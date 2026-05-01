Zatímco v zimě je Itálie díky Alpám prostírajícím se na severu tím pravým rájem pro lyžaře a přes léto do této země míří davy lidí za radovánkami na mořském pobřeží, jaro je ideální pro úplně jinou kratochvíli, pro poznávání památek, kultury a zajímavostí ve vnitrozemí. Lombardie, nejbohatší italský region, který dostal jméno podle germánského kmene Langobardů, je pro to ideální.
Na jedné straně tady najdete velká města, zasvěcená módnímu průmyslu i plná historických památek, na straně druhé úchvatnou přírodu, rovinatou, hornatou i plnou jezer, která jen čeká na to, až ji poznáte.
Dynamické město módy
Srdcem Lombardie je okouzlující Milán, označovaný za ráj nákupů. Své butiky tam mají nejznámější značky světa, a to přímo v centru města, v takzvaném Čtyřúhelníku módy (Quadrilatero della moda). Abyste si tam ale něco koupili, chce to rozbít prasátko. Spoustu prasátek.
Už jen samotná procházka touto módní svatyní je ovšem zážitek. A jestli nepatříte mezi horních deset tisíc, a přece byste si rádi pořídili něco slušivého na sebe, vyrazte kousíček dál od centra, na třídu Corso Como. V tamním nákupním středisku seženete luxusní kousky i modely ze starších kolekcí za nižší ceny.
Nezapomínejte ani na památky. Nutností je navštívit nádherně vyzdobený milánský Dóm (tedy katedrálu Narození Panny Marie), který je jedním z největších svatostánků na světě, a kostel Santa Maria delle Grazie, kde se nachází světoznámá freska Poslední večeře od Leonarda da Vinci. A prohlédněte si také divadlo La Scala či středověký hrad rodiny Sforzových.
Historický klenot na kopci
Jestli Milánu něco chybí, je to pověstný italský šmrnc. Najdete ho ale o kus dál, v Bergamu. Toto město není tak ovlivněné turismem jako třeba Řím, Florencie či Benátky, a tak si stále zachovává svou autentičnost, kouzlo pravé Itálie. Má přátelskou atmosféru, milé obyvatelstvo a skvělé sýry, víno nebo zmrzlinu.
Obdivovat zde můžete samozřejmě i historické památky, zvláště v Città Alta, ve starobylém Horním Městě. Rozkládá se na kopci a obíhají ho hradby, po kterých se dá chodit a kochat se úžasnými výhledy.
Středobodem starého města je Piazza Vecchia, rozlehlé náměstí s fontánou, obrannou věží a palácem, s kostelem Santa Maria Maggiore i bergamskou katedrálou.
Příjemnou atmosféru má také novější Città Bassa neboli Dolní Město, i když je z úplně jiného „těsta“, jde totiž o moderní živou čtvrť s obchody, bary a restauracemi. Obě části propojuje lanovka.
Pohoda u jezera
Za kouzlem pravé Itálie se pak můžete vypravit ještě do města Como. Leží na břehu jednoho z nejmalebnějších italských jezer Lago di Como, nad nímž se tyčí vrcholky Alp, a poskytne vám přesně tu pohodu, kterou od Itálie očekává většina lidí – můžete se zde procházet po pobřežních promenádách, vysedávat v podnicích s výhledem na jezero, jíst těstoviny a pít víno.
Od jara do podzimu si tady lze pronajmout šlapadlo či loďku a brázdit vlny. Oblíbené jsou i vodní sporty, hlavně windsurfing či plachtění, a nebo jenom „obyčejná“ relaxace na udržovaných oblázkových, travnatých i písečných plážích.
V samotném městě můžete obdivovat katedrálu ze 14. století, která se chlubí pozoruhodnou sbírkou renesančních a barokních gobelínů s biblickými výjevy, nebo o dvě století starší románský kostel. A okolí? To je plné zeleně a díky řadě značených tras pro pěší i cyklisty nadchne všechny milovníky přírody a aktivně trávené dovolené.
Článek vznikl pro časopis Tina.