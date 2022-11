Které jsou nejlepší cestovatelské destinace roku 2023 podle Lonely Planet

Každoroční seznam těch nejlepších destinací pro cestování – žebříček Best in Travel – zveřejňuje Lonely Planet už posledních 17 let. Objevit se v něm a zazářit mezi nejlepšími z nejlepších, většinou vyvolá v následující sezoně učiněné tsunami turistů. A proto se do úzkého výběru chce prosadit každá destinace, která žije z cestovního ruchu. Letošní, v pořadí už osmnáctý přehled, se ale rozhodli v redakci vydavatelství uchopit odlišně.

„Namísto prostého seznamu, výčtu, jsme se rozhodli rozdělit destinace podle toho, jak si je lidé vybírají,“ prozrazuje Nitya Chambersová, výkonná redaktorka obsahu Lonely Planet. Proto v letošním Best in Travel narazíme na pět různých kategorií zážitků – jídlo, poznání, cestování, odpočinek a spojení.

Obsáhlejší seznam. Ale pestřejší

Do každé kategorie pak byla nominována šestice míst. Letošní seznam tak není klasickou top desítkou, ale spíš top třicítkou. A každý si z ní může vybrat, co mu na cestách sedí víc. Ne každý totiž baží po pohodě a klidu prosluněné pláže, někdo vyhledává spíš adrenalin, odkaz tradic místních kultur nebo gastronomické zážitky.

Proto se v seznamu pro rok 2023 často objevují destinace, které vás nejspíš na první dobrou při vybírání konkrétního místa k dovolené nenapadnou, nicméně jsou ve své kategorii zážitků naprosto fascinující. Pokud vás tedy láká objevovat Japonsko, seznam Lonely Planet vám nenabídne Tokio, ale raději Fukuoku. A jestli toužíte pro Francii, místo Paříže vás láká do Marseille.

Aby si mohl vybrat každý

Objevovat neobjevené můžete v Guyaně a za nepopsanými chutěmi místních pokrmů se vydejte do peruánské Limy. Jih Ameriky se vůbec do kategorie Jídlo letos silně propsal, takže tu nechybí ani Montevideo a jeho masa a vína, která sice nejsou až tak proslavená, nicméně o nic méně chutná než třeba v proslavenější Argentině.

Samozřejmě to neznamená, že by ve výčtu nebyly zastoupeny typické ostrovní destinace jako Jamajka nebo Dominikánská republika. Ty jsou synonymem pro místa, která vás dokonale zbaví stresu. Důraz se tu klade i na krásy přírody: takové indonéské souostroví Raja Ampat je právem považováno za jeden z posledních rájů, které na Zemi zbyly.

Dobrodružnější duše, pro něž je sama cesta cílem, pak docení inspiraci pro toulání. V seznamu tak nechybí Zambie vábící tentokrát víc na divočinu než na Viktoriiny vodopády, a Bhútán a jeho Transbhútánskou stezku, jež spojuje na 400 historických a kulturních památek. Žebříček Best in Travel podle Lonely Planet je pro rok 2023 sestaven tak, aby si mohl vybrat opravdu každý.

Seznam Lonely Planet Best in Travel 2023

Jídlo Umbrie, Itálie Kuala Lumpur, Malajsie Fukuoka, Japonsko Lima, Peru Jihoafrická republika Montevideo, Uruguay

Cestování Z Istanbulu do Sofie Nové Skotsko, Kanada Bhútán Zambie Západní Austrálie Parque Nacional Naturales, Kolumbie

Odpočinek Chalkidiki, Řecko Jamajka Dominika Raja Ampat, Indonésie Malta Jordánsko

Spojení Aljaška Albánie Akkra, Ghana Sydney, Austrálie Guyana Boise, USA