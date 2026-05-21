Maďarsko není jen Budapešť. Navštivte Montmartre Dunaje i hlavní město Balatonu

Autor:
  8:30
Za perlu této země je považovaná Budapešť, která každoročně okouzlí tisíce turistů. Skutečné poklady Maďarska však často čekají až za hranicemi slavné metropole. Stačí sednout do vlaku nebo auta a během pár hodin se ocitnete mezi barokními městy, termálními lázněmi, vinicemi i u „maďarského moře“.
Ostřihom (neboli Esztergom) se pyšní velkolepou bazilikou, která je největším kostelem v zemi. | foto: Profimedia.cz

Samozřejmě, Budapešť je nádherná, má schopnost svými krásami ohromit i ty nejnáročnější cestovatele, a strávíte-li dovolenou či prodloužený víkend jenom tam, určitě budete mít stále co objevovat a obdivovat. Díky její záři se ale tak trochu zapomíná na ostatní místa, která mají také co nabídnout, někdy dokonce i víc než samotná maďarská metropole.

Kromě toho bývají často v dojezdové vzdálenosti od Budapešti, slavnou perlu na Dunaji tak můžete docela snadno využít jako základnu, ze které budete vyjíždět do okolí za půvaby ostatních měst.

Kostel a slavné víno

Jen malý kousek od Budapešti, asi dvacet kilometrů severním směrem, se u břehu Dunaje nachází město Szentendre, které v minulosti proslulo jako významná umělecká kolonie. Město je velmi malebné, má barokní centrum, dlážděné uličky a spoustu uměleckých galerií i muzeí, díky nimž si vysloužilo přezdívku Montmartre Dunaje. A je tam dokonce i skanzen, největší v Maďarsku.

Vydáte-li se na severozápad od metropole (zhruba 50 kilometrů), narazíte na Ostřihom (neboli Esztergom), která bývala hlavním centrem Uherského království a je jedním z nejkrásnějších a historicky nejzajímavějších maďarských měst.

Pyšní se velkolepou bazilikou, která je největším kostelem v zemi, a královským hradem z 10. století. A když necháme historii stranou, jistě vás potěší moderní lázeňský komplex.

Pěkné termály má i Eger, tam je to však už o trochu dál – z Budapešti asi 130 kilometrů na severovýchod. Ta vzdálenost za to ale stojí, a ne jenom kvůli lázním – Eger má baziliku, středověký hrad s okouzlujícími výhledy a spoustu vinic a sklípků, kde se rodí slavná Býčí krev.

Jezero a vyhlášené termály

Zamíříte-li z Budapešti na západ, až k hranicím s Rakouskem, natrefíte na město Šoproň. Pravda, je to lán cesty, asi 220 kilometrů, říká se mu ale barokní perla Maďarska a to je samo o sobě velkým lákadlem, ne?

Za svou dnešní podobu město „vděčí“ požáru, který v 17. století zničil středověkou zástavbu – a tu pak nahradila barokní. Památkou na oheň je 60 metrů vysoká Požární věž, na kterou můžete vystoupat.

Za návštěvu stojí i gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, jemuž se tu říká Kozí kostel (stojí prý na místě, kde podle legendy koza našla poklad) anebo starobylá synagoga.

Tak jako v Egeru můžete ochutnat Býčí krev, tady se nalévá frankovka. Kdybyste to s vínem čirou náhodou přehnali, můžete si zajít vyvětrat hlavu k nedalekému Neziderskému jezeru.

Blíže to máte do města Györ, leží stejným směrem jako Šoproň, ale jen 130 kilometrů od Budapešti. Kromě (opět) barokních památek tam mají rušnou tržnici, kde koupíte třeba pravou maďarskou papriku, a vyhlášené termální lázně zkřížené se zábavním parkem – Rába Quelle.

Zámek a „maďarské moře“

Z Budapešti se poměrně snadno dostanete i k Balatonu, úzké protáhlé jezero „začíná“ 90 kilometrů od metropole. Cestou k němu minete Székesfehérvár, sídlo a místo korunovace uherských králů, kde dnes kromě poklidného centra můžete obdivovat i památku na maďarské panovníky, ruiny korunovační baziliky a dále třeba romantický (ovšem poměrně nový) hrad.

Pak už ale zamiřte ke zmíněnému „maďarskému moři“ – vyplatí se dojet až na jeho opačný cíp ke Keszthely, „hlavnímu městu Balatonu“. Kromě muzea věnovaného jezeru se Keszthely pyšní také příjemným historickým jádrem s památkami, kavárničkami a restauracemi i barokním zámkem Festetics s nádherným parkem.

Ve městě samozřejmě najdete i pěknou pláž a molo – na koupání to touto dobou ještě nebude, to vám ale nemusí být líto. Balaton stejně barvou své vody k vodním radovánkám příliš neláká, k procházkám po břehu je ale jako stvořený.

Může se hodit

  • Budapešť leží asi 530 kilometrů od Prahy, z Brna je to kolem 330 kilometrů. Město je tedy dostupné jak autem, tak i autobusem či vlakem (jezdí tam ČD, RegioJet, FlixBus ad.).
  • Do maďarské metropole můžete i letět, přímou linkou z Prahy to trvá asi hodinu a čtvrt, palubní lístek seženete za cenu kolem 1 500 Kč (s nízkonákladovými dopravci i levněji).
  • Pojedete-li autem, nezapomeňte na elektronickou dálniční známku, všechny úseky dálnic jsou zpoplatněné.
  • Maďarsko má jednu z nejhustějších železničních sítí na světě, dostatek je i autobusových spojů. Do většiny v článku uvedených destinací se dostanete z Budapešti přímým vlakem, do Egeru jezdí přímý autobus, komplikovanější cesta je jen do Šoproně (vlakem s jedním přestupem) a do Keszthely (kombinace vlaku a autobusu se dvěma přestupy).
  • Měnou je maďarský forint (HUF, 100 HUF = 6,30 Kč), v zemi je dostatek směnáren i bankomatů, běžně se dá platit kartou.
  • Ceny potravin a služeb jsou srovnatelné s tuzemskými, v turistických oblastech můžou být lehce vyšší, jinde zase o trochu nižší.

Článek vznikl pro časopis Tina.

