Pětihvězdičkový kriminál
Pokud jste tu v 19. století náhodou uvízli, znamenalo to, že štěstí se od vás odvrátilo. To zařízení v nizozemském Roermondu totiž sloužilo jako vyšetřovací vazba. Nebo jak se tehdy říkalo: Huis van Arrest. Dům zatčení. Tady jste mohli dny i celé měsíce čekat na svůj soudní proces, který zpravidla vyústil v přesun na nějakou jinou, ještě depresivnější adresu. Do další věznice, už k mnohaletému pobytu. Zdejší „ubytovaní“ se ale na ten přesun většinou těšili.
Roermondská věznice totiž měla neblahou pověst. Nešlo jen o vši a štěnice, nevytápěné cely a mizernou stravu. Setkávali se tu drobní zlodějíčci, hospodští rváči, šmelináři, výtržníci – tedy klasický průřez nizozemského městského podsvětí – spolu s těmi nejnebezpečnějšími a nejbrutálnějšími kriminálníky. Zadržení bývali docela rádi, když je odtud soud formálním rozsudkem přestěhoval do kriminálu, a mohli být zase mezi „svými“. Ne ve společnosti vrahů, kteří už neměli co ztratit.
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Budova byla dohotovena po pěti letech stavebních prací v roce 1863 podle návrhu Allarda Cornelise Piersona. Architekta, který pro Nizozemsko řešil „státní zakázky“. V praxi to znamenalo, že se tu šetřilo i na tom minimálním pohodlí, které podobné instituce v Evropě obvykle nabízely. Interiér Het Arresthuis charakterizovaly dlouhé řady cel – těch tu bylo až 155 – které mohl dozorce pohodlně kontrolovat z jednoho centrálního místa. Méně dozorců znamenalo nejen nižší výdaje na provoz, ale také více násilí v celách.
Fakticky až po svém uzavření se v roce 2002 roermondská věznice dočkala druhé příležitosti. Posloužila jako nouzové záchytné centrum pro kurýry a pašeráky zadržené na letišti v Schipholu. Kvůli tomu budova získala přezdívku Bolletjesbajes, Kuličkové vězení. Na záchod se tu chodilo do kbelíků, aby z ubytovaných vyšly všechny ty spolykané kapsle, sáčky s drogami a podobnými dobrotami. Fungovala tak pět let.
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Pak ale znovu vyvstala otázka, co s budovou, které táhlo na 150 let, učinit dál. Představa památkově chráněného kriminálu působila na veřejnost zvláštně. Nabízené příležitosti se chopili investoři z Van der Valk, kteří v roce 2011 obávaný Het Arresthuis přestavěli na pětihvězdičkový hotel.
Bývalé vězeňské cely, probourané a spojené po třech, byly přeměněny na stylové ubytovací prostory. A v přízemí, kde se dřív nacházel tzv. de luchtplaats, prostor pro pobyt na čerstvém vzduchu, se usadila luxusní restaurace Damianz. Zabydlet se tu můžete i v tematicky laděných hotelových apartmánech, které nesou názvy jako De Rechter (Soudce) či Deluxe Cachot, Luxusní žalář. Ve kbelíku vám teď na pokoj přivezou nanejvýš vychlazené šampaňské.