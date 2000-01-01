náhledy
Co je na každé dovolené stejné? Zpravidla to bývá ubytování. Jenže i to se dá pojmout jinak. Třeba když si zvolíte nocleh v jednom z hotelů, které fungují ve starých hradech a honosných zámcích. Bydlení se hned stane docela odlišným zážitkem. Dobové zázemí vás přenese do úplně jiných časů.
Autor: StillMiracle, Creative Commons
Pětihvězdičkový hotel Bovey Castle leží na okraji národního parku Dartmoor. Truchlivou poetiku mlh na blatech tu v čalouněných kožených křeslech u krbů s praskajícím dřevem procítíte v duchu hodném anglických lordů z románů.
Autor: Lewis Clarke, Creative Commons
Zámky na Loiře nemusíte jen navštěvovat jako turista. V Château de Brissac, který je francouzským ministerstvem kultury zapsán na seznam historických památek, můžete klidně strávit i noc. Naleznete jej v obci Brissac de Loire Aubance.
Autor: JackyM59, Creative Commons
Pobyt ve Schlosshotel Kronberg, v německém Taunusu, si užijete naplno. Sídlo, které bylo dokončeno v roce 1893 a posloužilo jako rezidence císařovny Viktorie (vdovy po německém císaři Fridrichovi III.), je dnes naprostou jedničkou pro romantické svatební obřady.
Autor: Schlosshotel Kronberg
Ve 12. století hrad, ve století osmnáctém přestavěný na zámek. A dnes? Jeden z nejluxusnějších historických hotelů v srdci švýcarského Lausanne. Château d’Ouchy nepopírá vytříbený vkus svých zakladatelů ani jejich smysl pro výhledy na hladinu jezera Léman.
Autor: Gzzz, Creative Commons
Z Drážďan je to na Schloss Eckberg vlastně jen kousíček, ale i ta tříkilometrová zajížďka sem vás vrátí do minulosti o celá staletí. Stavbu totiž řídil architekt Christian Friedrich Arnold, který zvolil pro labský region netradiční styl anglické tudorovské novogotiky.
Autor: Schloss Eckberg, Creative Commons
Parador de Alarcón vystavěli v 8. století muslimové. Což z něj činí nejstarší z hradů v našem přehledu. Uvnitř jeho kamenných zdí ale naleznete velmi příjemné zázemí pro pobyt. Hotelové večeře se odehrávají v pochodněmi prozářeném hodovním sále, a navštívit můžete i hradní kapli.
Autor: Parador de Alarcón
Stačí přejít přes majestátní kamenný most, a ocitnete se o osm století nazpět v minulosti. Historie tu z kamenných zdí skutečně vane silně. Ale nebojte, komfort, který nabízí pětihvězdičkový irský hotel v zámku Ashford, je po uživatelské stránce velmi současný.
Autor: Ashford Castle
Exteriéry zámečku Thornbury rozhodně špatně nevypadají, ale obsah je v tomto případě výživnější než obal. Někdejší šlechtické sídlo z 15. století se dnes profiluje jako wellness a svatební hotel s šestadvaceti pokoji.
Autor: Thornbury Castle
Švédských hotelů v hradech, palácích a zámcích je povícero, ale Västanå má mezi nimi výsadní postavení. Z hlediska autentičnosti. Od roku 1590, kdy byla vystavěna, se toho v jejích interiérech změnilo jen málo.
Autor: Hotel Västanå Castle
Nespí se tu v pokojích, ale v komnatách. A po procitnutí můžete ze zdejších věží vyhlížet na zalesněné stráně, malebné historické městečko Oberwesel a líně tekoucí hladinu Rýna. Je tu restaurace i muzeum, zahrady. „Středověký“ Burghotel Auf Schönburg má skutečně co nabídnout.
Rytíři tu kolem kulatého stolu sice nezasedali, ale přesto má Camelot Castle Hotel k artušovské historii blízko. Na ruiny mýty opředeného Tintagelu přímo vyhlíží. A s nimi i na krásy cornwallského pobřeží.
Autor: Camelot Castle Hotel
Hotel Burg Rabenstein stojí nedaleko německého Ahorntal (poblíž severobavorského Bayreuth), na příkrém vápencovém skalisku. Svou reputaci nestaví ani tak na nějaké historizující okázalosti, ale spíš středověké praktičnosti. Je to ideální základna pro pěší túry v okolí.
Autor: Ermell, Creative Commons
Zhluboka se nadechněte a otevřete ústa v úžasu předem. To ať při pohledu na Pałac Wojanów neztrácíte čas. Šlechtická rezidence, dnes sloužící jako hotel a konferenční centrum, je jednou z nejkrásnějších v celém Údolí paláců a zahrad polského města Jelenia Góra.
Autor: Jacek Halicki, Creative Commons
Zámek Frankenberg u německého Weigenheimu si popularitu nevydobývá jen svou historickou zachovalostí. Zdejší kuchyně je chvalně proslulá, stejně jako zdejší dobře zásobené vinné sklepy. Za těch sedm století, co stojí na svém místě, už zkrátka vychytali, jak na kvalitní ubytování.
Autor: Schloss Frankenberg
Čtyřboký zděný hrad v polském Gniew, jednom z nejstarších měst ve Východním Pomořansku, založili němečtí rytíři roku 1290. Dnes tu funguje ucelený hotelový areál, který zahrnuje ještě gotický Rytířský hotel a palác Marysieńka (na snímku v popředí).
Autor: Monika Towiańska, Creative Commons
I mocní králové si někdy potřebují trochu orazit. A právě k tomu po dekády sloužil švédské dynastii palác Rosebergs. Zdejší komnaty z období 1795-1825 zůstaly téměř nedotčené a zachovaly se zde i původní sbírky. To vše dodává hotelu, otevřenému v roce 2008, na přímo aristokratické úrovni.
Autor: Brorsson, Creative Commons
Hotel v zámku Lejondals možná neohromí svou velikostí, ale dorovnává to pohodlím. Zdejší chloubou jsou wellness lázně a působivá nádrž krytého bazénu, zasazená do historického interiéru. Takové pohodlí si dřív ani šlechta ze švédského Bro nedopřávala.
Autor: Holger.Ellgaard, Creative Commons
Luxusní hotýlek v centru obce Weeze v Severním Porýní-Vestfálsku, který vyhlíží na řeku Niers? Tak to je jasné, řeč je o Schloss Hertefeld. Jestli něčím skutečně zaujme, pak to jsou interiéry pokojů laděné do barokního stylu. Vítejte v 18. století.
Autor: Krentarke, Creative Commons
Je to tu jako v pohádce. Pokoje v hotelu Burg Colmberg vás zavedou do středověku, s autentickou atmosférou hradu Hohenzollernů. Pokud máte naplánovanou cestu bavorskou Romantickou trasou, tohle je určitě příhodné místo pro nocleh.
Autor: Rainer Lippert, Creative Commons