Metropole jako bod G i čtvrť, co vyhlásila nezávislost. Nenápadná Litva klame tělem Premium Říká se, že neexistují žádná „kdyby“. Jsem si ale jistá, že nebýt tance, díky kterému cestuju po celém světě, nikdy bych do Litvy nezavítala, a už vůbec ne dvakrát. A bylo by to škoda, protože vím,... 21. července 2025

Projděte se pustým Českem. Přírodní poklady Slavkovského lesa nikdo nehledá Na první pohled připomíná svými lesy, pláněmi, bažinami a rašeliništi Šumavu. Je tu však jeden podstatný rozdíl: chybí zde turisté, cyklisté, resorty a vlastně vše, co souvisí s těžkou, komerční a... 21. července 2025

Noc v muzeu po česku. Sbalte spacák a spěte s T. Rexem, co má v tlamě sliny Kdo by se nadál, že se v Tuchoměřicích u Prahy, jen kousek za Letištěm Václava Havla, objeví v 21. století originální kostry dinosaurů? A nepotřebujete k tomu stroj času ani kopnout do země – stačí... 20. července 2025

Národní parky Itálie ohromují od vrcholků Dolomit až po písčité pláže Průměrné stáří českých národních parků je devětatřicet let. To v Itálii je průměrem let padesát, a nachází se tam nemálo chráněných území, která dotahují na sté jubileum. Čím překvapí? Především... 19. července 2025

Jizvy po požáru Českého Švýcarska se hojí. Cháronovo bidlo zase čeří vody Kamenice Převozník zapichuje bidlo do dna řeky Kamenice a posouvá pramici po vodě. Stejně jako jeho šaramantní benátský kolega gondoliér vyvažuje náklon lodi a manévruje v úzkém kanále obehnaném skalami. Z... 18. července 2025 9:21

Pustevny na kole snadno a rychle. Vyzkoušejte cyklobusy pro pohodové výlety Jak si naplno užít jedinečné cyklistické zážitky v srdci Beskyd? Také v roce 2025 vyjíždějí oblíbené cyklobusy ve Zlínském kraji, které vás i s vaším kolem pohodlně dopraví na Pustevny, jednu z... 18. července 2025

Revolver už na medvěda nestačí. Kolem stanu si dělám ohrádku z petard, líčí polárník Premium Při jedné z prvních výprav na nejvyšší horu Ameriky přišel Miroslav Jakeš málem o život a omrzlo mu pět prstů na noze. Skončil v nemocnici v argentinské Mendoze a prošvihl tak dva termíny vlastní... 18. července 2025

OBRAZEM: Zkusili jsme v Chorvatsku najít dobré pivo Chorvatsko je jedním z nejoblíbenějších letních dovolenkových cílů Čechů. Mořská havěť, pršut, kulen, pljeskavica, čerstvá zelenina i ovoce už se do povědomí našinců dostaly; řízky a konzervy z... 18. července 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis Aktualizujeme Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými... 1. září 2021, aktualizováno 17.7 21:18

Klause jsem naštval, Kalousek mi chtěl jednu vlepit, vypráví Pavel Dumbrovský Premium Někdejší populární tvář televizních obrazovek, redaktor a moderátor Pavel Dumbrovský, žije už roky v mediálním ústraní. Na léta před kamerou i na karamboly s českými politiky ale vzpomíná rád. Jeho... 17. července 2025

Zaniklé tratě v Praze: Těšnov, Žižkov i Modřanská dráha zmizely z mapy železnic Letos je to přesně čtyřicet let, co se slehla zem po kdysi významném pražském dopravním uzlu. Nádraží Praha–Těšnov bývalo jedním ze tří za městskými hradbami. O něco později zmizela i samotná dráha.... 17. července 2025