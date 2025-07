Dostat se sem dá vlastně trochu zabrat. Do každého většího města, ať už Salzburku, Klagenfurtu, nebo Grazu je to minimálně sto kilometrů. Jenže právě na to rakouský region Lungau obklopený vrcholky pohoří Taury sází. Je tu nedotčená příroda, klid a celá oblast si uchovává živoucí a bohaté tradice se staletou historií.