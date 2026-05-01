Nejbohatší italský region a pověstný šmrnc. Lombardie je kraj plný kontrastů

Region v severozápadní Itálii, rozkládající se od alpských svahů až k údolí řeky Pád, je místem, kde se setkává pokrok s tradicemi, historie s modernou a rušná centra s nedotčenou přírodou.
Bergamo Itálie

Bergamo Itálie

Velmi oblíbenou milánskou čtvrtí je starobylá Navigli. Dříve to tu díky pěti...
Galleria Vittorio Emanuele II
Galleria Vittorio Emanuele II. Nákupní komplex v Miláně byl dokončen v roce...
Zaplněné nábřeží kanálu Naviglio Grande v italském Miláně. (13. října 2020)
24 fotografií

Zatímco v zimě je Itálie díky Alpám prostírajícím se na severu tím pravým rájem pro lyžaře a přes léto do této země míří davy lidí za radovánkami na mořském pobřeží, jaro je ideální pro úplně jinou kratochvíli, pro poznávání památek, kultury a zajímavostí ve vnitrozemí. Lombardie, nejbohatší italský region, který dostal jméno podle germánského kmene Langobardů, je pro to ideální.

Na jedné straně tady najdete velká města, zasvěcená módnímu průmyslu i plná historických památek, na straně druhé úchvatnou přírodu, rovinatou, hornatou i plnou jezer, která jen čeká na to, až ji poznáte.

Dynamické město módy

Srdcem Lombardie je okouzlující Milán, označovaný za ráj nákupů. Své butiky tam mají nejznámější značky světa, a to přímo v centru města, v takzvaném Čtyřúhelníku módy (Quadrilatero della moda). Abyste si tam ale něco koupili, chce to rozbít prasátko. Spoustu prasátek.

Už jen samotná procházka touto módní svatyní je ovšem zážitek. A jestli nepatříte mezi horních deset tisíc, a přece byste si rádi pořídili něco slušivého na sebe, vyrazte kousíček dál od centra, na třídu Corso Como. V tamním nákupním středisku seženete luxusní kousky i modely ze starších kolekcí za nižší ceny.

Nevíte, co s manželkou? Vezměte ji do města módy. Milán je však i pro chlapy

Nezapomínejte ani na památky. Nutností je navštívit nádherně vyzdobený milánský Dóm (tedy katedrálu Narození Panny Marie), který je jedním z největších svatostánků na světě, a kostel Santa Maria delle Grazie, kde se nachází světoznámá freska Poslední večeře od Leonarda da Vinci. A prohlédněte si také divadlo La Scala či středověký hrad rodiny Sforzových.

Historický klenot na kopci

Jestli Milánu něco chybí, je to pověstný italský šmrnc. Najdete ho ale o kus dál, v Bergamu. Toto město není tak ovlivněné turismem jako třeba Řím, Florencie či Benátky, a tak si stále zachovává svou autentičnost, kouzlo pravé Itálie. Má přátelskou atmosféru, milé obyvatelstvo a skvělé sýry, víno nebo zmrzlinu.

Obdivovat zde můžete samozřejmě i historické památky, zvláště v Città Alta, ve starobylém Horním Městě. Rozkládá se na kopci a obíhají ho hradby, po kterých se dá chodit a kochat se úžasnými výhledy.

Středobodem starého města je Piazza Vecchia, rozlehlé náměstí s fontánou, obrannou věží a palácem, s kostelem Santa Maria Maggiore i bergamskou katedrálou.

Příjemnou atmosféru má také novější Città Bassa neboli Dolní Město, i když je z úplně jiného „těsta“, jde totiž o moderní živou čtvrť s obchody, bary a restauracemi. Obě části propojuje lanovka.

Pohoda u jezera

Za kouzlem pravé Itálie se pak můžete vypravit ještě do města Como. Leží na břehu jednoho z nejmalebnějších italských jezer Lago di Como, nad nímž se tyčí vrcholky Alp, a poskytne vám přesně tu pohodu, kterou od Itálie očekává většina lidí – můžete se zde procházet po pobřežních promenádách, vysedávat v podnicích s výhledem na jezero, jíst těstoviny a pít víno.

