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Pohřbila vesnici, pohlcuje i lesy. Obří dunu v Polsku jen tak nic nezastaví
Na severu Polska se mezi Baltským mořem a rozlehlým jezerem ukrývá krajina, kterou by většina cestovatelů čekala spíše v Africe. Obrovské písečné duny se zde pod náporem větru neustále přesouvají,...
Propadání Dunaje. Tady se druhá největší evropská řeka ztrácí před očima
Dunaj zná každý. Jen málokdo ovšem ví, že druhá největší evropská řeka pár kilometrů po svém „oficiálním“ vzniku mizí. Ztrácí se v krasovém podzemí. Část jeho vod ve skutečnosti neteče do Černého,...
Bitka o lehátka nehrozí. Podívejte se na nejhezčí přírodní koupaliště světa
Léto rovná se koupání. To je rovnice, o které lze asi jen těžko polemizovat. Pokud ale nejste fanoušky nafukovacích zahradních bazénků nebo betonových městských koupališť a zároveň milujete...
Vidlička místo žiletky. Pasažérka výletní lodi šokovala spolucestující
Ostatní cestující nejdřív nevěřili tomu, co vidí, pak vytáhli telefony. Záběry z palubní restaurace lodi Carnival Sunrise se šíří internetem a společnost Carnival musela veřejně vysvětlovat, k čemu...
Před 115 lety svět znovu objevil Machu Picchu. Město Inků halí tajemství
Jedno z nejznámějších archeologických nalezišť světa bylo po staletí ukryté vysoko v peruánských Andách. Teprve 24. července 1911 na něj upozornil americký badatel Hiram Bingham III. Od té doby se...
Osm tipů, kde v Česku sledovat zatmění Slunce. Zásadní je výhled k západu
Letošní srpnové zatmění nastane až těsně před západem Slunce. Základem úspěchu je pozorování z vyvýšené plochy s nerušeným výhledem k západu – ideální jsou horské hřebeny či stolové hory. Stejně...
Na tento ostrov nesmí více než 400 turistů. Na návštěvu čekají roky
Populace jednoho z posledních nedotčených rájů na Zemi nikdy nepřesáhne 800 lidí. Obyvatelé australského Ostrova lorda Howa si totiž pečlivě střeží jeho jedinečnou přírodu a chtějí zachovat krajinu v...
Před 115 lety svět znovu objevil Machu Picchu. Město Inků halí tajemství
Jedno z nejznámějších archeologických nalezišť světa bylo po staletí ukryté vysoko v peruánských Andách. Teprve 24. července 1911 na něj upozornil americký badatel Hiram Bingham III. Od té doby se...
Ráj cyklistů, kde cesty kříží polodivocí koně. Vítejte na Muráňské planině
Představte si místo, kde se hluboké lesy náhle otevřou do nekonečných horských luk, nad kterými se líně převaluje ranní mlha a v dálce občas zazní dusot koňských kopyt. Pokud zrovna hledáte zajímavé...
Mnozí jej jen míjejí na cestě do Chorvatska. Maribor stojí za delší zastávku
Většina českých turistů míří přes Slovinsko co nejrychleji do Chorvatska. Druhé největší slovinské město Maribor přitom nabízí historické centrum, nejstarší vinnou révu na světě, výbornou gastronomii...
Po stopách obrů i Pána prstenů. Tyhle výšlapy rozhodně stojí za námahu
Norský Besseggen máme relativně blízko, novozélandské Tongariro leží úplně na opačném konci světa, jedno však mají společné: jsou to nejkouzelnější jednodenní výšlapy. Kde dál vás to v pohorkách...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
1 600 km bez podpory prověří každého. Rozhoduje hlava, ne jen síla nohou
Šestnáct set kilometrů přes hory, hřebeny, lesy a brody řek, jen vlastní silou a bez jakékoli vnější podpory. Závod 1000 Miles Adventure vede napříč Českem a Slovenskem a nedovoluje elektrokolo ani...
Vidlička místo žiletky. Pasažérka výletní lodi šokovala spolucestující
Ostatní cestující nejdřív nevěřili tomu, co vidí, pak vytáhli telefony. Záběry z palubní restaurace lodi Carnival Sunrise se šíří internetem a společnost Carnival musela veřejně vysvětlovat, k čemu...
Tajemství vyhaslé sopky. Jezero v srdci Azor připomíná oko do nitra Země
Uprostřed vyhaslého sopečného kráteru na portugalském ostrově São Miguel se ukrývá jedno z nejméně známých přírodních kouzel Azor. Téměř dokonale kruhové jezero Lagoa do Pau Pique obklopené...
Stavební pozemek 1 802 m2 s kompletním projektem RD 4+kk Rudná pod Pradědem, Jeseníky
Rudná pod Pradědem - Stará Rudná, okres Bruntál
3 500 000 Kč
Stany s postelí, saunou i výhledem na hory: Nejkrásnější glamping u nás
Luxusní postel s prachovým peřím uprostřed hlubokého lesa, soukromá sauna s panoramatickým výhledem na horské hřebeny nebo horký koupací sud pod hvězdnou oblohou. Glamping – neboli okouzlující,...
Disneyland se sněhem na moři. Superboháči si na jachty montují sněžné komory
Evropa se peče v extrémních vedrech, která podle odborníků citelně zvyšují úmrtnost. Zatímco většina lidí hledá stín a hlídá pitný režim, nejbohatší si na paluby jachet nechávají montovat místnosti,...