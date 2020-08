Pevnost Madeira. Nejbezpečnější kout planety, kde covid jen tak nechytíte

Zdvořilé přivítání vypadá jinak. Tohle nevyhnutelně napadne člověka v momentu, kdy mu zdravotnice v protiinfekčním mundúru, lidově řečeném „atombordel“, krátce po přistání na Madeiře vrazí dlouhou špejli do nosu. Dává si záležet: zajede téměř až do čelních dutin, do jedné i do druhé dírky. A to není konec. Další dlouhá špejle poslouží k hlubokému výtěru krku.