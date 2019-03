VIDEO: Co s horami odpadků? V Kodani na nich lyžují

„Naše sjezdovka Copenhill se od těch horských výrazně liší. Není ani na opravdové hoře. Pod sjezdovkou je spalovna odpadu,“ říká ředitel areálu Christian Ingels. „Navíc se tady lyžuje na suchém podkladu, takže je v provozu 365 dní v roce.“

Budovu vysokou 85 metrů navrhl architekt Bjarke Ingels. Jeho cílem bylo postavit spalovnu, ke které by se lidé rádi vydávali trávit volný čas. A zřejmě se mu to podařilo. „Je to skvělý zážitek, takhle lyžovat uprostřed města, bavit se tím, co děláte nejradši. Lyžování uprostřed města je skvělé,“ pochvaluje si návštěvník sjezdovky Pelle Hansen.

Spalovna začala fungovat v roce 2017, sjezdovka by se trvale měla otevřít až na jaře letošního roku. Spalovna dokáže zpracovat odpad od 600 tisíc obyvatel a bezmála 70 tisíc podniků.

Městu pak spalovna dodává elektřinu a teplo, část odpadu se recykluje.

Mezinárodní soutěž na projekt spalovny vyhrálo v roce 2011 dánské studio BIG Architects.

Podle poroty nejlépe splnilo zadání architektonické soutěže, a to „Jak atraktivně zabalit budoucí spalovnu, teplárnu a elektrárnu v jednom, aby byl zaručen rekreační přínos pro město a jeho obyvatele“. O projektu a stavbě spalovny jsme psali: Unikátní spalovna poslouží jako lyžařská sjezdovka. Staví ji i Češi.