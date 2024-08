Dovolená na kole a u vody. Lužická jezera nabízejí tisíce kilometrů stezek

Krajina plná vodních děl asi hodinku a půl autem od Ústí nad Labem proslula zejména unikátní soustavou tratí pro kola, v celé oblasti je vyznačeno více než 1 800 kilometrů cyklotras. Nejkratší okruhy, čítající pouhých šest kilometrů, jsou svým rovinatým profilem vhodné i pro úplné začátečníky nebo rodiny s dětmi a vyrazit na ně můžete i na inline bruslích.

Postaráno je tu samozřejmě o vytrvalostní jezdce, a to díky dálkovým cyklostezkám, jejichž délka se počítá ve stovkách kilometrů. Nechybí ani informační panely a mapy, takže vám rozhodně nehrozí, že bude zbytečně bloudit. Těšit se můžete i na četné stánky s drobným občerstvením pro doplnění energie nebo rychlým pivem pro dočerpání motivace.

Při jízdě rozhodně nebudete odkázáni jen na kolo, túru si totiž můžete zpestřit pohledy do krajiny. Trasy lemuje řada rozhleden (bez vstupného) i dalších vyhlídkových míst. Možná nepatříte mezi fanoušky rozhleden, vaší pozornosti by ovšem neměla uniknout ta s názvem „Rezavý hřebík“. Najdete ji na jižním břehu Sedlitzer See a na sever od Geierswalder See, kde střeží kanál spojující tato dvě jezera. Má připomínat historii těžby v regionu, nicméně bývalým dělníkům pracujícím ve zdejších lomech do oka příliš nepadla.

„Nic takhle zrezlého jsme u nás v lomu nikdy neměli,“ tvrdili a tvrdí dodnes. Nicméně o integritu konstrukce této 111tunové a 30metrové dámy se není třeba bát, vyrobena byla z nerezové oceli a rezavě hnědá barva je jen pouhý nátěr.

Vyhlídka Rezavý hřebík

Nížinný ráz bez sebemenších kopečků umožňuje využít doslova jakékoliv kolo, zvláštní výbava není potřeba. A pokud bicykl vůbec nevlastníte, i tak sem můžete vyrazit a výbavu si na místě půjčit. Půjčovnu tu najdete snad v každé vesnici. Ty, kteří spíše než po sportovním výkonu touží kochat se krajinou a užít si ležérní jízdu, jistě potěší možnost půjčit si elektrokolo.

Jezera samotná nabízejí mimo koupání celou škálu vodních sportů, ať už jde o rybaření, kanoistiku, adrenalinem nabitý kitesurfing či vodní lyžování. Veškeré vybavení si můžete půjčit na jezeře Senftenberg, a to včetně malých loděk, k jejichž kormidlování postačí i řidičský průkaz, na které se kromě šestičlenné posádky vejde i gril.

Díky systému kanálu a zdymadel se navíc dá volně pohybovat mezi jezery Senftenberger, Geierswalder a Partwitzer. Zdymadel se vůbec není třeba bát, obsluha je jednoduchá. Proplutí skrze něj zvládne i jediný člověk, zpravidla kapitán lodi. Zatáhne za jeden provaz pro cestu tam (a napouštění vody) a za druhý pro cestu zpátky (a vypouštění vody). Díky tomu, že jsou určena pro malá plavidla, netrvá vyrovnání hladin déle než minutu.

Jezero Geierswalder

Pokud se rozhodnete pro delší pobyt, při hledání přístřeší se tu rozhodně nezapotíte. Region je posetý méně i více luxusními hotely, ale ještě o poznání více je tu kempů nabízejících chatky různé velikosti a komfortu. V kempu Hafen na Senftenbergském jezeře není ze hry ani ubytování (s funkční kuchyňkou i koupelnou) pár metrů nad zemí, přímo v korunách stromů. A pokud patříte k těm, kteří nejraději spí ve vlastním, není problém postavit stan nebo zaparkovat karavan.

Památky na těžbu uhlí

Celá jezerní oblast byla ještě před dvěma až třemi generaci místem povrchové těžby hnědého uhlí. Po skončení těžby si celý region musel najít svůj nový úděl – prošel rozsáhlou rekultivací a zaplavování bývalých dolů došlo i k přeměně lokality báňské v lokalitu turistickou.

