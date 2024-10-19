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Jedno z nejznámějších archeologických nalezišť světa bylo po staletí ukryté vysoko v peruánských Andách. Teprve 24. července 1911 na něj upozornil americký badatel Hiram Bingham III. Od té doby se Machu Picchu stalo symbolem říše Inků i jedním z nejnavštěvovanějších míst Jižní Ameriky.
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Dne 24. července 1911 americký cestovatel, profesor Yaleovy univerzity a pozdější politik Hiram Bingham III. upozornil svět na existenci Machu Picchu. Legendární incké město ukryté vysoko v peruánských Andách se od té doby stalo jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť planety a od roku 1983 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.
Autor: Profimedia.cz
Přestože se často mluví o „objevení“ Machu Picchu, ve skutečnosti toto místo nikdy úplně nezmizelo. O jeho existenci věděli místní obyvatelé, kteří v okolí hospodařili. Bingham však jako první jeho význam zdokumentoval a představil mezinárodní vědecké veřejnosti.
Autor: archiv Kristýny Tronečkové a Matouše Hurtíka, MAFRA
Machu Picchu leží v nadmořské výšce přibližně 2 430 metrů na horském hřebeni asi 80 kilometrů severozápadně od někdejší metropole říše Inků, města Cusco. Z jedné strany jej chrání strmé svahy padající stovky metrů k řece Urubamba, z druhé okolní vrcholky And.
Autor: Jan Hocek, pro iDNES.cz
Komplex tvoří více než 200 kamenných staveb propojených schodišti, terasami a úzkými uličkami. Dochovaly se zde obytné domy, chrámy, sklady i zemědělské terasy, které umožňovaly pěstování plodin v náročných horských podmínkách.
Autor: public domain
Inkové stavěli z obrovských kamenných bloků opracovaných s mimořádnou přesností. Jednotlivé kameny do sebe zapadají bez použití malty tak dokonale, že mezi ně nelze zasunout ani čepel nože. Právě díky této technice stavby odolaly četným zemětřesením, která oblast pravidelně zasahují.
Autor: public domain
Přestože je Machu Picchu jedním z nejlépe zachovaných inckých sídel, jeho skutečný účel zůstává předmětem debat. Většina historiků se domnívá, že vzniklo v polovině 15. století za vlády panovníka Pachacúteca.
Autor: Jimmy Harris, CC BY 2.0
Podle jedné z teorií šlo o královské letní sídlo, jiní badatelé jej považují za významné náboženské a astronomické centrum nebo místo určené pro vzdělávání incké elity.
Autor: public domain
Jisté je pouze to, že město bylo po příchodu španělských dobyvatelů v 16. století opuštěno. Na rozdíl od mnoha jiných inckých měst jej však conquistadoři nikdy nenašli ani nezničili.
Autor: Jimmy Harris, CC BY 2.0
Po Binghamově expedici začal zájem o Machu Picchu rychle růst. Dnes sem každoročně míří statisíce návštěvníků z celého světa.
Autor: Profimedia.cz
Kvůli ochraně jedinečné památky peruánské úřady postupně zavedly přísnější pravidla – počet turistů je omezen, vstup je možný pouze na vyznačených trasách a na některé okruhy je nutné rezervovat vstupenky dlouho dopředu.
Autor: Profimedia.cz
Machu Picchu se stalo symbolem Peru a jedním z novodobých sedmi divů světa. Fascinuje nejen svou architekturou a polohou mezi horskými vrcholy, ale také tajemstvím, které jej dodnes obklopuje.
Autor: Cestovní kancelář SEN, Luboš Fellner