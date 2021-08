Zkuste Balaton i v září. Maďarské moře naplní vaše koupací i poznávací sny

Budeme upřímní – když poprvé spatříte tu vodu se zelenohnědým nádechem, může se stát, že se do ní zrovna s nadšením nepohrnete a budete se sami sebe ptát, kam jste se to dostali. Jakmile ale překonáte počáteční nechuť, zjistíte, že jezero má díky malé hloubce úžasně vyhřátou vodu až ke dnu a koupání v něm je prostě báječné.

Doby, kdy byla dovolená u Balatonu synonymem pro čas trávený v mizerném kempu u špinavého jezera s rozbahněným břehem, jsou dávno minulostí. Dnešní Balaton má čisté pláže a špičkové zázemí pro ty, kteří se chtějí opalovat a koupat, ale i pro nadšené sportovce a milovníky adrenalinu.

Rodiny s malými dětmi jistě ocení jižní pobřeží, kde se dno svažuje velmi pozvolna, a vy se tak můžete brouzdat desítky metrů vodou, která je vám po kolena. Ale pokud si chcete zaplavat pořádně, bude vhodnější severní břeh.

Na žádné světové straně ale nechybí převlékací kabinky, sprchy ani restaurace a v okolí je dostatek hotelů i penzionů. To všechno dělá z Balatonu oblíbenou prázdninovou destinaci, kam se sjíždí lidé z celé Evropy.

Historie, zábava a relax

Lidé ale zdaleka nevyhledávají Balaton jen kvůli koupání – krásné je i jeho okolí. Co můžete navštívit? Třeba malebné městečko Keszthely u severozápadního cípu jezera. Oblast byla osídlená už v době kamenné a stávala tam i římská pevnost, jejíž pozůstatky jsou k vidění dodnes.

Dominantou městečka je barokní zámek rodiny Festeticsů. Jde o jeden z největších zámků v celém Maďarsku a zážitkem je už procházka po jeho zahradách.

Náměstí s názvem Fö tér v centru městečka Keszthely

V průběhu sezony to pak v Keszthely žije – vychutnávat si můžete bohatý kulturní program, ale i péči o své tělo ve fitku, v lázeňském domě, moderním wellness centru nebo třeba na termálním koupališti.



Maďarské „Středomoří“

Jestli vás lákají termální prameny a lázeňské procedury, zamiřte do nedalekého Hévízu. Ten sice už neleží na pobřeží Balatonu, zato má ale své vlastní termální jezero, největší svého druhu v Evropě, uprostřed kterého „pluje“ lázeňský areál. A koupání je tam možné celoročně.

Ujít si nenechte ani objevování balatonské přírody. Vydat se můžete třeba na poloostrov Tihany ve východní polovině Balatonu, který téměř spojuje severní břeh s jižním. Přezdívá se mu maďarská Provence, všude tam totiž roste levandule. A nouze tam není ani o památky – poloostrovu dominují dvě štíhlé vysoké bílé věže barokního kostela.

Letecký pohled na jezero Hévíz

Dalším krásným místem je Badacsony, proslulá vinařská oblast posetá půvabnými domky s dřevěnými okenicemi, kde si budete připadat skoro jako ve Středomoří.

Do podzemí a k oblakům

Jestli chcete zažít i něco trochu jiného, něco, kde nechybí kapka adrenalinu, vypravte se do města Tapolca. Mají tam totiž úchvatné podzemní jeskynní jezero, kterým se proplouvá na loďkách. Ovšem jestli trpíte klaustrofobií, zůstaňte raději na zemském povrchu a vydejte se třeba k Malému Balatonu (Kis-Balaton). Leží jihozápadně od svého většího bratříčka a pyšní se ptačí a bůvolí rezervací.

Na závěr pak nezapomeňte udělat ještě jednu důležitou věc. Vyšlápněte si na hrad Szigliget ve stejnojmenném městečku. Nebojte se, zase taková dálka to není, a vážně to stojí za to. Hrad byl postaven v už roce 1262, po tureckých nájezdech a osudném rozhodnutí císaře Leopolda o zničení hradu z něj dnes ale zbylo pouhé torzo (ovšem stále velmi působivé torzo).

To ale není důležité. Na Szigliget se totiž nechodí ani tak kvůli historii, jako spíš kvůli naprosto dokonalým výhledům na celé jezero a jeho široké okolí. A to je něco, co prostě musíte vidět. A hlavně vyfotit!