Velmi oblíbenou milánskou čtvrtí je starobylá Navigli. Dříve to tu díky pěti kanálům vypadalo jako v Benátkách. Na snímku je zachyceno vánoční osvětlení jednoho z kanálů.
Galleria Vittorio Emanuele II
Galleria Vittorio Emanuele II. Nákupní komplex v Miláně byl dokončen v roce 1877 a je považován za praotce evropských obchodních center.
Zaplněné nábřeží kanálu Naviglio Grande v italském Miláně. (13. října 2020)
24 fotografií

Od jara do podzimu si tady lze pronajmout šlapadlo či loďku a brázdit vlny. Oblíbené jsou i vodní sporty, hlavně windsurfing či plachtění, a nebo jenom „obyčejná“ relaxace na udržovaných oblázkových, travnatých i písečných plážích.

V samotném městě můžete obdivovat katedrálu ze 14. století, která se chlubí pozoruhodnou sbírkou renesančních a barokních gobelínů s biblickými výjevy, nebo o dvě století starší románský kostel. A okolí? To je plné zeleně a díky řadě značených tras pro pěší i cyklisty nadchne všechny milovníky přírody a aktivně trávené dovolené.

  • Cesta z Prahy do Milána je dlouhá necelých 900 kilometrů a autem ji zdoláte asi za osm a půl hodiny, do Bergama i Coma je to zhruba stejně dlouhé.
  • Využít můžete i letecký spoj; do Milána i Bergama létají z Prahy přímé linky, cesta zabere asi hodinu a půl a palubní lístek seženete za cenu kolem 2 000 korun.
  • K jezeru Lago di Como se dostanete z obou výše uvedených měst vlakem – z Milána to trvá asi tři čtvrtě hodiny, z Bergama s přestupy dvě hodiny.
  • Chcete-li vidět v Miláně fresku Poslední večeře, je naprosto nezbytné rezervovat si vstupenky s velkým předstihem.
  • Lanovka v Bergamu spojující Dolní Město s Horním je součástí MHD, lístek pořídíte od 1,70 eur (40 korun).
  • Platí se eury, ve městech je dostatek bankomatů, běžně jsou přijímány i kreditní karty. Připravte se na vyšší ceny ubytování a služeb, oproti českým nejméně dvojnásobné. Potraviny v supermarketech jsou ale cenově srovnatelné s těmi v Česku.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Nádraží Praha Vršovice

KVÍZ: Zkouška pro milovníky cestování: znáte dobře ostrovy světa?

Tuvalu se rozhodlo digitalizovat současnou podobu ostrovů. (21. listopadu 2024)

Od proslulých turistických ostrovů po odlehlá souostroví uprostřed oceánu. Vyzkoušejte si kvíz, který prověří váš přehled o geografii, zajímavostech i neobvyklých ostrovních kuriozitách. Pět...

Radikální zbraně proti turismu. Letoviska bojují o přežití zdražováním i AI

Na 4,5 milionu turistů do Pompejí ročně zanese, po jednotlivých semínkách, tuny...

Zatímco globální cestovní ruch míří k rekordním 1,8 miliardám příjezdů ročně, populární destinace sahají k opatřením, která by byla ještě před pár lety nemyslitelná. Od zdmi obehnaných výhledů až po...

Ty nejkrásnější římské památky nehledejte v Římě, čekají na vás v Tunisku

Ve městě El Džem se nachází největší římský amfiteátr na africkém kontinentu –...

Kam vyrazit za římskými památkami? Pochopitelně do Říma. Ale když už jednou vyčerpáte tamní antický repertoár, aniž byste se té krásy dost nasytili? Zkuste výlet za moře do Afriky. Až obdivuhodnou...

Nejužší město celé Číny je senzace, kterou je možná lepší si odpustit

Velká zeď? U ní je zastávka téměř povinností, když tu jste poprvé. Při dalších...

Velká zeď? U ní je zastávka téměř povinností, když tu jste poprvé. Při dalších návštěvách asijské země už turisté experimentují, volí exotičtější lokality. Jako docela mimořádné se například jeví být...

Cestovatelé se tu dobrovolně vrhají pod vlak. Hanoj je smrtící hvězdou sítí

Hanojská Train Street láká davy, které riskují život pro fotku s vlakem...

Je to jen čtyři sta metrů dlouhá úzká ulička, ale pro vietnamskou vládu představuje noční můru. Train Street, kde vlaky projíždějí doslova centimetry od kavárenských stolků, se stala globálním hitem...

