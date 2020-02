Musím se na Antarktidu vrátit, manžel to ještě neví, tvrdí Lucie Výborná

Jak se zrodila myšlenka vyrazit na tři týdny do Antarktidy a zdolat tam nejvyšší horu Mount Vinson na lyžích?

V roce 2017 se můj kamarád David „Daw“ Knill, se kterým léta lezu po horách, vrátil z Antarktidy, kde pracoval jako horský vůdce, a řekl: „Nikdy jsem nic takového neviděl.“ Tím mi jako člověku, který navštívil Hindúkuš (pohoří v Afghánistánu a Pákistánu, pozn. red.), Karákóram (druhé nejvyšší pohoří na světě, rozkládá se v pákistánském Kašmíru, Indii a Číně, pozn. red.), Himálaj, Alpy, Fagaraš (nejvyšší pohoří Rumunska, pozn. red.) a spoustu dalších pohoří, nasadil do hlavy brouka. Říkala jsem si, že když tenhle chlap, který toho zažil více než já, nic podobného neviděl, jaké to asi je? A když Daw loni začal připravovat cestu s klienty na Mt. Vinson na lyžích, dlouho jsem se rozhodovat nemusela, protože to byl můj dětský sen. Prostě jsem to zaplatila, připravila se a odjeli jsme.