovníky pěší turistiky to znamená o něco víc plánování – ale také větší šanci zažít madeirskou krajinu tak, jak má vypadat: tichou, syrovou a dechberoucí.