Pokud vám podle fotek Lucembursko připomíná Českou republiku, nejste daleko od pravdy. Tato malá zemička má s tuzemskem mnoho společného. Pojďte se společně s námi projít po jejím hlavním městě Lucemburku i jeho krásném okolí. Stihnout se to dá i za víkend.
Nejjednodušší cesta do Lucemburska je letecky. Je ovšem nutné počítat s přestupem, čímž se čas, který strávíte na cestě, značně prodlouží. Pohodlnější a hlavně rychlejší je vydat se na cestu do této pozoruhodné země autem. Do hlavního města Lucemburku to trvá zhruba devět hodin. Nečekejte však žádnou velkou metropoli. Má necelých 200 tisíc obyvatel, je tedy svou velikostí srovnatelný například s Plzní.
Hradby, které musíte vidět
O Praze se říká, že je stověžatá. Lucemburk je zase proslulý množstvím mostů, lávek a viaduktů, které pomáhají lidem překonat několik údolí a hlubokých roklí. Ani v centru tak není nouze o malebnou přírodu.
Kde jinde proto začít prohlídku než na vyhlídce Chemin de la Corniche na skalnatém kopci zvaném Bock, označované za nejkrásnější balkon Evropy. Je z ní vskutku impozantní výhled do širokého okolí. Pokud rádi fotíte, počítejte s tím, že se tu nejspíš poněkud zdržíte.
K hlavnímu městu patří i hradby a pevnostní systém Casemates du Bock zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Aktuálně je za poplatek zpřístupněno celkem sedmnáct kilometrů podzemních chodeb, které byste si měli projít i v případě, že válečné tématice příliš neholdujete. Atmosféra zde vás přímo pohltí.
Další kroky směřujte před brány Velkovévodského paláce (Palais Grand-Ducal). Tato budova byla původně využívána jako radnice, následně jako sídlo vlády. Dnes je oficiálním sídlem lucemburského velkovévody a jeho rodiny. O prázdninách, kdy je panovník na dovolené, je možnost prozkoumat i bohaté interiéry.
Odkaz českého panovníka
Při návštěvě Lucemburku nesmíte vynechat ani místní dominantu, kterou je katedrála Notre-Dame zasvěcená patronce města Panence Marii. V podzemní kryptě se nacházejí hroby členů panovnické rodiny a na čestném místě je ve velkolepém sarkofágu pohřben i jeden z nejvýznamnějších českých panovníků Jan Lucemburský.
Město má kromě dvou náměstí i několik krásných čtvrtí. Za zmínku rozhodně stojí Grund. Je to ideální místo na romantickou procházku podél řeky Alzette. V noci se mění v klidnou oázu, kde si můžete vychutnat výhled na hradby se sklenkou vyhlášeného místního vína v ruce.
Lucembursko je jako stvořené pro milovníky hradů a zámků. I přes malou rozlohu země jich zde najdete víc než stovku. V městečku Vianden se nachází stejnojmenný hrad. Ten prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Jeho prohlídku doporučujeme s audioprůvodcem, který vás provede historickými místnostmi i hradní kaplí.
Tím by ale vaše návštěva tohoto městečka určitě končit neměla. Vaší pozornosti by totiž neměly uniknout ani dům francouzského spisovatele Viktora Huga, který tu žil krátce v exilu, a jediná lanovka v Lucembursku, která vás vyveze do zdejších zalesněných kopců. Zde můžete naplno vydechnout a kochat se přímo dokonalým výhledem do okolí.
Milovníky přírody zaručeně oslní také kopcovitá oblast Mullerthal přezdívaná Malé Švýcarsko, která je ideální pro vysokohorskou turistiku. Pro všechny fanoušky chůze doporučujeme Mullerthal Trail – stezku dlouhou 112 kilometrů skládající se ze tří různých tras. Během túry spatříte třeba vodopád The Schiessentümpel, který je nejfotografovanějším motivem celého regionu. Lucembursko si zkrátka zamilujete na první dobrou.
Může se hodit
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.