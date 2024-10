Vůně rumu i pačuli. Madagaskar není podobný ničemu na Zemi, na podzim má sezonu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Madagaskar, to je zkrátka jiný svět... Nejezdí se tam za plážovými radovánkami, ačkoli i ty jsou možné, jen byste zůstali ochuzeni o to nejzajímavější, co ostrov nabízí. Turisté sem míří za poznáním pestré kultury a historie, ale hlavně jedinečné fauny a flóry, která se nepodobá ničemu jinému na naší planetě. Doma jsou tam rostliny jako třeba pačule či vanilka.