Nejbohatší italský region a pověstný šmrnc. Lombardie je kraj plný kontrastů

Bergamo Itálie

Region v severozápadní Itálii, rozkládající se od alpských svahů až k údolí řeky Pád, je místem, kde se setkává pokrok s tradicemi, historie s modernou a rušná centra s nedotčenou přírodou.

1. května 2026

Nejužší město celé Číny je senzace, kterou je možná lepší si odpustit

Velká zeď? U ní je zastávka téměř povinností, když tu jste poprvé. Při dalších...

Velká zeď? U ní je zastávka téměř povinností, když tu jste poprvé. Při dalších návštěvách asijské země už turisté experimentují, volí exotičtější lokality. Jako docela mimořádné se například jeví být...

1. května 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva 354.195 na nádraží v Horšovském Týně 27.září 2014 při příležitostí ukončení pravidelné osobní dopravy na zdejší trati.

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  30. 4. 9:27

Malá metropole s velkým příběhem. Bratislava je ideální na pomalé objevování

Součástí panoramatického snímku z věže UFO je například i Bratislavský hrad...

Slovenská metropole bývá často zastávkou na cestě do Vídně či Budapešti, sama ale nabízí překvapivě pestrý zážitek. Bratislava spojuje výhledy na Dunaj, středověké uličky, hradní dominanty, secesní...

30. dubna 2026

Cestovatelé se tu dobrovolně vrhají pod vlak. Hanoj je smrtící hvězdou sítí

Hanojská Train Street láká davy, které riskují život pro fotku s vlakem...

Je to jen čtyři sta metrů dlouhá úzká ulička, ale pro vietnamskou vládu představuje noční můru. Train Street, kde vlaky projíždějí doslova centimetry od kavárenských stolků, se stala globálním hitem...

30. dubna 2026

Držte se, vystřelí vás dopředu. Za hrbem velblouda na úchvatné saharské výhledy

Premium
Velbloudí karavana na jihovýchodě Maroka

Od naší spolupracovnice v Maroku Mění barvu od zlaté po rudou a pnou se do výšky sto padesáti metrů. Marocké duny Erg Chebbi, s pískem sypkým jako mouka, nabízejí úchvatné výhledy. Na ty nejvyšší to ale pěšky chvíli trvá. Co takhle...

29. dubna 2026

Krátké dráhy i strmé srázy. Podívejte se na 12 nejnebezpečnějších letišť světa

Svatý Martin. Tady se můžete těšit na kýčovitý Karibik – dlouhé bílé pláže,...

Z tisícovek vzdušných přístavů po celém světě jsme vybrali dvanáct, na nichž vzlet či přistání do základu prověří schopnosti pilotů. Nejnebezpečnější letiště spojuje zejména nepřívětivý terén a...

29. dubna 2026

Metropole, která voní mořem. Erotické kluby v Hamburku učarovaly i „Broukům“

Bulvár Landungsbrücken je tepajícím srdcem přístavu, kde se mísí vůně nafty,...

Hamburk, druhé největší město Německa, se od ostatních evropských metropolí liší svou syrovou elegancí a neustálým pohybem. Město mostů, kterých má mimochodem více než Benátky s Amsterdamem...

29. dubna 2026

Ty nejkrásnější římské památky nehledejte v Římě, čekají na vás v Tunisku

Ve městě El Džem se nachází největší římský amfiteátr na africkém kontinentu –...

Kam vyrazit za římskými památkami? Pochopitelně do Říma. Ale když už jednou vyčerpáte tamní antický repertoár, aniž byste se té krásy dost nasytili? Zkuste výlet za moře do Afriky. Až obdivuhodnou...

29. dubna 2026

Několik světů uvnitř města. Kodaň láká na anarchistickou komunu i letní lyžování

Slavný přístav Nyhavn v Kodani

Dánská metropole patří k městům, kde se historie přirozeně potkává s moderním životem. Kodaň láká barevným přístavem Nyhavn, královskými paláci, koupáním v přístavu či dokonce lyžováním na střeše....

28. dubna 2026

Influencer vyjel za studiem až do Tasmánie. Čekal jsem ji divočejší, přiznává

Premium
Influencer a cestovatel Milan Dobrovolný v Tasmánii (21. dubna 2026)

Původně chtěl na Erasmus. Kvůli malému nedorozumění však nakonec influencer a cestovatel Milan Dobrovolný vyzkoušel studentský život až v daleké Tasmánii. „Čekal jsem ji divočejší a odlehlou. Přitom...

28. dubna 2026

