Jezdíme sem pravidelně. Tentokrát míříme na utkání fotbalové evropské Konferenční ligy, což je soutěž mezi evropskými kluby, která se vždy hraje v běžný pracovní den. Nyní domácí Crystal Palace hostí bosenský klub HŠK Zrinjski Mostar.
Ze stanice London Bridge nasedáme na vlak směr Selhurst, čtvrť na jihu Londýna, kde stojí stadion klubu Crystal Palace. Cesta trvá zhruba dvacet minut a jízdenka stojí kolem čtyř liber (asi 110 korun). Na zápas vyrážíme dvě hodiny před výkopem, přesto nabíráme asi patnáctiminutové zpoždění.
Už ve vlaku je ale jasné, že jedeme správným směrem. Postupně nastupují další a další fanoušci, kteří míří na stadion Selhurst Park. Na první pohled by je přitom člověk jako fotbalové příznivce často ani nepoznal. Na rozdíl od českých fanoušků se tu klubové barvy tolik nenosí a většina lidí je oblečená spíš nenápadně, nejčastěji do černé.
|
Londýn pro pokročilé nabízí úžasné výhledy a minimum turistů
Naproti nám sedí čtyřicetiletý Tommy. Když vidí, že řešíme, kam zapadnout na pivo před zápasem, pouští se s námi do řeči. „Musíte do The Cherry Trees. Tam chodí správní fanoušci,“ radí nám.
Po cestě vypráví o minulé sezoně, kdy Orli, jak se týmu přezdívá, vyhráli nejstarší fotbalovou soutěž na světě – FA Cup. „Slavili jsme dva dny. Musel jsem si vzít dovolenou,“ směje se a ukazuje fotky z Wembley (národního anglického stadionu).
Po vystoupení na stanici Norwood Junction potkáváme i fanoušky Mostaru. Pětapadesátiletý Amar dorazil se synem a rozplývá se, že jde o jejich životní cestu. „Šetřili jsme na to celý podzim. Pro nás je Londýn strašně drahý,“ vypráví. V Bosně je průměrná mzda kolem 18 tisíc korun, zatímco v Londýně přesahuje čtyři tisíce liber (asi 120 tisíc korun). I díky těmto fanouškům tady tak fotbal dostává úplně jiný rozměr.
Pivo před zápasem? Počítejte se sedmi librami
Selhurst Park – starý chrám s duší
Selhurst Park nepůsobí moderně ani okázale. Čtyři oddělené tribuny, kapacita přes 25 tisíc míst a velmi těsný kontakt s trávníkem však vytváří tu správnou atmosféru, za kterou sem fanoušci létají. Lístek na evropské play off stojí 39 liber (asi 1 100 korun), což je víc než běžná cena ligového utkání. Přesto je to v porovnání s některými londýnskými velkokluby stále dostupnější zážitek.
Po bezpečnostní kontrole si dáváme tradiční britský pie a pivo. Za občerstvení platíme přibližně 400 korun na osobu. Alkohol se ale musí vypít v útrobách stadionu, na tribuny se s ním nesmí. Atmosféra přesto začíná gradovat, a to už čtyřicet minut před výkopem. Domácí fanoušci patří mezi nejhlasitější v Anglii a evropská noc tomu dodává další náboj. Přijelo i zhruba tisíc fanoušků Mostaru, kteří jsou slyšet po celý zápas.
|
Netradiční průvodce Londýnem. Vydejte se do parků s unikátní atmosférou
Samotné utkání má tempo a emoce, ale nejsilnější momenty přicházejí právě z tribun. Po vítězném gólu domácích stadion exploduje a po závěrečném hvizdu většina fanoušků zůstává na děkovačku, což v Anglii není samozřejmostí.
Cestou zpět se omylem ocitáme v proudu fanoušků Mostaru, které policie doprovází k nádraží. Zpívají, pokřikují a je jasné, že navzdory porážce si večer užívají. Nakonec znovu končíme v hospodě, kde nás jeden z domácích fanoušků zve na whisky a nevěřícně kroutí nad faktem, že jsme Češi.
Líbí se vám taková představa cestování do metropole britské monarchie? Takových večerů můžete v Londýně zažít nespočet. Pojďme se společně podívat, kam jinam můžete v hlavním městě britského království na nejslavnější sport světa.