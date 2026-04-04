Madeira je portugalský ostrov, i když blíže to má k Africe. Díky své poloze v subtropickém pásmu plus teplému Golfskému proudu a vlahým pasátovým větrům zmírňujícím přílišná horka má stálé klima, které jí vysloužilo přezdívku ostrov věčného jara.
Teploty se tu po většinu roku pohybují kolem 20 stupňů Celsia, nejtepleji (až 26 stupňů) a nejslunečněji je přes léto, jindy jsou však pro Madeiru typičtější dešťové přeháňky. Ale ty přece k jaru patří, že?
Mimo léto není tento ostrov ani příliš vhodný pro typickou „plážovou“ dovolenou. Jestli však hledáte místo, kde se můžete téměř celoročně kochat bujnou jarní vegetací a toulat se mezi horami, z nichž jsou překrásné výhledy, a údolími s omamně vonícími květy, a kdo ví, třeba u pobřeží na vlastní oči spatřit i delfína či velrybu, bude právě Madeira trefa do černého.
Pěší túry pro každého
Nádherné turistické trasy vedoucí ještě nádhernější přírodou – to je hlavním lákadlem Madeiry. Z husté sítě značených a udržovaných cest si můžete vybrat výlety nejrůznější úrovně, od těch pohodovějších, při kterých se nestačíte ani pořádně zadýchat, až po obtížnější treky, během nichž dostanete šanci řádně otestovat svou fyzičku.
Vydat se můžete na Pico Ruivo, nejvyšší madeirský vrchol (1 862 metrů nad mořem), nebo na Pico do Arieiro, o 44 metrů nižší, odkud jsou skutečně úchvatné výhledy na rozeklané hory.
Velmi oblíbené jsou také trasy kolem levád, systému zavlažovacích kanálů, kterými je celý ostrov protkaný, nebo výpravy k „cípům“ Madeiry – na ten nejvýchodnější, Ponta de São Lourenço, dojdete po okraji útesů, na nejzápadnějším, Ponta do Pargo, je zase maják.
Třešničkou na dortu jsou pak takzvané Caminho Real neboli královské cesty, jejichž historie sahá do 16. a 17. století.
Město plné zahrad
Madeira má i města, dokonce jedno hlavní. Jmenuje se Funchal a možná víc než historickými památkami zaujme svou polohou. Prostírá se ve svahu, od mořského pobřeží až po výšku 1 200 metrů nad mořem.
Ovšem abychom vás neošidili ani o tu historii, prohlédněte si klášter Santa Clara s kostelem z konce 15. století, katedrálu Sé z počátku 16. století nebo některou ze čtyř starobylých pevností, které měly chránit město před útoky pirátů.
Pokochejte se také koloniální architekturou a zajděte na tržnici Mercado dos Lavradores, kde koupíte tropické ovoce i regionální potraviny. Pak už ale honem z města, i když ne příliš daleko.
Hned nad Funchalem najdete dvě překrásné botanické zahrady. Jardim Botânico se zaměřuje hlavně na madeirské endemity, Jardim Tropical Monte Palace kromě nich i na exotické rostliny ze všech koutů světa, nicméně nezapře svou inspiraci Asií. Tato zahrada se rozkládá na kopci Monte vysoko nad městem a z centra k ní vede lanovka.
Sáňkování a delfíni
Co ještě zažít? Třeba sáňkování. Nevěříte? Dobrá, ono to tak úplně sáňkování není, chybí sníh a vlastně i ty sáně, jinak je to ale parádní zážitek plný adrenalinu.
Vezete se v proutěném koši, přímo z kopce Monte. Sešup dolů do města trvá asi deset minut a dosahujete při něm až čtyřicetikilometrové rychlosti. Ale klid, celou dobu na vás dávají pozor zkušení řidiči, carreiros.
Po takovém zážitku by to chtělo i nějaké pohlazení po duši – a právě to vám bohatě poskytne pozorování velryb a delfínů. Ideální podmínky pro to nabízí jižní pobřeží Madeiry, tedy ta část, kde se nachází Funchal.
Z přístavu ve městě na moře vyjíždějí lodě, někdy i s průvodcem, který vám o těchto tvorech i místní přírodě prozradí spoustu zajímavostí. Delfíny různých druhů je možné spatřit snad vždy, u velryb je to tak půl napůl.
Článek vznikl pro časopis Tina.