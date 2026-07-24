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Před 115 lety svět znovu objevil Machu Picchu. Město Inků halí tajemství

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  8:30
Machu Picchu leží v peruánských Andách ve výšce 2430 metrů nad mořem. V... Machu Picchu. Legendární ruiny inckého města v peruánských Andách. Nacházejí se... Pohled na Machu Picchu – pozůstatky ruiny předkolumbovského inckého kultovního... S rozedněním se poutníci s batohy vyšplhají do sedla Inti Punku a mohou... Machu Picchu Machu Picchu Machu Picchu Machu Picchu Machu Picchu Miliony turistů, pořizujících si stále ty samé fotky z totožných míst. Ruiny... Peru čelí destrukci své nejvyhledávanější pamětihodnosti poněkud rozpačitě. Peru, Machu Picchu
Jedno z nejznámějších archeologických nalezišť světa bylo po staletí ukryté vysoko v peruánských Andách. Teprve 24. července 1911 na něj upozornil americký badatel Hiram Bingham III. Od té doby se Machu Picchu stalo symbolem říše Inků i jedním z nejnavštěvovanějších míst Jižní Ameriky.

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Témata: Machu Picchu, Peru, UNESCO

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