Vzpomínek na minulost se region nevzdává. Jako král mezi monumenty stojí u jezera Bergheider See těžební pás „F60“, který je největším samohybným strojem na světě. Ocelový gigant váží přes třináct tisíc tun, na délku má více než půl kilometru a pne se do těžko uvěřitelné výšky 80 metrů.

Těžební pás F60 u jezera Bergheider See

Původně sloužil k přesunu vytěženého materiálu na kraj povrchového dolu, nicméně aktivního provozu si příliš neužil, spuštěn byl v roce 1991 a rok a půl na to už došlo k uzavření místního dolu. Naštěstí i on jako zbytek regionu získal s příchodem turistů druhý život, kromě prohlídky a procházky jeho útrobami se tady třeba trénuje slaňování.

Mimořádným zážitkem je pak večeře ve výšce 60 metrů u jedné z jeho řídících stanic. Stroj také hostí mnohé festivaly, nejznámějším z nich je „Feel festival“ zaměřený hlavně na techno a house, který se koná vždy na konci července.

Za Lužickými Srby na jih, za Branibory na sever

Když se jezerního království a cyklistiky nabažíte, můžete lokaci na pomezí Saska a Braniborska využít jako výchozí základnu pro výlety do všech směrů. Na jih se rozkládá oblast Lužických Srbů, největší slovanské menšiny v Německu, která zdejší území obývá již od 7. století. Tato kultura, velmi podobná té české, v současnosti prochází svým malým obrozením, kdy se její jazyk vrací na školy a povědomí o ní mezi obyvatele Saska.

Jednou z památek Lužických Srbů je Krabatův mlýn, Čechům známý především z úžasné, byť trochu děsivé animované pohádky Karla Zemana Čarodějův učeň. Postava Krabata měla předobraz ve skutečné osobě Jana Šadoviće. Tento voják původem z Chorvatska (jméno Krabat je zkomoleninou slova Chorvat) sloužil v armádě saského kurfiřta a lužické legendy tomuto mysterióznímu důstojníkovi přisoudily kousky jako vykouzlení regimentu vojáků z hrsti ovsa nebo létání. Mlýn dnes funguje jako muzeum a kromě příběhu Jana Šadoviće se věnuje odkazu Lužických Srbů a jejich kultuře.

Severním směrem – tedy k hlavnímu městu Berlínu – je hned několik míst hodných zmínky. Sanatorium v Beelitzu asi 50 kilometrů jihozápadně od metropole vzniklo na přelomu 19. a 20. století. Úkolem monstrózní komplexu bylo zbavit berlínskou chudinu tuberkulózy. Areál postavený z financí veřejného zdravotního pojištění fungovala jako malé městečko, s kostelem, elektrárnou a celkovou kapacitou 1 200 pacientů.

Sanatorium Beelitz-Heilstätten

Léčbu zde podstoupil krátkodobě i Adolf Hitler a o mnoho let později, kdy sanatorium sloužilo především jako nemocnice pro vojáky sovětské armády (ti zde zůstávali od konce druhé světové války až do 90. let 20. století), také vůdce východoněmeckých komunistů Erich Honecker. Mimochodem právě odsud uprchl po pádu Berlínské zdi do Sovětského svazu a vyhnul se na několik let trestnímu stíhání v Německu.

Sanatorium je v současnosti otevřeno návštěvníkům a některé z více než šedesáti budov v komplexu prošli rekonstrukcí, zbytek určitě zaujme fanoušky zapomenutých míst a urbexu, polorozpadlé nemocniční koridory se staly také velmi populární filmařskou kulisou. Točil tu například Tom Cruise, který jako plukovník Claus von Stauffennberg ve filmu Valkýra chystal atentát na Adolfa Hitlera, nebo Adrien Brody, jenž v oscarovém filmu Pianista mistrně ztvárnil Wladyslawa Szpilmana, špičkového židovského hudebníka v časech druhé světové války. Nemocniční komplex využily i skupiny Rammstein pro videoklip k písni „Mein hertz brennt“ a Powerwolf k písni „Army of the Night“.