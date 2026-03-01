Italský ráj bez aut i davů. Poznejte ostrov Monte Isola, skrytý klenot Lombardie

Severoitalská Lombardie je krajem historických měst, bezmála stovky jezer i malebných ostrovů. Nachází se zde i čtvrté největší italské jezero Lago Iseo, ležící mezi oblíbenými jezery Como a Garda, na pomezí provincií Bergamo a Brescia. Jeho hladina obklopuje ostrov Monte Isola s nulovou dopravou, a návštěvníci si tak mohou vychutnat klid jako místní.
Rybářská vesnička Peschiera Maraglio na ostrově Monte Isola v srdci italského jezera Lago Iseo.

Jezero Iseo je cenově dostupnější než jeho známější „sestry“, mimo jiné i díky snadnému přístupu veřejnou dopravou. Vlaky z Brescie dorazí na východní břeh za méně než hodinu a lodní spojení vyjde jen na několik málo eur.

Výhodou je také nižší hustota turistů. Třpytící se jezero vyhledávají totiž především místní, takže si zde od ruchu větších destinací skutečně odpočinete.

„Toto je nejromantičtější místo, jaké jsem kdy viděla,“ popsala jezero anglická aristokratka a spisovatelka z 18. století Lady Mary Wortley Montagu, která strávila deset let ve městě Lovere na severozápadním cípu jezera.

Sem jezdili i umělci. To nejlepší z italských vesniček, na které zapomněl čas

Oblast nabízí široké možnosti vyžití od horolezení a horské turistiky přes kitesurfing, windsurfing či potápění až po rybaření a plachtění. Místní jsou navíc hrdí na své víno Franciacorta, píše Daily Mail.

Zajímavostí je i jeden z největší jezerních ostrovů v Evropě, Monte Isola, který obývá téměř dva tisíce lidí a je neobyčejný díky zákazu vjezdu aut. Vysoký a dokonale kulatý ostrov z dálky připomíná obrovský zelený panettone, italský sladký chléb.

Oáza klidu bez vozidel

Dopravu na ostrov zajišťují trajekty, které fungují jako malé výletní lodě. Připlouvají například do rybářské vesničky Peschiera Maraglio, kde barevné domky lemují nábřeží. Na ostrově existuje i spousta turistických tras, které nabízejí úchvatné výhledy na odlehlá rybářská městečka, historické budovy, hory a lesy.

Vynikající trasou je dva kilometry dlouhá „stezka mezi olivovníky“, která se pyšní klidnými panoramatickými výhledy na jezero, okouzlující středověké vesničky a olivové háje, kde se produkuje místní olivový olej.

Dopravu na ostrov zajišťují trajekty, které fungují jako malé výletní lodě. Připlouvají například do rybářské vesničky Peschiera Maraglio, kde barevné domky lemují nábřeží.

Projít stezku trvá přibližně půl hodiny, ale můžete si ji snadno prodloužit návštěvou jednoho z barů, restaurací, kaváren a zmrzlináren, kterých okolí nabízí celou škálu. Pikniková zóna u jezera podél stezky také poskytuje klidné místo k odpočinku nebo koupání po túře.

Pro ještě vzrušující dobrodružství se můžete vydat na výstup z Peschiera Maraglio do historické vesnice Cure, která nabízí nádherný výhled na ostrov. Malebná čtvrť je proslulá svým místním salámem. Z vesnice poté vede cesta k římskokatolickému kostelu v nadmořské výšce asi 600 metrů, kde se nachází svatyně Madonna della Ceriola zasvěcená Panně Marii.

I okolí jezera stojí za to

Kromě ostrova Monte Isola se na jezeře nacházejí ještě dva menší ostrovy, Isola di Loreto a Isola di S. Paolo, ty však nejsou veřejnosti přístupné. O to víc se vyplatí zaměřit pozornost na samotné okolí jezera.

Jen necelou hodinu odsud leží město Brescia, vtěsnané mezi Milánem a Benátkami, které nabízí klidnou alternativu k rušným italským centrům. Najdete zde jedno z největších římských archeologických nalezišť v severní Itálii i klášterní komplex Santa Giulia zapsaný na seznamu UNESCO.

Nádherná jezera, pláže, města i termály. Kam vyrazit do Itálie na dovolenou

Milovníci vína by neměli vynechat oblasti Franciacorta přiléhající k jižní straně jezera Iseo, které produkují vysoce kvalitní šumivá vína tradiční metodou z odrůd Chardonnay či Pinot Noir. Kopcovitá krajina vinic, hradů a klášterů tvoří ideální kulisu pro degustace i jakékoliv výlety.

Za návštěvu stojí také vesnička Predore, která se nachází na pravém břehu jezera Iseo. Už archeologické vykopávky římských lázní z 2. století našeho letopočtu naznačují, že i Římané sem přicházeli trávit svou dovolenou.

A pokud vás láká archeologie ještě víc, severně od jezera se nachází Národní park skalních kreseb v Capo di Ponte, kde tisíce pravěkých rytin vyprávějí příběhy staré šest tisíc let.

Nesmíme zapomenout ani na vesnici Lovere, která se řadí mezi dvacítku nejkrásnějších „měst“ v Itálii. Domy, z nichž některé pocházejí už z 15. století, jsou spíše typického rázu pro Švýcarsko než Itálii. Přesto si však místo dodnes uchovává svůj osobitý charakter a autentickou atmosféru.

