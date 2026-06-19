Sbalila jsem si pohorky, větrovku, plavky. Když jsem na místě, praví řidič jeepu Juan: „Welcome to Scotland.“ Ale není to Skotsko. Jen naráží na nápadnou podobnost zdejších, v horách posazených skalnatých luk plných krav se severní částí Británie.
Takže i takhle vypadá Madeira.
Jsou to nádherné výhledy. A taky houpačka. Když projíždíme ne moc sjízdné cesty, drncá to. Stojím v zadní části jeepu a snažím se při jízdě mezi výmoly balancovat. Je to dřina. Do nosu mě udeří vůně oregana, kterou v lesích střídá silný závan eukalyptu.
Vymysleli to před skoro dvěma sty roky, protože chtěli být brzo na víně dole ve Funchalu. Tak je napadlo, že budou jezdit po skále, když je tak hladká.