Zapomeňte na běžné hotely. Usínat a hodovat můžete tam, kde aristokraté
KVÍZ: Šípy, Uhlíře, Svěráky. Poznáte vtipné názvy českých obcí?
Vyznáte se v názvech českých obcí, nebo vás dokážou pěkně zmást? Některá místa znějí, jako by patřila spíš do pohádky, kuchyně nebo seznamu jazykových přesmyček. Otestujte se v kvízu a zjistěte,...
Top Gear ji proslavil, příroda jí vládne. Tato silnice v Rumunsku je snem řidičů
Legendární Transfagaraš patří k nejslavnějším horským silnicím Evropy. Motorkáře láká technickou jízdou, cestovatele divokou přírodou Karpat a světovou pozornost si získal i díky Top Gearu. Asfalt se...
Sedm důkazů, že Česko umí světový design. A můžete v něm i přespat
Máte rádi architektonické perly, které na první pohled oslní elegantním a jedinečným řešením? Takové, jejichž krása se přirozeně snoubí s působivými panoramaty okolní krajiny? Těchto sedm staveb...
Napadl i na Sahaře. Toto jsou rekordmani, kteří se pyšní extrémní sněhovou nadílkou
Kde končí sněhová vánice a začíná světový rekord? Upřímně řečeno, těžko říct. Zatímco v Evropě se každou sezonu předhání lyžařská střediska o naměřené centimetry, Japonské Alpy počítají jen celé...
Hrady a zámky rodů Modré krve. Navštivte sídla českých šlechticů
Hrady a zámky spojené s českou šlechtou nejsou jen památkami minulosti, ale i ideálními cíli na výlet. Právě na ně se zaměřuje i seriál Modrá krev, jehož čtvrtá série odstartovala letos v lednu....
Co je na každé dovolené zpravidla stejné? Většinou to bývá ubytování. Jenže i to se dá pojmout jinak. Třeba když si zvolíte nocleh v jednom z hotelů, které fungují ve starých hradech a honosných...
Kam jet v Česku na hory? Propojené lyžařské areály nabízejí mnohem více pohodlí
Zimní střediska se spojují, aby poskytla návštěvníkům skutečně plnohodnotný zážitek díky jednotnému skipasu nebo lepšímu využití společné infrastruktury. Například Skiaréna Jizerky propojuje...
Madeira zpřísňuje pravidla pro turisty. Už nestačí zaplatit, musíte zamluvit čas
Madeira dlouhodobě patří k evropským rájům pěší turistiky. Levády vinoucí se zelenými svahy, dramatické horské hřebeny i stezky nad oceánem každoročně lákají statisíce návštěvníků. S rostoucí...
Legendární plavba po Nilu. Připravte se na koupání s krokodýly a týrání velbloudů
Zapomeňte na idylický Nil z detektivek Agathy Christie. Místo romantiky vás čeká spíš pořádná dávka reality. Proč se v slzách bohyně Isis nedá plavat, kde sídlí krokodýlí bůh a jak vypadá tradiční...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Vstáváte hned po přistání letadla? Pro ostatní jste „vši“, hrozí vám pokuta
Zvedáte se ze sedadla hned po přistání letadla, berete batoh a cpete se do uličky, ještě než zhasne ikona zapnutého pásu? Možná si myslíte, že jste praktičtí. Podle části cestujících i letušek jste...
Šumava či Bali za 10 tisíc? Cestovka láká na výlet do neznáma, cíl zjistíte na místě
Umíte si představit, že vyrazíte na dovolenou, aniž byste věděli, kam jedete? Žádné mapy, žádné seznamy památek, žádné pečlivé plánování. Jen termín, sbalený kufr a slib zážitku, který se začne...
Věříte, že existují? Postavy z legend budete hledat marně, nikdy tu totiž nebyly
Jediní upíři, kteří na vás v podhradí rumunského Branu budou cenit zuby, jsou prodavači suvenýrů. Hrabě Drákula tu nikdy nežil. Podobně si z balkónu ve Veroně nemohla špitat Julie s Romeem. Takových...
