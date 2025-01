Opravdová exotika na jiný způsob. Macao je Asie a Evropa v jednom

Jestli nějaké místo vyloženě voní exotikou, je to právě toto město. Jde o nejhustěji osídlené místo na světě, a když dorazíte do centra, budete si připadat, jako by Asiaté podnikli invazi do jižní Evropy. Ale různých extra věcí je zde víc, třeba příjezd do města po 55 kilometrů dlouhém mostě v moři. Vítejte v Macau.