Místo Masajů budou perfektní hotely? Problémy luxusní turistiky v Africe

Rozvoj místního podnikání a turistiky přilákal na africký kontinent mezinárodní společnosti a letečtí dopravci zvýšili počet letů do Afriky; následně se tento trend začal odrážet i v ekonomice.
Mnoho afrických vlád se zaměřuje na luxusní turistiku, kterou označují za vysoce hodnotnou a tvrdí o ní, že má jen malý dopad na tamní prostředí. Nový výzkum publikovaný v časopise African Studies Review ale tvrdí, že to není vždy pravda.
Resorty all-inclusive jsou často odříznuty od života místních obyvatel – najímají málo pracovníků z okolí a turisté nejsou nuceni vyjít ven a utrácet peníze mimo zařízení, protože se jim vše dostává na jednom místě, uvádí analýza.
Nejziskovější ekologická ubytování v afrických zemích jsou v zahraničním vlastnictví, přičemž velká část výdajů turistů směřuje do zahraničních cestovních kanceláří nebo jiných zahraničních firem, zjistil také výzkum.
Luxusní turistika prohlubuje nerovnosti, protože zisky se soustřeďují v rukách zahraničních provozovatelů nebo nepočetné místní elity, zatímco mzdy v tomto odvětví zůstávají nízké. To vše pak vyvolává napětí v komunitách.
Minulý týden ve východoafrické Keni podal jeden aktivista žalobu s cílem zabránit otevření nového luxusního safari hotelu Ritz-Carlton, který stojí v přírodní rezervaci Maasai Mara. Jde o další spor mezi provozovateli luxusních turistických zařízení a pastevci z kmene Masajů. Rozvoj tohoto odvětví poškozuje podle nich životní prostředí a jejich způsob života. I v sousední Tanzanii lidé protestovali proti vystěhování desítek tisíc Masajů, kteří tak měli uvolnit místo luxusním hotelům, loveckým chatám nebo safari kempům.